888 기념비, 우리가 되찾은 하루 8시간

큰사진보기 ▲888 기념비근로자들의 성금으로 만들어진 기념비 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲꼭대기 지구 모양의 조형물 둘레에는 ‘Labour(노동), Recreation(여가), Rest(휴식)’라는 문구가 적혀 있다 ⓒ 조준희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲888문양이 새겨진 카펫멜버른 트레이드 홀 내부 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲여덟 개의 기둥트레이드 홀 정면 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲8개의 정문 계단트레이드 홀 입구 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲젤다 다프라노(Zelda D'Aprano) 동상자신의 몸을 쇠사슬로 묶은 채 “ No more Male and Female Rate. One rate!" 라는 팻말을 들고 시위를 벌였다 ⓒ 조준희 관련사진보기

5월 1일 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 법안이 30일 국회 법제사법위원회를 통과했다. 문득 호주 멜버른의 노동절 풍경이 떠올랐다. 멜버른에서는 매년 3월 두 번째 월요일을 노동절 국경일로 기념하며, 이는 호주 노동 운동 역사에서 매우 상징적인 날로 자리 잡고 있다.이날 멜버른 도심은 거대한 축제의 장으로 변한다. 화려한 거리 행진이 이어지고 곳곳에 놀이 시설이 들어서며, 남녀노소 할 것 없이 모두가 밖으로 나와 '뭄바(Moomba) 축제'를 만끽한다. 즐거움이 가득한 도심 한복판에는 이 날의 진정한 의미를 일깨워주는 상징적인 기념물이 하나 서 있다. 바로 숫자 '888'이 선명하게 새겨진 기념비다. 기둥 꼭대기 지구 모양의 조형물 둘레에는 'Labour(노동), Recreation(여가), Rest(휴식)'라는 문구가 적혀 있다. 이 숫자는 단순한 장식이 아니라 오늘날 우리가 당연하게 여기는 '하루 8시간 노동'의 역사를 상징한다.이 기념비는 노동자들의 성금으로 세워졌다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 1850년대 골드러시로 급속히 성장하던 멜버른의 건설 노동자들은 뜨거운 태양 아래서 하루 10시간에서 14시간까지 일하는 혹독한 현실에 처해 있었다.변화의 시작은 1856년 4월 21일이었다. 제임스 스티븐스(James Stephens)와 제임스 갤러웨이(James Galloway)가 주도한 멜버른대학교 건설 현장의 석공들이 연장을 내려놓고 파업에 나섰다. 이들의 요구는 임금 인상이 아닌 '시간을 돌려달라'는 것이었다. 당시 노동자들이 내건 구호가 바로 '888'이었다.8시간 노동8시간 여가8시간 휴식영국의 사회개혁가 로버트 오언(Robert Owen)이 제안한 이 개념은 하루 24시간을 노동과 여가, 휴식으로 균형 있게 나누어 인간다운 삶을 보장하자는 철학을 담고 있었다. 석공들의 행진에 다른 건설 노동자들이 합류하며 시위는 커졌고, 결국 고용주와 정부는 임금 삭감 없는 8시간 노동제에 합의했다. 이는 세계 노동 역사에서 평화적 합의를 통해 8시간 노동제를 쟁취한 드문 사례로 기록된다.멜버른 중심부의 노동조합 본부인 트레이드 홀(Trades Hall)에서도 888의 흔적을 쉽게 찾을 수 있다. 건물 정면에는 여덟 개의 기둥이 서 있고 정문 계단도 여덟 개이며, 내부 카펫에도 888 문양이 새겨져 있어 당시 노동 운동의 정신을 상징적으로 보여준다.정문 오른쪽에는 쇠사슬을 몸에 감고 한 손에 피켓을 든 여인의 동상이 서 있다. 그 주인공은 호주의 평등 임금 운동가 젤다 다프라노(Zelda D'Aprano)다. 그녀는 1969년 이곳에서 자신의 몸을 쇠사슬로 묶은 채 "남녀 구분 없이 같은 노동에는 같은 임금을 지급하라"라고 외치며 시위를 벌였다.1856년의 노동자들이 '시간'을 쟁취했다면, 젤다 다프라노는 그 가치가 모두에게 평등하게 적용되어야 함을 몸소 보여준 셈이다.우리가 오늘날 당연하게 누리는 여가의 시간은 이처럼 누군가의 치열한 투쟁 끝에 얻어진 결과다. 멜버른 도심에 서 있는 '888' 기념비는 단순한 숫자가 아니다. 그것은 우리가 되찾은 하루 8시간을 기억하게 하는 소중한 역사의 이정표다. 따라서 이제 우리나라도 근로자의 날을 온전한 국경일로 격상하여 모든 노동자가 차별 없이 '8시간의 휴식과 여가'를 보장받는 문화를 정착해야 할 때다.