'종량제봉투 대란' 우려, 김성환 장관 "재고 충분, 가격 인상 없다"

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 자원안보위기 '주의' 경보에 따라 승용차 5부제 등 에너지절약 국민 행동에 동참해 줄 것을 발표하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 30일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 최근 일부에서 커지는 종량제봉투 수급 불안에 대해 "종량제 봉투 충분하다. 가격 인상도 없다"며 사재기 자제를 당부하고 나섰다. ⓒ 김성환 장관 페이스북 갈무리 관련사진보기

중동 전쟁 여파로 인한 국내 종량제봉투 수급 불안이 좀체 가라앉지 않자, 김성환 기후에너지환경부 장관이 "종량제 봉투 충분하다. 가격 인상도 없다"며 사재기 자제를 거듭 당부했다. 국민 불안감 진화에 직접 나선 것이다.최근 일부 지역을 중심으로 비닐과 플라스틱 원료가 되는 나프타 등 석유화학 제품 수급에 비상이 걸리면서 쓰레기 봉투 판매 제한과 사재기 등 품귀 현상이 발생하고 있다.이에 김 장관은 30일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "며칠 전 종량제봉투 수급과 관련해 안심하시라는 말씀을 드렸습니다만, 여전히 불안한 마음에 사재기를 하시는 분들이 계시다는 소식을 접했다"면서 "저도 주말에 근처 편의점과 슈퍼에 들러 보니 판매 수량을 제한하고 있더군요"라고 현 상황을 짚었다.김 장관은 이어 "다시 한번 분명히 말씀드립니다만, 종량제 봉투, 걱정하지 않으셔도 된다"면서 "전국 지방정부와 생산 공장을 꼼꼼히 확인한 결과, 지방정부의 절반 이상이 이미 6개월 치 이상의 물량을 확보하고 있다"고 밝혔다. 덧붙여 "원료 역시 재생원료 사용 여력이 충분하여 1년 이상 공급에는 아무런 문제가 없다"고 설명했다.종량제봉투 가격 인상 또한 없을 것임을 강조했다. 김 장관은 "봉투 가격은 지방정부의 조례로 정해져 있어 공장에서 임의로 올릴 수 없다"면서 "만약 최악의 상황이 오더라도 일반 봉투 사용 허용 등 만반의 대책을 세워두었으니, 집에 쓰레기를 쌓아두실 일은 절대 없다"고 적었다.끝으로 김 장관은 "국민 여러분의 일상에 불편함 없도록 제가 끝까지 책임지고 챙기겠다"고 글을 맺었다.앞서 김 장관은 지난 27일 라디오 방송 '김태현의 정치쇼'에서도 비슷한 입장을 밝혔다. 그는 "일부 지역 품귀는 사재기 영향"이라며 "대부분 지자체가 3~4개월, 절반 이상은 6개월 이상의 재고를 보유하고 있다"고 설명했다.한편 기후부는 지방정부와 협동 상황반을 구성해 수급상황을 실시간으로 살피고 있다. 또 산업부 등 관계부처와 협의해 종량제봉투 제작을 위한 원료가 안정적으로 확보될 수 있도록 대응하고 있다.