권태호·지역주민 "울산 중구 학성공원 물길 복원, 조속히 추진해달라"

큰사진보기 ▲울산 중구 지역구 권태호 울산시의원과 이 지역 주민들이 30일 울산시의회에서 기자회견을 열고 "학성공원 물길복원 사업은 우리 중구민이 먹고살 길이자 미래를 위한 사업"이라며 "흔들림 없는 조속한 추진을 해달라"고 촉구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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울산 중구 지역구 권태호 울산시의원과 이 지역 주민들이 30일 울산시의회에서 기자회견을 열고 "학성공원 물길복원 사업은 우리 중구민이 먹고살 길이자 미래를 위한 사업"이라며 "흔들림 없는 조속한 추진을 해달라"고 촉구했다.이는 김두겸 울산시장이 지난 23일, 학성공원을 360도 도는 순환수로와, 학성공원에서 태화강을 잇는 연결수로로 복원해 태화강 국가정원과 연결되는 울산의 새로운 랜드마크를 만드는 사업을 추진하겠다고 발표하자 민주당 김상욱 의원(울산 남구갑)과 조국혁신당이 반대하고 나선 데 따른것이다.권태호 의원과 주민들은 "이 사업은 단순히 토목 공사가 아니라 홍수 예방, 골목 상권 활성화, 지역 경제 부흥에 기여할 수 있는 생명줄이자 희망"이라며 "일부에서 제기하는 역사를 왜곡하려는 것이 아니라 교훈으로 삼기 위함"이라고 밝혔다.앞서 김상욱 의원은 김두겸 시장 발표 후 26일 "울산시 1년 예산의 10%에 육박하는 수준으로 단일 수변사업으로는 이례적인 규모"라며 "이 사업 재원을 민간 개발 공공기여금으로 충당하겠다고 밝혔지만, 용적률 완화 등 대규모 규제 완화가 특정 사업자 특혜로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"고 반대했다.조국혁신당 울산시당도 같은 이날 장소에서 기자회견을 열고 "일본이 이루지 못한 왜성 복원을 울산시가 대신해 주는 모습으로 비칠 수밖에 없다"며 전면 재검토를 요구한 바 있다.이에 권태호 의원과 주민들은 "아픈 역사도 우리가 기억하고 배워야 할 소중한 우리 역사다"라며 "왜성이 단지 부끄럽고 없애야 할 일제 잔재일 뿐이라면 왜 문화재청(현 국가유산청)이 이를 문화재로 지정해 관리하겠나. 뼈아픈 역사를 지워버리는 것이 아니라 똑똑히 직시하고 후대에 교훈으로 남기기 위함"이라고 밝혔다.권태호 의원과 주민들은 또 "물길 복원은 동네 환경 개선, 홍수 걱정 해소, 걷기 좋은 길 조성, 관광객 유입 및 상권 활성화로 이어져 주민과 시민 모두에게 혜택을 줄 것"이라며 "울산시의 예산 부담에 대한 우려는 민간 투자를 유치하여 재투자하는 방식으로, 중구의 가치를 높이는 똑똑한 사업"이라고 주장했다.이들은 특히 "서울 청계천 복원 사업도 초기에는 교통 대란, 혈세 낭비, 상권 붕괴 등의 비판을 받았으나, 결국 세계인이 찬탄하는 명소이자 시민이 사랑하는 물길로 재탄생하여 경제적, 환경적, 심리적 효과를 가져왔다"라며 "학성공원 물길복원은 사람의 발길을 되돌리고 상권과 문화를 함께 살리는 계기가 될 것"이라고 강조했다.그러면서 "학성공원 물길복원 사업은 쇠퇴한 중구 원도심에 새로운 활력과 정체성을 불어넣는 전환점이 될 것"이라며 "변변한 제조업체나 굴뚝이 없는 중구의 답답한 현실을 뚫어줄 시원한 청량제가 될 것이다. 다 죽어가는 중구를 다시 뛰게 할 마지막 기회"라며 사업 추진을 거듭 촉구했다.