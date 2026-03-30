충남도 금강수목원 매각 강행에 시민사회 '강력 규탄'

큰사진보기 ▲충남 금강수목원 민간 매각 추진에 맞서 시민사회가 세종시청에서 30일 기자회견을 열고 즉각 중단을 촉구하며 본격 '투쟁 돌입'을 선언했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲박경 네트워크 상임대표가 이날 인사말을 통해 충남도의 민간 매각에 대해 강력한 유감을 표명했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서봉균 공주참여자치시민연대 사무처장이 이날 '김태흠 도지사와 충남도청은 금강수목원 민간 매각을 즉각 중단하라'는 내용의 발언을 이어갔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲최성욱 네트워크 공동대표(대전환경운동연합 대표)는 이날 기자회견문을 낭독했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲송윤옥 네트워크 공동대표(세종환경운동연합 상임대표)가 향후 네트워크의 행동계획을 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 직후, 네트워크 공동대표단은 세종시장실을 직접 방문해 항의서한을 전달했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

충남 금강수목원 민간 매각 추진에 맞서 시민사회가 세종시청에서 30일 기자회견을 열고 즉각 중단을 촉구하며 본격 '투쟁 돌입'을 선언했다. 두 차례 입찰 유찰에도 3차 매각을 강행하려는 충남도와, 이를 사실상 방관하는 세종시를 동시에 겨냥한 행보다. 특히 이번 매각 입찰 공고 과정에서 일반재산으로 전환할 수 없는 부지까지 포함된 정황이 제기되면서 행정적 하자 논란도 확산될 전망이다.세종·대전·충남 지역 시민사회단체로 구성된 '금강수목원 공공성 지키기 네트워크'(아래 네트워크)는 이날 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "금강수목원 민간매각은 공공자산을 훼손하는 폭거"라며 즉각 중단을 요구했다. 이 자리에는 최근 더불어민주당 세종시장 예비후보 5인의 '금강수목원 사수 공동성명'을 이끌어낸 김수현 세종시장 예비후보를 비롯해, 세종민주진보교육감 후보 단일화에 나선 유우석·임전수 예비후보도 참석해 힘을 보탰다.앞서 충남도는 금강수목원 부지와 건물 등 공유재산을 약 3513억 원 규모로 매각 공고했으나 1·2차 입찰 모두 응찰자가 없어 유찰됐다. 그럼에도 충남도는 "이미 방향이 정해진 사안"이라며 3차 입찰 재공고 방침을 밝힌 상태다. 이에 대해 시민사회와 지역 정치권은 "사실상 매각을 전제로 한 절차 강행"이라며 강하게 반발하고 있다.박경 네트워크 상임대표(목원대 명예교수)는 "오늘 이 자리에 선 저는 깊은 당혹감과 배신감을 느낀다"며 "금강수목원은 수많은 생명체가 살아가는 산림자원의 보고이자 자연과 사람, 현재와 미래를 이어주는 소중한 공간으로 시민들의 사랑을 받아온 곳인데, 이를 민간에 매각한다는 것은 충격적인 일"이라고 말했다. 이어 "민간 매각이 현실화될 경우 아파트·골프장·리조트 등 상업시설로 이어질 가능성이 크다"며 "한 번 훼손된 산림은 회복이 거의 불가능한 만큼, 금강수목원을 있는 그대로 지켜내야 한다"고 강조했다.이어 서봉균 공주참여자치시민연대 사무처장은 "2012년 세종시 출범 전까지 금강수목원은 공주시에 위치했던 만큼, 공주 시민과 충남 도민 모두의 관심사"라며 "재정 확보를 이유로 30여 년 가꿔온 공공 자산을 단 한 번의 매각으로 영구히 잃는 것은 충남도민과 세종시민에 대한 배신"이라고 일갈했다. 특히 공주참여연대는 이날 '김태흠 도지사와 충남도청은 금강수목원 민간 매각을 즉각 중단하라'라는 제목의 별도 성명을 내고, 금강수목원 관련 일체의 행정 행위를 6.3 지방선거 이후로 연기할 것과 정부·국회의 금강수목원 국유화 추진 등을 공식 촉구했다.이날 매각 입찰 공고 과정의 행정적 하자도 도마에 올랐다. 박경 상임대표는 2차 입찰 공고를 예로 들며 "감정평가서상 90필지 중 7필지는 매각에서 제외됐지만, 실제로는 마을 안길과 하천, 도시계획시설 등 매각이 불가능한 부지들이 포함돼 있었다"고 밝혔다. 네트워크 조사 결과, 제외된 필지 외에도 약 30여 필지가 추가로 매각 대상에 포함된 것으로 확인됐다는 설명이다.박 대표는 "충남도는 매각 공고 전에 철저히 조사하지 않았고, 세종시 역시 팔 수 없는 공공 재산을 보호하기 위한 행정적 조치를 전혀 취하지 않았다"며 "지금이라도 세종시는 해당 필지를 공공 재산으로 이관받도록 조치하고, 시의회 차원에서도 문제를 제기해야 한다"고 강조했다. 그는 "세종시가 시민을 위한 행정을 하고 있는지, 아니면 충남도 편을 드는 것인지 의구심을 갖지 않을 수 없다"고 날을 세웠다.기자 질의 과정에서 홍종선 세종환경운동연합 공동대표도 "금강수목원과 접한 도로와 소하천 등 약 34필지는 당초 충남도 고시상 '20번 부지'로 일괄 지정돼 있었지만, 세종시 출범 당시에는 준비단 체제여서 관여하지 못했다"며 "이 상태에서 민간 매각이 이뤄질 경우 세종시가 해당 시설을 다시 매입해 관리해야 하는 구조적 문제가 발생한다"고 추가 설명했다. 이어 "충남도 역시 일부 필지의 공공 사용 여부를 충분히 인지하지 못했을 가능성이 있다"며 "세종시가 즉각적인 조사와 함께 필요한 경우 행정적·법적 대응에 나서야 한다"고 덧붙였다.최성욱 네트워크 공동대표(대전환경운동연합 대표)는 이날 기자회견문을 통해 "금강수목원 민간매각은 지난 30여 년간 잘 가꿔온 산림수목을 황폐화하고 난개발을 조장하는 국민에 대한 폭거"라고 못 박고, 충남도뿐 아니라 세종시의 책임을 동시에 강조했다. 특히 지난해 12월 최민호 세종시장이 "민간에서 매입을 하면 그때 가서 논의할 일"이라고 발언했던 사실을 언급하며, "이는 행정수도의 품격을 짓밟고, 세종의 미래를 내던지는 무책임한 태도"라고 비판했다.네트워크는 충남도에 민간매각 절차의 즉각 중단을 요구하는 한편, 세종시에 ▲ 난개발 방지 원칙 공표 ▲ 보존을 위한 행정·법적 대책 마련 ▲ 시민사회 의견 반영 등을 촉구했다.송윤옥 네트워크 공동대표(세종환경운동연합 상임대표)는 이날부터 4월 5일까지를 긴급 투쟁주간으로 선포하고, 금강수목원 지킴이 발대식과 세종시청 앞 1인 시위, 현수막 행동 등을 이어갈 계획이라고 밝혔다. 아울러 4월 4일에는 세종시에서 금강수목원까지 약 8km 구간을 걷는 시민 참여 캠페인을 진행하고, 지방선거를 앞두고 정당 및 세종시장 후보들과 정책 협약도 추진할 예정이다.기자회견 직후, 네트워크 공동대표단은 세종시장실을 직접 방문해 항의서한을 전달했다.한편 국회에서는 금강수목원을 국공립 수목원 특별구역으로 지정할 수 있는 법안이 논의 중이다. 관련 법안은 김종민 국회의원(세종갑)이 지난해 11월 대표발의한 행정수도특별법으로, 당초 이날(30일) 국토교통위원회 법안소위 안건으로 상정돼 기대를 모았으나 심의 순서가 뒤로 밀린 것으로 알려지면서 실제 심의 여부와 진행 상황은 추가 확인이 필요한 상태다.