"하나 받고, 넘기고!" 함양군 여성 족구팀의 새로운 도전

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"하나 받고, 넘기고!"

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"강한 스파이크를 가장 효과적으로 살리는 방법은 공격수 앞으로 정확히 떨어지는 공입니다. 이를 위해서는 수비와 서브 간의 호흡이 중요합니다."

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"함양에도 족구를 즐기는 여성들이 있는 것으로 알고 있습니다. 이분들이 우리 팀에 합류하면 좋겠습니다. 여성 족구는 아직 참여 인원이 적은 종목입니다. RISE가 좋은 성적을 거둬 많은 분들이 관심을 갖게 되길 바랍니다."

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"저희 팀은 앞으로도 즐겁게, 그리고 꾸준히 성장해 나갈 것입니다. 선수들이 부상 없이 마음껏 뛰고, 족구의 재미를 느끼면서 자연스럽게 실력도 향상되길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

함양군 실내 족구 연습장에 힘찬 구호가 울려 퍼진다.메아리처럼 이어지는 외침 속에서 구슬땀이 흐른다. 이곳은 함양 RISE 여성 족구단의 훈련 현장이다.함양군의 새로운 스포츠 도전으로 주목받는 RISE 여성 족구단은 지난 2월 28일 창단식을 갖고 공식 출범했다. 여성들에게는 다소 생소하고 접근이 쉽지 않았던 족구 종목에 도전장을 내밀며 신선한 변화를 예고했다.현재 팀은 총 7명으로 구성되어 있다. 전직 여성 축구 선수 출신도 포함돼 있어 기본기가 탄탄하다. 선수들은 각기 다른 지역에서 활동하던 유망주들로, 노창현 단장과의 인연을 통해 함양군과 연을 맺었다. 생업 등의 이유로 모두가 함양군에 상주하지는 못하지만, 매주 금요일이면 함양 연습장에 모여 호흡을 맞추고 있다.팀을 이끄는 김기성 감독은 이들의 가능성에 큰 기대를 걸고 있다. 김 감독은 "최종 목표는 전국체전 경남 대표다. 아직은 유망주 단계지만 좋은 성적을 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.선수 출신인 김 감독의 지도는 실전 중심이다. 이날 훈련 역시 공을 안정적으로 다루는 기본 훈련을 시작으로, 강력한 스파이크를 받아내는 수비 훈련으로 이어졌다. 김 감독은 강약을 조절하며 선수들의 반응 속도와 감각을 끌어올리는 데 집중했다.김 감독은 반복 훈련에 그치지 않고, 왜 이러한 플레이가 필요한지 직접 시범을 보이며 선수들의 이해를 도왔다. 선수들은 머리와 다리를 이용해 공을 받아내는 다양한 방법을 연습했다. 쉽지 않은 훈련에 힘겨운 모습도 보였지만, 누구 하나 포기하지 않는다. 오히려 웃음을 잃지 않으며 훈련을 즐기는 모습이 인상적이다.김 감독은 RISE를 계기로 함양군 여성 족구 저변 확대도 기대하고 있다.창단 초기임에도 팀의 성장세는 눈에 띈다. RISE는 창단 직후인 3월 1일 열린 전국체전 경남도 대표 선발전에 출전해 진주팀과 접전을 펼쳤다. 세트스코어 3대2로 아쉽게 패했지만, 조직력과 경기력을 인정받았다. 그 결과 오는 2026년 전국생활체육대축전 경상남도 대표팀에 최종 선정되는 성과를 거뒀다.김 감독은 팀의 분위기와 앞으로의 가능성에 대해 보다 깊은 기대감을 드러냈다. 그는 기술적인 성장이나 성적 향상에만 초점을 맞추기보다는, 팀을 이루는 구성원 간의 관계와 분위기가 무엇보다 중요하다고 강조했다.김 감독은 "저희 팀은 훈련도 물론 중요하지만, 선수들 사이가 굉장히 좋다. 서로를 배려하고 격려하는 분위기가 자연스럽게 형성돼 있어, 팀워크 면에서는 여느 팀에도 뒤지지 않는다고 생각한다"고 말했다.특히 그는 팀 내 긍정적인 에너지가 경기력 향상에도 큰 영향을 미친다고 설명했다. 선수들 간의 신뢰가 쌓일수록 플레이에서의 호흡이 맞아가고, 위기 상황에서도 서로를 믿고 의지할 수 있기 때문이다.김 감독은 "운동을 하다 보면 힘든 순간도 많고, 실수도 나오기 마련"이라며 "하지만 서로 격려해주는 분위기가 있다 보니 선수들이 위축되지 않고 계속 도전할 수 있는 힘이 생긴다"고 말했다.