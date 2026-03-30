김종철 방미통위원장, YTN 파행 사태에 "법 취지 존중돼야, 유감"

큰사진보기 ▲김종철 방송미디어통신위원장이 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 참석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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김종철 방송미디어통신위원장은 YTN 파행 사태와 관련해 "아쉬운 부분이고 안타깝게 생각한다"면서 "방송법 취지와 방송 자유, 공적책임 관련된 기준에 따라 결정을 내릴 것"이라고 말했다.김 위원장은 30일 정부 과천청사에서 열린 '취임 100일 기자 간담회'에서 YTN 문제에 대한 <오마이뉴스> 기자의 질문에 "현재 일어나고 있는 부분들에 대해 모니터링을 하고 있다"면서 "상황파악과 의견청취를 하고 있다"며 이같이 밝혔다.윤석열 정권 당시 방통위 2인 체제에서 대주주가 유진기업으로 바뀐 YTN은 현재 장기간 사장 직무 대행 체제와 노조 파업으로 극심한 내홍을 겪고 있다. 지난해 9월 정재훈 사장대행이 임명된 이후 장기간 직무를 수행하고 있는데, 노조는 노사가 참여하는 사장추천위원회를 구성해 사장을 임명하도록 규정한 방송법을 위반한 것이라고 반발하면서 파업을 거듭하고 있다.김 위원장은 이와 관련해 "방송법이 개정됐지만, 후속 법령 정비가 이뤄지지 않은 불안정한 법제 상태에서 법 정신을 관철시키기에는 한계가 있다"면서 "법 이전에 저널리즘 관점에서 법의 취지는 당사자들에 의해 존중돼야 한다. 유감스럽게도 아쉬운 부분이 있고, 안타깝게 생각한다"고 말했다.그는 이어 "시급성과 중대성으로 볼 때 (YTN 문제는) 우선 처리해야 할 사안 부류에는 포함될 수밖에 없다, 우선 처리 대상으로 삼아야 한다"면서 "합의제 기관의 취지를 살려서 숙의해서 법에 주어진 방송법 취지, 방송 자유, 공적책임과 관련된 기준에 따라 국민여러분들에게 공감을 얻을 결정을 내리도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.