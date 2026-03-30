김태균 서교공 신임 사장 "최우선 가치, 직원과 시민의 안전"

큰사진보기 ▲김태균 사장과 이양섭 통합노조위원장김태균 서울교통공사 신임 사장이 30일 오후 서울교통공사 신답별관 통합노조를 방문해 이양섭 공사통합노조 위원장과 악수를 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김태균 사장과 노조간부 대화김태균 서울교통공사 신임 사장이 30일 오후공사 신답별관 8층 노조 사무실에서 이양섭 공사통합노조 위원장 등 노조 간부들과 대화를 나누고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

제4대 서울교통공사 사장으로 30일 부임한 김태균 전 서울시 행정부시장이 취임사를 통해 "공정한 인사, 합리적 의사결정, 성과에 대한 보상, 책임이 분명한 조직운영, 높은 청렴도가 상징이 되도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.김태균 신임 사장은 이날 별도의 취임식 없이, 시청역과 군자차량사업소, 신답별관, 녹사평역 등 현장을 방문해 직원들을 격려했고, 노동조합에 들려 위원장 등 노조 간부들과 대화를 나눴다.이날 오전 오세훈 서울시장으로부터 임명장을 받은 김 신임 사장은 시청역과 군자차량사업소 현장과 서울교통공사노조(1노조)를 방문했다. 이어 오후 2시 20분경 서울교통공사 신답별관 8층 서울교통공사통합노조(2노조) 위원장실에서 노조 간부들과 허심탄회한 대화를 나눴다.김태균 사장은 "행정 경험은 오래됐다. 과거 사무관 시절 공기업 담당업무를 했다. 공사를 오니 기술이라는 게 더해진다"며 "시민의 목소리 민원이 1년 100만 건이 들어온 것으로 알고 있다. 제가 간접적으로 듣고 있었지만, 경험하지 못한 일들이라 긴장도 좀 된다. 경영 파트너로서 노동조합과 상의를 해야할 상황도 생전 처음이다, 긴장도 되면서 설렘도 있다"고 말했다.이어 "제 나름대로 그동안 축적된 생각과 관점으로 공사 발전을 위해 노력해 보겠다"며 "좋은 회사를 만들어야 겠다"고 각오를 밝혔다.김 사장은 "오전에 군자차량사업소에서 젊은 직원들과 점심 식사를 했는데, 시대가 달라지면서 저희들과 다른 세계의 사람들이라고 생각했다"며 "선진국에서 태어나 부족한 점이 없이 교육을 받았고, 제가 다닌 고등학교 때보다 공부를 더 많이 한 분들이다. 그들에게 우리 선배들이 멋진 회사를 돌려 줬으며 한다. 그러기 위해 뭔가 토대를 만들어봐야 한다. 이것이 저한테 주어진 가장 중요한 미션이라고 생각한다"고 강조했다.이양섭 서울교통공사통합노조 위원장은 "최근 상임감사 선임 절차 문제로 노사 갈등이 있기도 했지만, 노사는 대립보다 공동체 발전을 위해 어떻게 해야 할 것인가가 중요하다고 생각한다"며 "그런 부분에서 노사가 서로 머리를 맞대고 자주 얘기를 해야 한다"고 말했다.이어 "타임오프 등 문제로 해고자에 대한 행정소송이 진행되고 있다. 노사 간의 신뢰와 협조라는 측면에서 오래 끌면 안된다"며 "사장님이 부임했으니 나름대로 결단을 내려 조기에 행정소송을 취하해 달라"고 말했다.이날 서울교통공사통합노조 역무, 승무, 차량, 기술본부장 등도 분야별 현안을 건의했다.노조와 간담회를 끝낸 김 사장은 신답별관 현장을 둘러봤고, 이후 녹사평역으로 이동해 현장 근무자를 격려했고, 올노조(3노조) 사무실을 방문해 의견을 청취했다.한편 김태균 서울교통공사 신임 사장은 이날 취임사를 통해 ▲최우선 가치는 직원과 시민의 안전 ▲적자 점진적 해소책 마련 ▲편견 없는 소통 ▲실력 있는 직원이 마음껏 일할 수 있는 조직문화 등을 강조했다. 김 사장은 지난해 11월 사직한 백호 전 사장(3대)의 후임이다.