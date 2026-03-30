청주상공회의소 사무처장에 최상천 본부장 임명

큰사진보기 ▲최상천 청주상공회의소 사무처장. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 청주상공회의소 신임 사무처장에 최상천 관리본부장이 임명됐다.청주상공회의소는 30일 최상천 관리본부장을 사무처장으로 발탁했다고 밝혔다.최상천 신임 사무처장은 청주 출신으로 신흥고와 충북대를 졸업했고, 충북대에서 경영학 박사학위를 취득했다.1994년 청주상공회의소에 입소한 이후 30여 년간 근무하며 지역경제 발전을 위한 핵심 실무를 담당해 왔다.그는 그동안 ▲ 청주시 노사민정 실무협의회 위원 ▲ 충청북도의회 정책자문위원 ▲ 대전지방국세청 민생지원소통추진단 위원 ▲ 충청북도 출자·출연기관 운영심의회 위원 등 다양한 대외활동을 통해 지역사회와 행정, 산업계를 아우르는 폭넓은 네트워크를 구축해왔다.최 처장은 이 같은 경험과 전문성을 바탕으로 조직 운영 역량을 강화하고, 지역 기업 지원과 경제 활성화를 위한 역할을 더욱 확대해 나갈 계획이다.최 처장은 풍부한 현장 경험과 정책 이해도를 갖춘 인사라는 평가를 받는다. 최 처장 임명으로 지역 경제계와 소통이 강화되고, 상공회의소의 역할도 한층 커질 것으로 기대된다.