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26.03.30 15:52최종 업데이트 26.03.30 15:52

청주상공회의소 사무처장에 최상천 본부장 임명

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최상천 청주상공회의소 사무처장.
최상천 청주상공회의소 사무처장. ⓒ 충북인뉴스

충북 청주상공회의소 신임 사무처장에 최상천 관리본부장이 임명됐다.

청주상공회의소는 30일 최상천 관리본부장을 사무처장으로 발탁했다고 밝혔다.

최상천 신임 사무처장은 청주 출신으로 신흥고와 충북대를 졸업했고, 충북대에서 경영학 박사학위를 취득했다.

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1994년 청주상공회의소에 입소한 이후 30여 년간 근무하며 지역경제 발전을 위한 핵심 실무를 담당해 왔다.

그는 그동안 ▲ 청주시 노사민정 실무협의회 위원 ▲ 충청북도의회 정책자문위원 ▲ 대전지방국세청 민생지원소통추진단 위원 ▲ 충청북도 출자·출연기관 운영심의회 위원 등 다양한 대외활동을 통해 지역사회와 행정, 산업계를 아우르는 폭넓은 네트워크를 구축해왔다.

최 처장은 이 같은 경험과 전문성을 바탕으로 조직 운영 역량을 강화하고, 지역 기업 지원과 경제 활성화를 위한 역할을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

최 처장은 풍부한 현장 경험과 정책 이해도를 갖춘 인사라는 평가를 받는다. 최 처장 임명으로 지역 경제계와 소통이 강화되고, 상공회의소의 역할도 한층 커질 것으로 기대된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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충북인뉴스 오옥균 (043cbinews) 내방

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