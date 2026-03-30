트럼프 "이란 석유 가져오고 싶다... 하르그섬 점령할 수도"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 에어포스원 기내에서 기자들과 대화하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 석유를 가져오고 싶다고 말했다.트럼프 대통령은 29일(현지시각) 영국 일간 <파이낸셜타임스>가 보도한 인터뷰에서 이란의 석유를 확보하고 싶다면서 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬을 점령하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.그는 "솔직히 말해 나는 이란의 석유를 가져오고 싶다(take the oil in Iran)"라며 "미국의 일부 멍청한 사람들은 '왜 그런 일을 하느냐'고 말하지만, 그들은 멍청한 사람들"이라고 밝혔다.이어 "우리가 하르그섬을 점령할 수도 있고, 아닐 수도 있다. 우리는 많은 선택지를 갖고 있다"라며 "다만 그렇게 된다면 한동안 그곳에 머물러야 할 것"이라고 말했다. 앞서 미국은 이란의 주요 석유 인프라가 있는 하르그섬의 군사기지를 공격한 바 있다.트럼프 대통령은 "그들은 (하르그섬에) 전혀 방어 태세가 없는 것 같다. 우리가 아주 쉽게 점령할 수 있을 것"이라고 주장했다.이와 관련해 백악관 관계자는 CNN방송에 "우리가 하르그섬을 점령하면 이란 혁명수비대는 완전히 파산할 것"이라며 "이는 전쟁을 종식할 수 있는 길을 열어줄 것으로 믿는다"라고 말하기도 했다.안보 전문가 애런 맥린은 "미국이 하르그섬을 점령하면 이란 혁명수비대의 주요 수입원을 사실상 차단하게 돼 전쟁 수행 능력에 영향을 미칠 것이고, 이란 본토에 대한 공격을 감행할 발판을 마련할 수도 있다"라며 "하지만 이는 어려운 작전이 될 것"이라고 내다봤다.트럼프 대통령은 이란과 직·간접적으로 협상하고 있다면서 곧 타결될 것으로 확신한다고 말하기도 했다.그는 이날 플로리다주에서 주말을 보내고 워싱턴DC로 돌아오는 대통령 전용기 안에서 약식 기자회견을 열고 "이란과 협상이 매우 잘 진행되고 있다"라며 "여러 중요한 사안들을 논의하고 있다"라고 밝혔다.그는 미국이 전쟁을 끝내기 위한 조건으로 이란에 전달한 15개 조항과 관련해 "그들은 대부분의 항목에 동의했다. 왜 그러지 않겠는가"라면서 "그들도 우리의 계획에 동의하고 있다"라고 주장했다.특히 이란이 30일 오전부터 대형 유조선 20척이 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 허용했다면서 "협상에 진지하다는 것을 증명하기 위해 이 모든 선박들을 받아들였다"라며 "이는 미국에 대한 경의이자 존중의 표시"라고 말했다.트럼프 대통령은 "우리는 직·간접적으로 매우 좋은 회담을 진행하고 있으며, 협상이 타결될 것을 꽤 확신한다(pretty sure)"라고 강조했다.반면에 "합의에 도달하지 못할 가능성도 있다"라며 "이란 문제는 정말 알 수 없다. 우리가 그들과 협상을 하면서도 우리는 항상 그들을 파괴해야 하기 때문"이라고 밝혔다.이어 "그러나 우리는 정권교체를 이뤘다. 알다시피 한 정권이 몰살당하고 파괴됐으며, 그들은 모두 죽었다"라면서 "나쁘고 사악했던 두 번째 정권도 거의 무너졌고, 세 번째 정권은 전혀 다른 사람들로 구성돼 있다"라고 했다.그러면서 "따라서 나는 이를 정권 교체로 간주한다"라며 "솔직히 말해 그들(현 정권)은 매우 합리적"이라고 평가했다.