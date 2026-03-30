제3회 대전퀴어문화축제, 4월 25일 소제동서 연다

큰사진보기 ▲대전퀴어문화축제 조직위원회는 30일 대전역 서광장에서 기자회견을 열고 "오는 4월 25일 대전 동구 소제동 동광장로 일원에서 제3회 대전퀴어문화축제를 개최한다"고 밝혔다. ⓒ 대전퀴어문화축제조직위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전퀴어문화축제 조직위원회는 30일 대전역 서광장에서 기자회견을 열고 "오는 4월 25일 대전 동구 소제동 동광장로 일원에서 제3회 대전퀴어문화축제를 개최한다"고 밝혔다. ⓒ 대전퀴어문화축제조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전퀴어문화축제 조직위원회는 30일 대전역 서광장에서 기자회견을 열고 "오는 4월 25일 대전 동구 소제동 동광장로 일원에서 제3회 대전퀴어문화축제를 개최한다"고 밝혔다. 사진은 웹포스터. ⓒ 대전퀴어문화축제조직위원회 관련사진보기

올해로 세 번째를 맞는 대전퀴어문화축제가 오는 4월 25일 대전 동구 소제동 동광장로 일원에서 개최된다.대전퀴어문화축제 조직위원회는 30일 대전역 서광장에서 기자회견을 열고 제3회 대전퀴어문화축제 개최 일정을 발표했다. 이날 조직위원회는 단순한 축제 일정 공개를 넘어, 최근 안전공업 화재 참사를 함께 애도하고, 성소수자 차별 문제와 지역 민주주의의 한계를 함께 짚으면서 '누구도 배제되지 않는 차별 없는 사회'를 만들기 위한 사회적 연대를 호소했다.조직위원회에 따르면, 올해 제3회 대전퀴어문화축제의 슬로건은 '사랑이쥬사랑, 볼륨 최대로!'다. 행사는 4월 25일 오후 2시부터 9시까지 진행되며, 오후 2시 참가단위 부스 행사, 오후 4시 본행사, 오후 6시 30분 거리행진, 오후 7시 30분 본행사장 마무리 순으로 이어진다. 이번 축제는 대전지역 시민사회·노동·종교·정당·인권 단체 등 42개 단위가 공동주최한다.이날 기자회견은 안전공업 화재 참사 희생자 추모 묵념으로 시작됐다. 조직위원회는 이날 발표한 기자회견문을 통해 "우리가 살고 있는 대전은 여전히 모두에게 안전한 도시가 아니"라며 "최근 발생한 안전공업 화재 참사로 희생된 노동자들을 깊이 애도하며, 생명과 안전을 최우선으로 하는 사회로 나아가야 함을 뼈저리게 통감한다"고 밝혔다.이어 조직위원회는 성소수자 시민들의 현실 또한 다르지 않다고 지적했다. 이들은 "성적지향과 성별 정체성을 이유로 한 차별이 일상 곳곳에 만연하며, 여전히 많은 이들이 존재를 지운 채 살아가고 있다"며 "다양성은 갈등의 원인이 아니라 공동체를 단단하게 만드는 힘"이라고 강조했다. 그러면서 제3회 대전퀴어문화축제를 "지역사회의 당당한 구성원인 성소수자들과 시민들이 함께하는 환대와 연대의 장이 될 것"이라고 밝혔다.이들은 특히 "대전퀴어문화축제는 단순한 행사가 아니라, 지역사회 안에서 존엄과 다양성이 살아 숨 쉬고 있는지를 묻는 중요한 자리"라고 강조했다.조직위원회는 또 "다가오는 6월 지방선거는 지역의 미래를 결정하는 중요한 과정"이라며 "지금까지의 정치와 행정은 과연 모든 시민의 목소리를 공정하게 반영해 왔는지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.아울러 "대전충남 통합과 같은 중대한 정책 논의 과정에서 대전시민들의 다양한 의견은 충분히 반영되지 않았다"며 지역사회가 여전히 누군가의 목소리를 지우고 어떤 존재를 주변으로 밀어내고 있다고 비판했다.그러면서 이들은 성소수자 차별 문제를 거론했다. 조직위원회는 "성소수자 역시 마찬가지"라며 "성적지향과 성별 정체성을 이유로 한 차별은 여전히 일상 곳곳에서 발생하고 있으며, 많은 이들이 자신의 존재를 숨긴 채 살아가고 있다. 이는 개인의 문제가 아니라 우리 사회 전체의 책임"이라고 주장했다.끝으로 이들은 "누구도 차별받지 않을 권리는 선택이 아니라 기본"이라고 강조하고 "성적지향과 성별 정체성을 포함하는 포괄적 차별금지법 제정을 강력히 요구한다"고 밝혔다. 아울러 "지역 차원에서도 차별금지조례를 제정해 모든 시민이 안전하고 존엄하게 살아갈 수 있는 기반을 마련해야 한다"고 촉구했다.이날 발언에 나선 전남식 성서대전 대표는 "존재는 알아줄 때 빛이 난다"며 성소수자를 포함한 다양한 존재가 부정당하지 않고 존중받는 사회가 되어야 한다. 진정한 평화는 차이를 지우는 것이 아니라 차이를 인정하는 환대에서 시작된다. 이번 축제가 서로의 이름을 불러주는 자리가 되길 바란다"고 말했다.또한 조직위원장 끼리는 "대전의 성소수자 시민과 연대하는 시민들이 함께 모이는 환대와 연대의 장으로 축제를 준비하고 있다"고 설명하고, "올해 축제는 지역 밴드와 아티스트들이 함께하는 폭넓은 문화 교류의 장이 될 것"이라고 밝혔다.