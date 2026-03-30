화성특례시, 윤성진 권한대행 체제 전환… "민생·안전·현안 흔들림 없이 간다"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 전국동시지방선거 화성시장 예비후보로 등록함에 따라 윤성진 시장 권한대행이 30일 권한대행 체제 운영회의를 주재하며 주요 현안을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 전국동시지방선거 화성시장 예비후보로 등록함에 따라 윤성진 시장 권한대행이 30일 권한대행 체제 운영회의를 주재하며 주요 현안을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

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정명근 화성특례시장이 제9회 전국동시지방선거 화성시장 선거 예비후보로 등록하면서, 화성특례시가 윤성진 제1부시장을 중심으로 한 시장 권한대행 체제로 전환했다. 화성특례시는 선거 국면 속에서도 민생과 재난·안전, 주요 현안 사업을 빈틈없이 챙기며 시민들이 시정의 흔들림을 체감하지 않도록 안정적인 행정 운영에 총력을 기울이겠다는 방침이다.화성특례시는 '지방자치법 제124조'에 따라 정명근 시장의 예비후보 등록 시점부터 선거일까지 윤성진 제1부시장이 시장 권한대행을 맡아 시정을 이끌게 된다고 밝혔다. 시는 이번 체제 전환을 단순한 행정 공백 대응이 아니라, 지방선거 기간에도 시민 생활과 직결된 시정 운영의 연속성을 지켜내기 위한 비상 대응 체계로 보고 있다.윤성진 권한대행은 정명근 시장의 예비후보 등록 직후인 지난 27일 곧바로 재난안전관리 점검 영상회의를 주재하며 시민 안전과 재난 대응 체계를 우선 점검했다. 이어 30일에는 권한대행 체제 운영 점검회의를 열고 최근 유가 상승에 따른 민생 문제를 비롯해 시민 불편 최소화 방안, 행정 공백 방지 대책, 부서별 주요 현안 등을 종합적으로 살폈다.화성특례시는 권한대행 체제 아래에서도 시정의 연속성과 안정성을 최우선 가치로 두고, 주요 정책과 현안 사업이 흔들림 없이 추진되도록 행정 역량을 집중할 계획이다. 특히 권한대행 기간 재난·안전 대응체계 강화, 민생 안정, 시민 불편 최소화, 행정서비스의 지속 제공, 주요 사업의 안정적 추진, 공직기강 확립과 선거 중립 준수 등을 시정 운영의 핵심 과제로 삼았다.이에 따라 시는 시민 생활과 가장 밀접한 민원, 복지, 교통, 안전 분야 업무가 중단 없이 이어질 수 있도록 부서별 점검 체계를 강화하고, 주요 현안 사업의 추진 상황도 수시로 공유하며 대응체계를 유지할 예정이다. 단체장 공백 상황에서도 시민 일상과 직결되는 행정서비스만큼은 흔들림 없이 유지하겠다는 것이다.특히 화성특례시는 최근 대내외 경제 여건 악화와 생활물가 부담, 재난·안전 이슈가 남아 있는 상황에서 윤성진 권한대행 체제의 첫 과제를 '민생 안정'에 두고 있다. 정치 일정과 별개로 시민 삶의 현장을 우선 챙기겠다는 메시지를 분명히 한 셈이다.윤성진 화성특례시장 권한대행은 권한대행 체제에서 행정의 안정성과 함께 공직사회의 엄정한 기강 유지와 정치적 중립도 핵심 과제로 제시했다. 선거 기간은 어느 때보다 공직자의 중립성과 공정성이 요구되는 시기인 만큼, 전 부서가 법과 원칙에 따라 본연의 업무에 충실하고 공정한 선거 관리에도 만전을 기하겠다는 입장이다.이는 지방선거를 앞두고 자칫 시정이 정치 일정에 휘둘리거나 내부 기강이 느슨해질 수 있다는 우려를 사전에 차단하려는 조치로 풀이된다. 행정의 연속성과 공정성을 동시에 확보해 시민 신뢰를 유지하겠다는 의미다.윤성진 권한대행은 "권한대행 체제에서 가장 중요한 것은 시민 여러분께서 시정의 흔들림을 체감하지 않도록 하는 것"이라며 "민생, 재난안전, 주요 현안 사업을 중심으로 시정이 안정적으로 운영될 수 있도록 모든 공직자가 책임감을 갖고 맡은 업무에 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.윤 권한대행은 올해 1월 5일 제1부시장으로 취임한 이후 시정 전반의 행정을 책임져 왔다. 화성특례시는 권한대행 체제에서도 시민 중심의 안정적인 시정 운영과 주요 정책의 지속 추진이라는 행정 기조를 유지하면서, 선거 기간에도 흔들림 없는 시정 운영에 집중하겠다고 밝혔다.