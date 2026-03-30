여주시 '농업시책 추진계획' 책자 발간... "지원사업 한눈에"

큰사진보기 ▲경기 여주시가 농업 지원 정책을 체계적으로 안내하기 위한 ‘2026년 농업시책 추진계획’ 책자를 발간했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 농업 지원 정책을 체계적으로 안내하기 위한 '2026년 농업시책 추진계획' 책자를 발간했다.여주시는 관내 농업인들이 시에서 추진하는 각종 지원사업을 한눈에 파악하고 활용할 수 있도록 관련 내용을 종합한 업무편람 100권을 제작해 읍·면·동과 농업인 단체 등에 배부했다고 밝혔다.이번 책자는 농업인들이 개별 사업 정보를 일일이 찾아야 하는 불편을 줄이고, 정보 부족으로 인한 신청 누락을 방지하기 위해 마련됐다. 책자에는 ▲일반현황 ▲사업별 세부 추진계획 ▲2026년 달라지는 제도 ▲보조금 지급 절차 및 사후관리 등 농정 전반에 걸친 내용이 담겼다.특히 최신 개정 법령과 함께 실제 업무 처리 요령까지 포함해 행정 실무와 현장 활용도를 높였다는 점이 특징이다.여주시는 이번 책자를 읍·면·동 행정복지센터와 농업기술센터, 주요 농업인 단체 등에 배부해 농업인들이 상시 열람하고 사업 신청에 활용할 수 있도록 할 계획이다. 아울러 공무원들의 업무 연찬 자료로도 활용해 행정 서비스 품질을 개선하겠다는 방침이다.이순열 농정과장은 "책자 발간을 통해 담당 공무원의 업무 숙련도를 높이고 민원 처리 기간을 단축하는 데 도움이 될 것"이라며 "농업인들이 필요한 정보를 보다 쉽게 접할 수 있도록 현장 중심 행정을 강화해 나가겠다"고 말했다.