[서산] 종량제봉투 사재기 자제 당부… 재고 확보, 제작업체 협조 방문

큰사진보기 ▲서산시와 홍성군이 최근 중동 전쟁으로 인한 종량제봉투 사재기 우려에 자제를 당부했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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서산시가 최근 중동 전쟁으로 인한 종량제봉투 사재기 우려에 자제를 당부했다.최근 서산을 비롯한 충남 지역에서는 중동발 전쟁으로 종량제봉투의 원자제 공급이 제한되면서, 가격 인상과 봉투 공급 우려가 나타나고 있다.그러면서 종량제봉투 사재기 우려가 일면서 서산시가 4개월분 재고가 확보된 상태라며, 혼란이 가중되지 않도록 적정량의 봉투 구매를 시민들에게 당부했다.서산시에 따르면 종량제봉투 가격 인상은 조례 개정이 필요한 사항으로 올해 서산시 종량제봉투의 가격 인상 계획은 없다.특히, 현재는 4개월 분량의 재고를 확보한 상태이며, 계약 물량 제작도 정상적으로 진행 중이다.하지만, 서산시는 일부 종량제봉투 사재기 우려에 수시로 판매소별 재고를 파악하는 등 유통 관리에 행정력을 집중할 계획이다.현재 서산시에서는 478개 판매소에서 모두 10종의 종량제봉투를 판매하고 있다.서산시 관계자는 30일 기자와 통화에서 "최근 종량제봉투 판매량은 평소보다 두 배에서 네 배 정도 늘어났다"면서 "(수요에 대비하기 위해) 오늘(30일) 종량제봉투 제작업체를 방문해 협조를 요청했다"며 이같이 말했다.홍성군 역시 종량제봉투의 일시적인 초과 수요로 주민들이 불편을 겪지 않도록 원재료 수급 상황을 실시간으로 모니터링할 방침이다.이외에도 홍성군은 이번 종량제봉투 사재기 우려를 수급 안정화 대책과 함께 자원 순환 효율성을 높이는 계기로 삼겠다는 계획이다.특히, 선제 대응으로 쓰레기 배출량 자체를 줄이는 '배출량 다이어트'를 통해 원자재 소비 절감과 환경 보호라는 공익적 가치를 실현하겠다는 것이다.홍성군에 따르면 종량제봉투 속에 섞여 들어가는 재활용 가능 자원을 철저히 분리하는 것만으로도 봉투 소비를 획기적으로 줄일 수 있다는 것.이를 위해 ▲재활용품(플라스틱, 비닐, 종이류)의 완벽한 분리배출 ▲택배 상자 및 페트병 압착을 통한 부피 최소화 ▲음식물 쓰레기 수분 제거 등의 핵심 실천 방안을 주민들에게 당부했다.홍성군 환경과 관계자는 기자와 통화에서 "홍성은 300여 개 판매소에서 11종을 판매하고 있다"면서 "현재 지난해 기준 종량제봉투 재고량은 3개월분"이라며 "종량제봉투 가격 인상은 근거 없는 소문"이라며 "수급 상황을 모니터링해 공급에 차질이 없게 하겠다"면서 사재기 자제를 당부했다.