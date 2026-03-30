김현정, '전쟁 추경' 골든타임 경고…"국민의힘, 언제까지 발목만 잡을 건가"

큰사진보기 ▲김현정 더불어민주당 의원은 30일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "민생 경제의 골든타임을 놓쳐서는 안 된다"며 국민의힘의 태도 변화를 촉구했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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더불어민주당 원내대변인 김현정 의원이 중동 전쟁 위기와 고물가 상황을 타개하기 위한 '전쟁 민생 추경'의 즉각적인 처리를 강조했다. 김 의원은 30일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "민생 경제의 골든타임을 놓쳐서는 안 된다"며 국민의힘의 태도 변화를요구했다.김 의원은 국민의힘이 정부의 추경 편성안을 두고 '선거용 현금 살포'라고 비판하는 것에 대해 "대체 무슨 근거로 그런 주장을 하는 것이냐"며 정면으로 반박했다. 그는 "현재 기름값이 오르고 비료값 등 농수산물 생산 원가가 급등해 서민과 중소기업들이 고사 위기에 처해 있다"며 "이번 추경은 돈을 빌리는 것이 아니라 세수 여유분을 활용해 국민의 생존권을 지키려는 것"이라고 강조했다.이어 그는 "국민의힘이 과거에는 재정 건전성을 외치더니, 이제는 아예 민생을 위한 예산 집행 자체를 막아서고 있다"며 "이는 지방선거를 앞두고 정부의 성과를 깎아내리려는 정략적인 발목 잡기에 불과하다"고 비판했다.그는 국민의힘이 추경안 처리에 앞서 대정부 질문을 요구하는 것에 대해 "대정부 질문을 통해 장관들을 불러 묻겠다는 것은 형식적인 절차에 불과하다"며 "이미 국회 예결위원회 심사 단계에서 장관들을 출석시켜 충분히 질의하고 검증할 수 있는데도 굳이 시간을 끄는 것은 정부의 발목을 잡겠다는 몽니다"라고 꼬집었다.그러면서 "중소기업들은 포장 용기와 원자재 수급 불능 상태에 빠져 생산 자체가 중단될 위기다, 정치권이 입씨름을 하는 사이 서민들의 삶은 파탄 나고 있다"고 덧붙였다.김 의원은 국민의힘 내부 분위기도 전했다. 그는 "개별적으로 국민의힘 의원들을 만나보면, 이재명 정부의 정책에 대해 부러워하면서도 지도부의 강경한 반대 노선 때문에 말도 못 하고 끙끙 앓는 분들이 많다"고 밝혔다. 특히 장동혁 대표 체제의 리더십에 대해 여권 내부에서도 "종교적 맹신에 가까운 막무가내식 정치"라는 냉소적인 평가가 나오고 있다고 전했다.또한 최근 장동혁 대표가 보유 주택 6채 중 4채를 처분한 것을 두고 "이재명 대통령의 부동산 안정화 시그널에 여당 지도부도 결국 움직일 수밖에 없었던 것 아니냐"며 정부 정책의 실효성을 역설적으로 증명하는 사례라고 꼬집었다.