입양 아동이 '물량'?... 고개숙인 아동권리보장원장 "부적절 발언 송구"

큰사진보기 ▲정익중 아동권리보장원장이 30일 오전 서울 중구에 있는 아동권리보장원에서 열린 월간 업무회의에서 최근 언론 보도를 통해 알려진 간부 직원의 부적절한 발언에 대해 공식 사과와 함께 고강도 조직 쇄신을 강조했다. ⓒ 아동권리보장원 관련사진보기

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