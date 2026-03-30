배우 이원종, 최현덕 남양주시장 예비후보 후원회장 맡아

큰사진보기 ▲배우 이원종 씨가 더불어민주당 최현덕 남양주시장 예비후보의 후원회장을 맡으며 공개 지지에 나섰다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

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배우 이원종씨가 더불어민주당 최현덕 남양주시장 예비후보의 후원회장을 맡으며 공개 지지에 나섰다.최 예비후보 측은 30일 "이원종 배우가 후원회장직을 수락하고 본격적인 지원에 나서기로 했다"고 밝혔다.이원종씨는 이재명 대통령이 성남시장으로 재임하던 시절부터 지지 의사를 밝혀온 인물로, 정치권에서는 이른바 '친명계 핵심 인사'로 분류된다. 특히 두 차례 대선 과정에서 연예인 지지 선언을 이끌고 현장 유세에 참여하는 등 적극적인 활동을 이어왔다.이번 결정은 최 예비후보의 행정 경력과 위기 대응 과정에서의 행보에 대한 평가가 반영된 것으로 전해졌다.이원종씨는 "최현덕 후보는 단순한 정치인이 아니라 30년간 현장에서 검증된 행정 전문가"라며 "국가적 위기 상황에서도 흔들림 없이 민주주의를 지키고 시민을 위해 헌신한 모습에 깊은 신뢰를 느꼈다"고 밝혔다.이에 대해 최 예비후보는 "평소 소신 있는 행보를 보여온 이원종 배우가 후원회장을 맡아준 것은 큰 힘이 된다"며 "전문 행정가로서의 경험을 남양주 발전에 쏟아붓겠다"고 말했다.한편 이번 인선과 함께 기존 후원회장이었던 김병주 국회의원(남양주을)은 직에서 물러났다. 이는 더불어민주당 중앙당이 최근 '현역 국회의원의 후보 캠프 공식 직책 참여 금지' 지침을 내린 데 따른 조치다.최 예비후보 측은 "당의 중립성과 공정한 경선 환경 조성을 위한 결정"이라며 "김 의원 역시 해당 지침을 수용했다"고 설명했다. 최 예비후보는 "선의로 후원회장을 맡아준 김병주 의원에게 감사의 뜻을 전한다"고 덧붙였다.