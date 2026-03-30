이장우 대전시장 "산업단지 화재 취약 요인 전수조사" 지시

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 30일 열린 주간업무회의에서 노후 산업단지와 공장 건축물 전반에 대한 대대적인 안전 점검과 제도 개선 추진을 지시했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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이장우 대전시장이 대전 대덕구 안전공업 화재 사고를 계기로 노후 산업단지와 공장 건축물 전반에 대한 대대적인 안전 점검과 제도 개선 추진을 지시했다. 단순한 사후 점검에 그치지 않고, 노후 공장 건축물의 구조적 취약성과 관리 사각지대를 전면적으로 확인해 유사 사고의 재발을 막을 수 있는 실효성 있는 대책을 마련하겠다는 취지다.이 시장은 30일 주재한 주간업무회의에서 이번 화재 사고를 언급하며, 일부 공장의 경우 건축 도면이 존재하지 않거나 무허가 증축이 이뤄진 사례가 확인된 만큼 현행 관리 체계가 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다고 진단했다. 그러면서 제도와 현장 사이의 괴리를 해소할 수 있도록 산업단지 전반에 대한 전수조사와 종합적인 개선 방안 수립이 필요하다고 강조했다.대전시는 이에 따라 1·2·3·4공단을 비롯해 테크노밸리와 물류단지 등 관내 주요 산업단지를 대상으로 전수조사에 나설 방침이다. 대전시는 이번 조사가 지도·단속이나 적발 중심의 접근이 아니라, 현장에서 드러나는 문제와 목소리를 토대로 현실과 맞지 않는 제도를 찾아내고 개선 방향을 제안하는 데 의미가 있다고 설명했다.이 시장은 회의에서 "예를 들어 소방 대피시설과 같은 안전 관리 체계 보강 작업 등의 점검이 필요해 보인다"며 "이번 기회에 좀 시간이 걸리더라도 건축사협회, 전기·소방 관련 협회 등 유관기관과 협업을 통해 연말까지 체계적으로 전 산단을 전수조사해 제도를 개선할 수 있는 부분의 종합 계획을 세워 중앙정부·관계 부처와 상의가 돼야 할 것 같다"고 밝혔다.이번 조사는 실질적인 안전 확보에 초점이 맞춰질 전망이다. 불법 또는 무허가 건축물에 대해서는 관련 법령에 따라 정비와 개선을 유도하고, 소방·대피시설이 충분히 갖춰지지 않은 사업장에 대해서는 보강 조치를 병행한다는 계획이다. 특히 현장에서 빈번하게 문제로 지적되는 화재 취약 구조와 대피 동선 문제를 세밀하게 들여다보겠다는 입장이다.대전시는 이와 함께 샌드위치 패널 구조 등 화재에 취약한 기존 건축 방식의 문제점도 점검해 개선 방안을 마련하기로 했다. 아울러 대피 공간 확보 등 안전 중심의 건축 기준을 반영할 수 있도록 관련 조례 개정도 검토할 예정이다. 외형적 효율이나 비용 절감보다 시민의 생명과 안전을 우선하는 건축 환경을 조성하겠다는 것이다.이번 사고로 인한 피해자 지원에도 행정력을 집중하고 있다. 시는 유가족에 대해 전담 공무원을 지정해 지속적인 소통과 지원을 이어가고 있으며, 입원 치료 중인 부상자들의 건강 상태도 수시로 확인하는 등 사후 관리에 나서고 있다. 사고 수습과 재발 방지 대책을 병행하겠다는 의미다.이 시장은 이날 회의에서 유가족 보상 문제 협의와 보험료 지급, 특례보증 무이자 지원, 인근 기업 피해 복구 지원 등 구체적인 지원 사항도 집중 점검했다. 화재 피해가 직접적인 인명 피해에만 그치지 않고 주변 사업장과 지역 경제에도 영향을 미치는 만큼, 행정 차원의 다각적 지원이 필요하다는 판단으로 보인다.이장우 시장은 "이번 조치를 통해 산업단지 전반의 안전 수준을 근본적으로 끌어올리고, 시민이 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "다소 시간이 걸리더라도 체계적이고 실효성 있는 대책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.