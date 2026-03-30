채해병 순직 당시 최선임 지휘관 "바둑판식 수색, 임성근 지시 아닌 교육"

큰사진보기 ▲박상현 전 해병대 제1사단 제7여단장이 2024년 7월 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 앞줄 오른쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연 관련사진보기

특검팀: 2023년 7월 18일(채해병 순직 전날) 사단장 주관 VTC(화상회의)에 참석한 윤아무개 소령은 '수변수색 작전을 설명하는 과정에서 (사단장이) 가슴장화 확보를 지시하는 것을 들었다'고 (진술하고 있습니다)



박상현 전 7여단장: 아닙니다. (사단장님께서는) 작전협조반에서 필요 물자를 신속히 구해줘야 한다면서 가슴장화를 말씀하셨고 그 뒤에 수색작전에 대해 말씀하셨습니다. 선후관계가 다릅니다.

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큰사진보기 ▲2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대원 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 전우들이 침울한 표정으로 구조 소식을 기다리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전승수 변호사(임 전 사단장 변호인): 임 전 사단장이 가슴장화 착용하고 실종자를 수색하라고 지시한 게 맞습니까?

박 전 여단장: 그런 말씀 하신 적 없습니다.



전승수 변호사: 71대대가 실종자 시신 1구를 발견한 걸 사단장에게 보고하자, 임 전 사단장은 '유족들의 간절한 마음을 생각해 바둑판식으로 책임지역을 구획하고 꼼꼼하게 (수색)해야 한다'고 말했죠?

박 전 여단장: 바둑판식 언급을 하면서 꼼꼼하게 해야 된다고 말씀하셨습니다.



전승수 변호사: (다만) 임 전 사단장이 바둑판식 수색 적용 가능 구역이나 구체적 수색방식에 대해서 설명하지는 않았죠?

박 전 여단장: 네.

채해병이 숨질 당시 해병대 최선임 지휘관이었던 간부가 수중수색 단초로 지목된 임성근 전 해병대1사단장의 가슴장화 확보 지시 등에 대해 채해병 특검(이명현 특검) 측과 상반된 취지의 법정 증언을 했다.특히 박상현 전 7여단장은 임 전 사단장이 "(도로) 위에서 보지 말고 내려가서 찔러보면서 정성껏 수색하라"며 바둑판식 수색을 강조한 것을 두고 "(수색 방식에 대한 사단장의) 교육 정도로 생각했다"고 말했다. 이는 임 전 사단장이 바둑판식 등 공세적 수색 방식을 예하 부대에 사실상 지시(지휘)했고, 그 결과 수중수색이 이뤄졌다는 특검팀 주장에 배치되는 진술이다.서울중앙지방법원 형사합의 22부(재판장 조형우 부장판사)는 30일 채해병 사망과 관련해 업무상 과실치사 등 혐의를 받는 임 전 사단장(소장), 박 전 여단장(대령), 최진규 전 포11대대장(중령), 이용민 전 포7대대장(중령) 등에 대한 18차 공판을 열었다. 이날 공판에선 박 전 여단장에 대한 신문이 진행됐다.이날 특검팀은 박 전 여단장에게 '임 전 사단장의 가슴장화 언급 과정'에 대해 질문했다. 박 전 여단장은 "피해가옥복구 작전을 하면 흙 같은 것이 옷에 묻는데 가슴장화를 입으면 오염물 방지 효과가 있어 도움이 될 것 같아 (사단장 주관 VTC에서) 건의드렸다"고 답했다.특검팀은 "당시는 실종자 수색 작전에 강조점이 있었는데, 1사단 부임한 이후 해병대원 가슴장화 착용을 본 적 없던 (박 전 여단장이 수색 작전이 아닌) 오롯이 피해가옥복구작전을 전제로만 가슴장화 (건의를) 얘기했나"라고 반문했다.박 전 여단장은 "가슴장화가 특별한 경험이나 전문성이 있어야 알 수 있는 물자도 아닐뿐더러 고향이 마산이라 (어민들이) 어판장에서 가슴장화를 착용하고 일하시는 모습을 봐왔다"고 말했다.이에 특검팀은 윤아무개 소령 진술을 제시하며 "수변수색 작전을 설명하는 과정에서 임 전 사단장이 가슴장화 확보를 지시하는 것을 들었다"고 추궁했는데, 박 전 여단장은 "가슴장화 말씀 후 수색작전에 대해 말하셨다"며 "물자를 구해주는 것과 수색작전이 다른데도 윤 소령이 이를 묶어서 (수사기관에) 진술한 것"이라고 반박했다.박 전 여단장은 임 전 사단장의 바둑판식 수색 언급 경위에 대해선 "(7여단) 71대대가 (7월 18일 오전 10시 30분경) 실종자 (시신) 1구를 발견해 차에 (동승했던) 임 전 사단장에게 보고했다"며 "광범위한 지역에서 대대적으로 해병대가 투입돼 (먼저 투입된 육군이) 수색을 못 했던 주변 지역에서 꼼꼼히 하다 보니 찾게 된 것 같다는 일반적인 말씀을 드렸고, 바둑판식 얘기로 이어졌다"고 설명했다. 그러면서 "(제 작전 지침은) 수변에서 위험성이 있고 접근 제한되는 곳은 여전히 도로 정찰하되 무리하게 수변수색이 안 되는 구역에서 바둑판식으로 수색하라는 취지가 아니었다"고 덧붙였다.임 전 사단장 측 변호인은 박 전 여단장 반대신문을 통해 사단장이 언급한 바둑판식 수색 방법은 "사단장의 교육"이었으며 사단장이 가슴장화를 착용하고 실종자를 수색하라고 지시한 적 없다는 취지의 답을 이끌어냈다.앞서 합참 단편명령(2023년 7월 17일 오전 10시)에 따라 해병대가 실종자 수색 작전을 전개할 당시 임 전 사단장의 작전통제권은 육군 50사단으로 이양됐다. 현장 최선임 지휘관이던 박 전 여단장은 문병삼 당시 육군 50사단장의 지휘·통제를 받아야 하는 상황이었다.이를 의식한 듯 전 변호사는 "임 전 사단장이 바둑판식 수색을 언급한 것이 작전통제권을 침해한 것이라고 생각했느냐"고 물었고, 박 전 여단장은 "당시 수변에서 꼼꼼하고 효과적으로 작전을 수행할 방안에 대해 의견을 준 것으로 인식했다"고 답했다.이어 박 전 여단장은 전 변호사가 "(바둑판식 언급이) 수색방법에 대한 (사단장의) 조언 내지 당부로 생각한 게 맞느냐"고 묻자 "교육 정도로 생각했다"고 답하기도 했다.박 전 여단장은 "기본적으로 작전통제권 침해라고 한다면 작전통제(를 하는) 부대의 장이 부여한 임무나 과업 이외의 과업을 별도 지시하거나 작전지역을 바꾸는 수준의 지시가 (침해라고 볼 수 있다)"며 "의견을 말씀하신 것까지 작전통제권 침해로 본다면 무리가 있어보인다"고 부연하기도 했다.