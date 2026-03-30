이 대통령 "재생에너지 전환, 제주도가 가장 빠른 성과 가능"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅 '제주의 마음을 듣다'에서 김성환 기후에너지환경부 장관에게 질문하고 있다. 2026.3.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅 '제주의 마음을 듣다'에서 배경훈 부총리에게 질문하고 있다. 2026.3.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 중동 전쟁에 따른 에너지 수급 불안 상황을 지적하면서 "대한민국은 전체적으로 재생에너지로 정말 신속하게 전환해야 한다"고 강조했다. 또한 제주도가 이러한 에너지 전환에서 가장 현실적인 성과를 낼 수 있는 곳이라고 짚었다.이 대통령은 30일 오후 제주 한라대학교에서 열린 제주 타운홀미팅에서 "전 세계적으로 에너지 문제 때문에 난리가 났잖아요? 사실 저도 잠이 안 올 정도로 사실은 심각한 상황"이라며 이같이 말했다.구체적으론 "지금 당장의 문제도 그렇지만 앞으로 미래는 더 (에너지 수급) 상황이 좀 불안정해지는 것 같다"면서 "이 에너지 문제는 결국 한 번쯤은 겪어야 될 문제이기도 했다"고 짚었다.그러면서 "그런데 제주 같은 경우는 좀 특수한 지역이지 않나. 외부에 의존도 쉽지 않지만 자연 재생에너지는 잠재력이 크다"며 "소문으로 듣기론 재생에너지가 특정시간대에는 과잉생산이 돼 남아서 억지로 끄고 발전을 중단해야 되는 상황이라고 들었다"고 말했다.재생에너지 전환에 있어서 제주도의 잠재력이 크다는 점을 강조한 것. 이에 대해 이 대통령은 "화석에너지에 의존하면 미래가 매우 위험하다. 자체 생산되는 것도 아닌데 수입조차 지금 저 모양이 되고 있지 않나"라고 했다.이어 "저는 그러면 재생에너지로 (신속히) 전환해야 하고 가장 빨리 현실적인 성과를 낼 수 있는 데가 제주도가 아닐까, 그런 생각이 들었다"라며 "풍력 자원은 엄청나게 많잖아요. (발전량이) 남는다고 하던데 (에너지 전환에) 좀 더 속도를 내면 어떨까 그런 생각이 들었다"고 밝혔다.이 대통령은 "시험 문제가 어려워지면 나만 힘든 게 아니라 다 똑같이 힘들다"면서 "상황은 언제든지 바뀔 수 있고, 거기에 우리가 얼마나 대비하느냐에 따라 우리의 미래가 달라진다"고도 강조했다.참고로 김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 발제에서 "에너지면에서 섬이나 다름 없는 대한민국이 탄소중립을 통한 에너지대전환에 성공하기 위해서는 제주도에서의 성공 실증 사례가 필요하다"고 밝혔다.특히 "2024년 6월, 제주도 재생에너지가 너무 많고 계통이 제약된다고 해서 발전허가를 막아놨는데, 이날 대통령 방문을 기점으로 계통관리변전소 지정을 해제한다"고 알렸다. 이를 통해 그간 막혀 있던 제주 지역의 재생에너지 발전 허가를 다시 내주고 2030년까지 지금보다 두 배 이상 재생에너지를 늘릴 수 있도록 한다는 계획이다.한편 이 대통령은 이날 지역 현안인 '제주 해저터널'과 '제주 제2공항'에 대한 의견도 밝혔다.이 대통령은 먼저 "제가 오늘 결혼기념일"이라며 "결혼하고 (신혼여행으로) 제 아내하고 제주도에 왔는데 너무 좋아서 4일 연장해서 재판 다 미루고 11일 간 제주도 구석구석을 다 둘러봤다"고 말했다.이어 "정말 제주도 만한 아름다운 섬이 없다"면서 2007년 이후 지역 안팎에서 꾸준히 제기되고 있는 전남-제주 연결 해저터널에 대한 찬반 의견을 즉석에서 물었다.이 대통령은 "(반대 의견이) 훨씬 많다. 저하고 생각이 같다"라며 "(말하기) 조심스러웠는데, 섬의 정체성이라는 게 제주를 제주답게 하는 것 아닌가 싶은 생각"이라고 말했다.제주 제2공항에 대해서도 "이해관계에 따라서 약간씩 많이 갈리지 않나. 거의 대체로 (찬반이) 비슷하다고 해서"라며 즉석에서 찬반 의견을 물었다.이 대통령은 참석자들의 거수를 확인한 후 "(찬반 의견이) 그렇게 압도적이진 않다. 여기서는 '하지 말자'가 조금 더 보인다"고 했다. 이어 참석자들을 향해 "여러분들이 잘 판단하시라"고 말했다.