강병덕 "원도심 '종 상향' 추진"… "올드타운을 골드타운으로 바꾸겠다"

큰사진보기 ▲강병덕 더불어민주당 하남시장 예비후보가 신장동·덕풍동 등 원도심 일대의 용도지역 상향을 핵심으로 한 도시 재생 공약을 내놨다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

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강병덕 더불어민주당 하남시장 예비후보가 신장동·덕풍동 등 원도심 일대의 용도지역 상향을 핵심으로 한 도시 재생 공약을 내놨다.강 예비후보는 30일 발표한 보도자료에서 "현재 원도심 상당 지역이 제1종 일반주거지역으로 묶여 있어 재개발·재건축 사업성이 낮고 주거 환경 개선이 지연되고 있다"며 "제2종 또는 제3종 일반주거지역으로의 '종 상향'을 통해 용적률을 확보하고 원도심을 새로운 성장 거점으로 전환하겠다"고 밝혔다.그는 이 같은 구상을 '올드타운을 골드타운으로 바꾸는 전략'으로 설명하며, 원도심 활성화를 통한 도시 경쟁력 회복을 강조했다.강 후보는 기존 정치권에서 반복돼 온 '종 상향' 공약이 실질적 성과로 이어지지 못한 점도 짚었다. 이를 보완하기 위해 시장 직속 '원도심 대변혁 추진단'을 신설하고, 지구단위계획 재정비와 관계기관 협의를 동시에 추진하겠다는 계획이다. 임기 내 지형도면 고시까지 마무리하겠다는 목표도 제시했다.또한 용도지역 상향으로 발생하는 개발 이익은 도로 확충과 공영주차장 조성, 공원·녹지 확보 등 기반시설 확충에 우선 투입하겠다고 밝혔다. 원도심의 생활 인프라 부족 문제를 직접적으로 개선하겠다는 취지다.강 후보는 "30년 동안 하남 현장을 경험하며 원도심 주민들이 겪는 상대적 박탈감을 누구보다 잘 알고 있다"며 "현장 이해와 행정 전문성을 바탕으로 규제를 풀고 실질적인 변화를 만들어내겠다"고 말했다.이어 "원도심 종 상향은 단순한 개발 정책이 아니라 하남의 균형 발전을 위한 필수 전략"이라며 "지역 네트워크를 총동원해 주민 재산 가치와 주거 환경을 함께 개선하겠다"고 덧붙였다.