"충남도의회의 화력발전 수명 연장 시도는 퇴행적 결정"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 지역 시민사회단체들이 보령화력발전소 5호기의 수명 연장을 추진하는 충남도의회를 정면 비판하고 나섰다.충남도의회는 지난 24일 지역경제 위축 등을 이유로 '보령화력 5호기 수명 연장 요구 결의안'을 채택했다.이와 관련 기후위기보령행동과 기후위기충남행동은 30일 성명서를 통해 "도민의 건강권을 외면하고 기후위기 대응 흐름에 역행하는 결정"이라고 비판했다.두 단체는 보령화력 5호기가 이미 설계수명 30년을 넘긴 33년 차 노후 발전소라는 점을 강조했다.성명서에 따르면 5호기는 2024년 기준 754톤의 대기오염물질을 배출해 도내 500MW급 석탄화력 중 두 번째로 많은 오염물질을 내뿜고 있다.특히 충남연구원의 조사 결과를 인용해 "보령화력 주변 지역 남성의 경우 충남 평균 대비 위암 발생비는 77%, 간암은 239%나 높게 나타났고, 여성 역시 간암 발생비가 252% 높다"고 주장했다.정부가 중동 분쟁 등 국제 정세를 이유로 에너지 수급 안정을 위해 석탄 발전을 연장하려는 논리에 대해서도 정면으로 반박했다.두 단체는 "유럽연합(EU)과 독일은 오히려 전쟁과 에너지 위기를 계기로 석탄 의존을 줄이고 재생에너지를 급격히 늘렸다"며 "외부 요인에 취약한 화석연료 의존을 버리고 재생에너지를 통한 에너지 자급률 제고만이 진정한 에너지 안보"라고 주장했다.또한, 지난해 헌법재판소가 탄소중립 기본법에 대해 내린 '헌법불합치' 결정을 언급하며, 지금 감축을 미루는 것은 미래 세대의 기본권을 침해하는 행위라고 지적했다.충남도의회가 도민의 목소리를 대변해야 한다고 강조한 두 단체는 ▲ 보령화력 5호기 수명 연장 결의안 즉각 철회 ▲ 지역 지속가능성을 위한 사회적 대화 기구 출범 ▲ 주민·노동자·시민사회가 참여하는 정의로운 전환 계획 수립 등을 도의회에 요구했다.