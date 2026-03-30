남양주시, 반려동물 장례 지원 확대

큰사진보기 ▲경기 남양주시가 반려동물 장례 비용 부담을 줄이고 관련 문화를 개선하기 위한 민관 협력 사업에 나섰다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 반려동물 장례 비용 부담을 줄이고 관련 문화를 개선하기 위한 민관 협력 사업에 나섰다.남양주시는 30일 시청 여유당에서 관내 동물장묘업체와 '반려동물 장례문화 상생발전 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 반려동물 양육 가구 증가에 대응해 장례 비용 부담을 완화하고, 취약계층 지원을 확대하기 위해 추진됐다. 시는 민간 업체와 협력해 별도의 예산 투입 없이 장례 지원을 제공한다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.협약에는 몽몽이엠파크, 21그램, 펫포레스트 등 3개 업체가 참여했다. 이들 업체는 '재능기부' 방식으로 장례 지원에 나선다.구체적으로 몽몽이엠파크는 5kg 미만 반려동물에 대해 기본 장례 서비스를 전액 무상으로 제공한다. 21그램 남양주점과 펫포레스트 남양주점은 장례 비용의 20%를 감면하며, 펫포레스트는 모든 시민을 대상으로 5만 원 정액 할인 혜택도 추가로 제공한다.지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등이며, 신청은 거주지 읍·면·동 행정복지센터에서 가능하다. 시는 신청자의 자격 요건과 동물등록 여부를 확인한 뒤 대상자를 선정해 업체에 통보할 계획이다.주광덕 남양주시장은 "반려동물도 소중한 생명이라는 인식 아래 마지막까지 존엄하게 배웅할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "시민과 반려동물이 함께 공존하는 생명 존중 도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.남양주시는 이번 협약을 계기로 장례 지원사업을 체계화하고 취약계층 지원 범위를 확대하는ㅇ 한편, 시민 인식 개선을 위한 홍보와 교육도 병행할 계획이다.