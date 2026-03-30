"충남도의회, 보령화력발전소 5호기 연장 가동 촉구? 퇴행적 결정"

큰사진보기 ▲보령화력 발전소 ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

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충남도의회가 폐쇄를 앞두고 있던 보령화력발전소의 연장 가동을 촉구하는 결의안을 채택한 것을 두고 지역 환경단체가 "퇴행적 결정"이라며 해당 결의안에 대한 철회를 촉구하고 나섰다앞서 지난 24일 충남도의회는 365회 임시회 1차 본회의를 통해 편삼범 의원(보령2)이 대표 발의한 '보령화력발전소 5호기 한시 연장 가동 촉구 건의안'을 채택했다. 충남도의회가 정부에 보령화력발전소 5호기 연장 가동을 요구한 것이다.관련해 충남환경운동연합은 30일 성명서를 통해 "결의안을 채택은 도민의 건강권을 외면하고 기후위기 대응을 거스른 퇴행적 결정"이라며 "도의회에 결의안을 즉각 철회할 것을 요구한다"라고 밝혔다.이들은 "보령화력 5호기는 이미 2023년 10차 전력수급기본계획에서 한 차례 수명연장 됐으며 12차 전력수급기본계획 수립을 앞둔 시점에서 또다시 수명연장을 추진하고 있다"면서 "올해로 설계수명 30년을 넘겨 33년째 가동 중인 보령화력 5호기는 노후 발전소로 그 만큼 많은 대기오염물질을 배출할 수밖에 없다"고 비판했다.보령화력 5호기는 지난 2024년 대기오염물질 배출총량이 754톤을 기록했다. 이는 충남도내 500MW급 석탄화력 중 보령 6호기(880톤) 다음으로 많은 오염물질 배출량이다.단체는 "미국·이란 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 위기는 오히려 석유와 가스 같은 화석연료를 해외에 의존할 경우 외부적 요인에 의해 우리나라의 에너지수급이 얼마나 치명적인 위험에 처할 수 있는가를 입증하고 있다"라며 "우리나라의 에너지안보를 위해서도 에너지 자급률을 획기적으로 올려야 한다. 유일한 방안은 재생에너지의 확대이다"라고 지적했다.그러면서 "충남도의회는 석탄발전 수명연장이 아니라, (석탄화력 발전 폐쇄에 따른) 사회적 대화 기구부터 출범시켜야 한다"라며 "사회적 대화 기구를 정례화해 주민·노동자·지방정부·시민사회의 의견을 폭넓게 수렴하고, 정책 결정 과정의 투명성을 제도적으로 보장해야 한다"라고 주장했다.