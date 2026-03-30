한 방에서 옹기종기, 초보 농사꾼 부부와 함께 자라는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲파종해서 키운 오이모종올해 처음으로 씨를 파종해 모종을 키우고 있다. 얘는 오이다 ⓒ 김희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비닐하우스 안 우리만의 육묘장올해 처음으로 씨를 파종해 모종들을 키우고 있는 하나뿐인 남편과나의 육묘장 ⓒ 김희 관련사진보기

"여보, 이건 농사가 아니야. 완전 돌봄이야."

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.