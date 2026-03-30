입양 아동이 '물량'?... 고개숙인 아동권리보장원장 "부적절 발언 송구"

최근 국회 간담회에서 아동권리보장원의 한 간부가 입양 아동을 '물량', '소진' 등의 표현을 사용한 데 대해, 정익중 원장이 공식 사과했다. 아울러 국민 신뢰 회복을 위한 강도 높은 조직의 쇄신도 약속했다.
30일 아동권리보장원에 따르면 정 원장은 이날 오전 업무회의에서 일부 언론을 통해 보도된 직원의 부적절한 발언 등을 두고, "최근 특정 직원의 부적절한 발언이 보도된 점을 매우 엄중하게 보고 있다"면서 "해당 발언으로 불편과 상처를 느끼셨을 분들께 깊은 유감과 함께 송구한 마음을 전한다"고 밝혔다.
이어 그는 "해당 발언은 '아동 최선의 이익'을 최우선으로 하는 우리 원의 기준과 가치에 전혀 부합하지 않는 표현"이라며 "긴급 인사위원회 등을 통해 사실관계를 명확히 파악하여 필요한 조치를 진행하겠다"고 강조했다.
<SBS 8뉴스>는 지난 28일 입양 담당 관계자와 예비 부모가 참석한 국회 간담회에서 보장원 간부 A씨가 "물량을 말씀드려야 할 것 같다", "100명이 소진되고 나면" 등의 부적절한 발언으로 예비 부모들의 반발을 샀다고 보도했다. 이에 예비 부모들은 이런 발언들이 입양 실무 책임자의 반인권적 인식을 보여준다며 반발했다. 일부 부모들은 보장원장을 상대로 국가인권위원회에 진정서를 제출하기도 했다.
최근 제기된 개인정보 관리 논란에 대해서도 대응 방침을 밝혔다. 정 원장은 "개인정보보호위원회의 조사에 적극적으로 임하고 있으며, 진행 상황을 국민께 투명하게 공개할 것"이라며 "향후 유사한 사고가 발생하지 않도록 전체 임직원 교육과 재발 방지 대책 마련에 만전을 기할 것"이라고 말했다.
앞서 보건복지부가 보장원이 '2020년 아동카드 전산화 사업' 과정에서 외장하드를 분실한 사건과 관련해 감사를 벌인 결과, 관리 부실이 지적됐다. 보장원은 유출 사실을 비공개 대상 정보로 분류해 공표하지 않았다. 외장하드에는 실종·입소 아동과 보호자의 성명, 주민등록번호, 사진 등이 담겨 있는 것으로 드러났다.
정 원장은 이번 사안을 계기로 조직 내부의 인지 감수성을 재점검하기 위한 실질적인 조치를 지시했다. 주요 추진 과제로는 ▲임직원 대상 아동 권리 및 소통 교육 강화 ▲개인정보 관리 강화 대책 정교화 ▲대외 커뮤니케이션 및 정책홍보 가이드라인 강화 등이 포함됐다.
입양체계 공적 개편과 관련한 방향도 재확인했다. 민간 중심에서 국가 책임 체계로 전환하는 과정에서 발생하는 혼선을 최소화하겠다는 방침이다. 입양기록물 이관은 국가기록원과 협의를 통해 안전성과 과학적 타당성이 확보된 방식으로 추진한다는 계획이다. 관련 내용은 투명하게 공개하기로 했다.
정 원장은 "70년간 이어진 민간 중심 입양을 국가 책임으로 전환하는 과정에서 나타나는 변동과 혼선을 최소화하기 위해 현장과 끊임없이 소통하겠다"면서 "국민 여러분께서 제기해주신 우려를 정책 개선의 출발점으로 삼아, 국가책임 입양체계의 안정적 정착과 국민적 신뢰 확보를 위해 더욱 노력하겠다"고 약속했다.