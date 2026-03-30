경찰, '화장실 불법촬영' 충북교육청 전 장학관 구속영장 신청

큰사진보기 ▲29일 충북 청주상당경찰서는 성폭력처벌법상 카메라이용 등 촬영 혐의로 전 장학관 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

경찰이 동료들과의 회식 장소 화장실에 불법촬영 카메라를 여러 대를 설치해 신체를 촬영하다 현행범으로 체포했던 충북교육청 소속 A 전 장학관에 대해 구속영장을 신청했다.범행이 발생한 지 36일 지나 영장이 신청되면서 늦장 대응이라는 지적도 일고 있다.29일 충북 청주상당경찰서는 성폭력처벌법상 카메라이용 등 촬영 혐의로 전 장학관 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.A씨는 지난달 25일 저녁 청주의 한 식당 공용화장실에 라이터 형태의 카메라 여러 대를 설치한 뒤 타인의 신체를 촬영하다 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.신고자는 이곳 식당 화장실에 갔다 카메라를 발견한 손님이었다.충북교육청 직원들은 A 전 장학관이 지난해 9월부터 유독 이곳 식당에서 부서 회식자리를 열었다고 증언했다.현행범으로 체포되던 날도 충북교육청 장학사 등 여성 직원 5명이 동참했다.경찰이 범행 36일 만에 구속영장을 신청했지만, 늦장 수사라는 지적은 계속 제기돼 왔다.지난 17일 강경숙 국회의원과 100여 개 시민단체는 국회에서 기자회견을 열고 "경찰은 초동수사 미흡으로 증거 인멸 시간을 벌어주었고, 교육청은 범행 이후에도 교육감을 독대하고 관사에 머무는 등 이해할 수 없는 일들이 벌어졌다"며 경찰 수사 과정을 지적했다.한편 충북교육청은 지난 24일 인사위원회를 열고 A 전 장학관에 대한 파면 처분을 결정했다.