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사회

26.03.30 18:31최종 업데이트 26.03.30 19:34

채해병 순직 당시 최선임 지휘관 "바둑판식 수색, 임성근 지시 아닌 교육"

[임성근 등 18차 공판] 박상현 전 7여단장, '가슴장화 및 바둑판식 수색' 추궁에 임 전 사단장 연관성 부인 취지로 진술

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박상현 전 해병대 제1사단 제7여단장이 2024년 7월 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 앞줄 오른쪽은 임성근 전 해병대 1사단장.
박상현 전 해병대 제1사단 제7여단장이 2024년 7월 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 앞줄 오른쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연

특검팀: 2023년 7월 18일(채해병 순직 전날) 사단장 주관 VTC(화상회의)에 참석한 윤아무개 소령은 '수변수색 작전을 설명하는 과정에서 (사단장이) 가슴장화 확보를 지시하는 것을 들었다'고 (진술하고 있습니다)

박상현 전 7여단장: 아닙니다. (사단장님께서는) 작전협조반에서 필요 물자를 신속히 구해줘야 한다면서 가슴장화를 말씀하셨고 그 뒤에 수색작전에 대해 말씀하셨습니다. 선후관계가 다릅니다.

채해병이 숨질 당시 해병대 최선임 지휘관이었던 간부가 수중수색 단초로 지목된 임성근 전 해병대1사단장의 가슴장화 확보 지시 등에 대해 채해병 특검(이명현 특검) 측과 상반된 취지의 법정 증언을 했다.

특히 박상현 전 7여단장은 임 전 사단장이 "(도로) 위에서 보지 말고 내려가서 찔러보면서 정성껏 수색하라"며 바둑판식 수색을 강조한 것을 두고 "(수색 방식에 대한 사단장의) 교육 정도로 생각했다"고 말했다. 이는 임 전 사단장이 바둑판식 등 공세적 수색 방식을 예하 부대에 사실상 지시(지휘)했고, 그 결과 수중수색이 이뤄졌다는 특검팀 주장에 배치되는 진술이다.

특검팀 "실종자 수색 강조하던 때 '피해가옥복구' 위해 가슴장화 확보 건의했나" 의문

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서울중앙지방법원 형사합의 22부(재판장 조형우 부장판사)는 30일 채해병 사망과 관련해 업무상 과실치사 등 혐의를 받는 임 전 사단장(소장), 박 전 여단장(대령), 최진규 전 포11대대장(중령), 이용민 전 포7대대장(중령) 등에 대한 18차 공판을 열었다. 이날 공판에선 박 전 여단장에 대한 신문이 진행됐다.

이날 특검팀은 박 전 여단장에게 '임 전 사단장의 가슴장화 언급 과정'에 대해 질문했다. 박 전 여단장은 "피해가옥복구 작전을 하면 흙 같은 것이 옷에 묻는데 가슴장화를 입으면 오염물 방지 효과가 있어 도움이 될 것 같아 (사단장 주관 VTC에서) 건의드렸다"고 답했다.

특검팀은 "당시는 실종자 수색 작전에 강조점이 있었는데, 1사단 부임한 이후 해병대원 가슴장화 착용을 본 적 없던 (박 전 여단장이 수색 작전이 아닌) 오롯이 피해가옥복구작전을 전제로만 가슴장화 (건의를) 얘기했나"라고 반문했다.

박 전 여단장은 "가슴장화가 특별한 경험이나 전문성이 있어야 알 수 있는 물자도 아닐뿐더러 고향이 마산이라 (어민들이) 어판장에서 가슴장화를 착용하고 일하시는 모습을 봐왔다"고 말했다.

이에 특검팀은 윤아무개 소령 진술을 제시하며 "수변수색 작전을 설명하는 과정에서 임 전 사단장이 가슴장화 확보를 지시하는 것을 들었다"고 추궁했는데, 박 전 여단장은 "가슴장화 말씀 후 수색작전에 대해 말하셨다"며 "물자를 구해주는 것과 수색작전이 다른데도 윤 소령이 이를 묶어서 (수사기관에) 진술한 것"이라고 반박했다.

박 전 여단장은 임 전 사단장의 바둑판식 수색 언급 경위에 대해선 "(7여단) 71대대가 (7월 18일 오전 10시 30분경) 실종자 (시신) 1구를 발견해 차에 (동승했던) 임 전 사단장에게 보고했다"며 "광범위한 지역에서 대대적으로 해병대가 투입돼 (먼저 투입된 육군이) 수색을 못 했던 주변 지역에서 꼼꼼히 하다 보니 찾게 된 것 같다는 일반적인 말씀을 드렸고, 바둑판식 얘기로 이어졌다"고 설명했다. 그러면서 "(제 작전 지침은) 수변에서 위험성이 있고 접근 제한되는 곳은 여전히 도로 정찰하되 무리하게 수변수색이 안 되는 구역에서 바둑판식으로 수색하라는 취지가 아니었다"고 덧붙였다.

박 전 여단장, '바둑판식 수색 및 가슴장화 확보' 두고 "작전통제권 침해 안 받았다"

2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대원 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 전우들이 침울한 표정으로 구조 소식을 기다리고 있다.
2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대원 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 전우들이 침울한 표정으로 구조 소식을 기다리고 있다. ⓒ 연합뉴스

임 전 사단장 측 변호인은 박 전 여단장 반대신문을 통해 사단장이 언급한 바둑판식 수색 방법은 "사단장의 교육"이었으며 사단장이 가슴장화를 착용하고 실종자를 수색하라고 지시한 적 없다는 취지의 답을 이끌어냈다.

전승수 변호사(임 전 사단장 변호인): 임 전 사단장이 가슴장화 착용하고 실종자를 수색하라고 지시한 게 맞습니까?
박 전 여단장: 그런 말씀 하신 적 없습니다.

전승수 변호사: 71대대가 실종자 시신 1구를 발견한 걸 사단장에게 보고하자, 임 전 사단장은 '유족들의 간절한 마음을 생각해 바둑판식으로 책임지역을 구획하고 꼼꼼하게 (수색)해야 한다'고 말했죠?
박 전 여단장: 바둑판식 언급을 하면서 꼼꼼하게 해야 된다고 말씀하셨습니다.

전승수 변호사: (다만) 임 전 사단장이 바둑판식 수색 적용 가능 구역이나 구체적 수색방식에 대해서 설명하지는 않았죠?
박 전 여단장: 네.

앞서 합참 단편명령(2023년 7월 17일 오전 10시)에 따라 해병대가 실종자 수색 작전을 전개할 당시 임 전 사단장의 작전통제권은 육군 50사단으로 이양됐다. 현장 최선임 지휘관이던 박 전 여단장은 문병삼 당시 육군 50사단장의 지휘·통제를 받아야 하는 상황이었다.

이를 의식한 듯 전 변호사는 "임 전 사단장이 바둑판식 수색을 언급한 것이 작전통제권을 침해한 것이라고 생각했느냐"고 물었고, 박 전 여단장은 "당시 수변에서 꼼꼼하고 효과적으로 작전을 수행할 방안에 대해 의견을 준 것으로 인식했다"고 답했다.

이어 박 전 여단장은 전 변호사가 "(바둑판식 언급이) 수색방법에 대한 (사단장의) 조언 내지 당부로 생각한 게 맞느냐"고 묻자 "교육 정도로 생각했다"고 답하기도 했다.

박 전 여단장은 "기본적으로 작전통제권 침해라고 한다면 작전통제(를 하는) 부대의 장이 부여한 임무나 과업 이외의 과업을 별도 지시하거나 작전지역을 바꾸는 수준의 지시가 (침해라고 볼 수 있다)"며 "의견을 말씀하신 것까지 작전통제권 침해로 본다면 무리가 있어보인다"고 부연하기도 했다.

#채해병순직사건#채해병특검#여단장

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