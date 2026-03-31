부천 사우나 29곳에 불과... 사라지는 대중 목욕탕

큰사진보기 ▲한때 130여 곳에 달했던 부천 사우나는 현재 29곳으로 줄어들며 업계가 크게 위축된 것으로 나타났다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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요즘 대중목욕탕이 눈에 띄게 줄어들었다는 것을 체감하는 이들이 적지 않다. 부천 지역의 사우나 업계가 빠르게 축소되며 지역 생활 인프라 전반이 흔들리고 있다.지난 28일과 30일, 오랜 기간 목욕장업을 운영하다 현재는 폐업한 한 대표와 전화 통화를 했다. 그는 "부천시에 한때 132곳에 달하던 사우나가 지금은 대부분 사라졌고, 이제는 그 숫자가 무색할 만큼 업계가 크게 위축됐다"고 말했다. 이어 "현재 제가 거주하는 역곡 일대에는 사실상 두 곳만 남아 있는 셈"이라고 덧붙였다.실제로 기자가 부천시청 웹사이트를 통해 확인한 결과, 2026년 2월 28일 기준 부천시 내 목욕장업 신고 업체는 29곳에 불과한 것으로 나타났다.사우나 업계 급감의 배경으로는 코로나19 이후 변화한 이용 패턴과 비용 상승이 주요 원인으로 꼽힌다. 그는 "코로나 이후 손님이 크게 줄었고, 인건비와 재료비, 가스비, 전기요금 등 운영비가 전반적으로 상승했다"며 "이익을 내기 어려운 구조가 됐다"고 토로했다.이용객 감소 역시 뚜렷하게 나타나고 있다. 그는 "예전에는 일주일에 세 번 오던 손님이 이제는 한 번만 오는 식으로 줄었다"며 "집에서 해결하는 경우가 많아지면서 사우나 이용 자체가 크게 감소했다"고 설명했다.이 같은 변화는 사우나 업계에만 국한되지 않는다. 그는 "저녁 8시만 넘어도 골목에 사람이 거의 없다"며 "사우나뿐 아니라 주변 상가도 공실이 많고 임대도 잘 이뤄지지 않는 상황"이라고 전했다. 실제로 부천 지역 곳곳에서는 장기간 비어 있는 상가를 쉽게 찾아볼 수 있다.사우나 업계의 위기는 단순한 업종 변화에 그치지 않는다. 과거 동네 주민들의 쉼터이자 소통 공간 역할을 했던 사우나는 급격히 줄어들며 지역 공동체의 한 축이 사라지고 있다는 지적이 나온다.그 역시 현재 별도의 사업을 운영하지 않은 채 상황을 지켜보고 있다. 그는 "지금은 특별히 하는 일 없이 경기를 지켜보고 있다"며 "경기가 좋아지기를 기다릴 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.지역 상권 전반의 침체가 이어지는 가운데, 부천의 대표적 생활시설 중 하나였던 사우나 업계는 생존의 기로에 놓였다. 단순한 업종 감소를 넘어, 소비 문화 변화와 지역 경제 위축이 맞물린 구조적 문제라는 분석이 제기된다.