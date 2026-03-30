[홍성] 군민이 직접 참여하는 지방선거… 공정하고 투명한 선거 문화 정착

큰사진보기 ▲지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 투표장 모습. ⓒ 신영근 관련사진보기

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홍성군이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 '일반인 투표사무원'을 모집한다.홍성군에 따르면 지방선거 투명성과 공정성을 위해 사전 투표 37명, 본 투표 118명 등 총 155명의 '일반인 투표사무원'을 공개 모집한다.이번 공개 모집은 기존 공무원과 교직원 이외 선거 관리 업무에 일반 군민들의 참여 기회를 대폭 확대하기 위한 것이다.특히, 군민이 직접 참여하고 감시하는, 공정하고 투명한 선거 문화를 정착시키기 위한 것으로, 사전 투표 사무원은 11개 사전투표소에서 5월 29일부터 30일까지 2일간이다.본 투표사무원은 40개 본 투표소에서 선거 당일인 6월 3일 1일간, 새벽 5시부터 투표 마감 후까지 근무한다.이들은 투표소에서 원활한 선거 운영을 위해 선거인 신분 확인, 투표용지 교부, 투표소 질서 유지와 노약자 투표 보조 등 업무를 수행하게 된다.대한민국 국민으로 홍성군에 주민등록이 되어있는 만 18세 이상이면 신청할 수 있다. 다만, 선거 중립성을 위해 ▲정당의 당원 ▲특정 후보자(예비후보자 포함)와 친족 등 연고가 있거나 선거운동을 하는 자 ▲외국인 등은 신청할 수 없다.신청 기간은 지난 26일부터 다음 달 3일까지 근무를 희망하는 읍면 행정복지센터에 신분증 사본을 지참해 직접 방문 접수하면 된다.선발은 선착순으로 정원 초과 시 예비 명부로 관리되며, 수당은 수당, 사례금, 식비 등을 포함해 1일 기준 15만 7천 원이 지급된다.홍성군 관계자는 30일 기자와 통화에서 "홍성과 홍북읍 등에서는 모집 정원을 채웠으며, 다른 지역도 거의 마무리가 된 것으로 파악된다"면서 "투표사무원과 달리 개표사무원은 공무원만 해당된다"며 "공무원을 대상으로 51명의 개표사무원은 추가 접수 받을 예정"아라며 이같이 설명했다.이런 가운데, 홍성군선거관리위원회도 지난 26일부터 다음 달 1일까지 3명의 선거사무보조원을 모집한다.근무 기간은 다음 달 6일부터 6월 19일까지 1일 8시간, 주 5일 근무이며, 급여는 1일 9만 830원이 지급된다.주요 업무는 선거관리일반(투개표 관리 포함) 업무 보조, 각종 민원 응대, 선거관리 전산프로그램 운영, 각종 선거운동 관련 신고·신청 등 사무 보조, 선거관리장비, 용구•용품 등의 관리·운영 보조다.