강병덕 "하남도시공사 조사 거부는 시민 기만"… 이현재 시장에 재의 철회 촉구

큰사진보기 ▲강병덕 더불어민주당 하남시장 예비후보가 하남도시공사를 둘러싼 시의회 행정사무조사 갈등과 관련해 이현재 하남시장과 공사를 향해 "조사에 즉각 응하라"고 목소리를 높였다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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강병덕 더불어민주당 하남시장 예비후보가 하남도시공사를 둘러싼 시의회 행정사무조사 갈등과 관련해 이현재 하남시장과 공사를 향해 "조사에 즉각 응하라"고 목소리를 높였다.강 예비후보는 30일 성명을 통해 "시민 혈세로 운영되는 공기업에 대한 정당한 조사를 막는 것은 시민 기만"이라며 "재의 요구를 철회하고 행정사무조사에 성실히 응해야 한다"고 주장했다.하남시의회 행정사무조사 특별위원회는 최근 하남도시공사를 대상으로 본 조사를 예고하고, 사장을 포함한 전·현직 임직원과 시청 공무원 등에 대한 출석을 요구했다. 이번 조사는 감사원 감사에서 지적된 공무국외출장과 자문 인력 위촉 과정의 적정성을 확인하기 위한 후속 조치로 추진됐다.하지만 하남시는 지난 27일 해당 특위 구성 및 운영안에 대해 재의를 요구했고, 출석 요구를 받은 관계자들도 불출석 사유서를 제출한 것으로 알려졌다. 이에 따라 조사 일정에 차질이 빚어졌다는 지적이 나온다.강 후보는 "감사원 감사에서 문제점이 드러났다면 이후 절차는 해명과 책임"이라며 "재의 요구와 불출석으로 대응하는 것은 납득하기 어렵다"고 비판했다. 이어 "국외출장의 적정성, 보고서 작성의 신뢰성, 자문 인력 위촉의 실효성 등 시민이 의문을 제기할 지점이 적지 않다"며 구체적인 쟁점을 열거했다.또한 강 후보는 하남시 내부 감사 결과와 감사원 감사 결과 간 차이도 문제 삼았다. 그는 "시 법무감사관실의 종합감사에서는 이번에 지적된 사안들이 드러나지 않았다"며 "감사 기능이 제대로 작동했는지 점검이 필요하다"고 주장했다.강 후보는 행정사무조사의 의미도 강조했다. 그는 "지방의회의 행정사무조사는 견제와 균형을 위한 핵심 권한"이라며 "이를 사실상 무력화하려는 시도는 지방자치의 근간을 흔드는 일"이라고 말했다. 이어 "선거를 앞둔 시기일수록 행정은 더 높은 수준의 투명성과 책임성을 보여야 한다"고 덧붙였다.강 후보는 "논쟁보다 중요한 것은 사실 확인"이라며 "하남시와 도시공사는 조사에 응하고 시민 앞에 입장을 밝혀야 한다"고 거듭 촉구했다.