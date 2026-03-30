"시장 가도 못 써요" 농어촌기본소득 한 달, 주민들의 하소연

큰사진보기 ▲지난 3월 27일, 충남 청양읍의 한 상점. 기본소득 가맹점 마크가 붙어있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충남 청양 전통시장 모습 ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 3월 27일 충남 청양 전통시장. ⓒ 이재환 관련사진보기

농어촌 기본소득 시범 사업 지역으로 선정된 충남 청양군은 지난 달 27일부터 전 군민에게 기본소득을 지급했다. 청양군민들은 앞으로 2년간 매달 15만 원의 기본소득을 지급 받는다.기본소득 시행의 즉각적인 효과도 드러났다. <오마이뉴스>가 청양군으로부터 제공 받은 자료에 따르면, 기본소득 시행 소식과 동시에 청양군은 전입자 수가 2000명 이상 늘었다. 인구도 2만9919명(2월 28일 기준)으로 3만 명대를 앞두고 있다. 인구가 3만 선을 돌파하지 못한 이유는 고령층 주민의 사망이 계속돼서다. 지난해 10월 20일부터 올해 2월 말까지 청양군민 200명이 사망했다. 같은 기간 청양군 출생자는 32명에 그쳤다. 기본소득이 이런 청양군에 활력소가 될 것인지도 관심사로 떠오르고 있다.지난 26일 기자는 충남 청양군을 찾아 전통시장과 시내를 돌며 주민들을 만났다. 기본소득 시범 사업이 시작된 지 한 달, 청양군에 어떤 변화가 있는지 살펴보기 위해서다.주민들은 주로 마트와 주유소, 병원 등에서 기본소득을 사용하고 있다. 청양에서 만난 한 주민은 "기본소득을 주유하는 데도 쓰고, 주로 식당과 마트 등을 이용하고 있다. 가끔 지역에 있는 카페를 이용하기도 한다. 노인분들은 병원과 약국에서도 유용하게 쓰고 있다"고 말했다.하지만 기본소득의 효과를 제대로 누리지 못하는 사각지대도 존재했다. 청양읍에 위치한 전통시장이 바로 그곳이다.청양군에서는 기본소득을 사용할 수 있는 지역은 크게 청양읍, 동부, 서부의 세 구역으로 나뉜다. 병원, 약국, 학원, 안경점, 영화관의 5개 업종은 청양군 전역에서 사용 가능하다. 마트와 프랜차이즈 편의점, 주유소에서 사용할 수 있는 금액은 한 달 5만 원으로 제한돼 있다. 기본소득 사용이 특정 지역과 업종에 편중되는 것을 막기 위한 조치이다.문제는 청양군 비봉면, 남양면 등 면 단위 지역 주민들의 경우, 청양읍에 있는 전통시장에서는 기본소득을 사용할 수가 없다는 점이다. 청양 전통시장에서는 청양 읍내 사람들만 기본소득을 사용할 수 있다.전통시장에서 만난 한 주민 A(비봉면)씨는 "읍내 병원에 왔다가 시장을 보고 가는데, 시장에서는 기본소득을 사용할 수 없다고 한다. 시장에 나와야 그나마 살 것이 많다. 전통 시장에서 생선도 사고 채소도 사는데 정작 돈을 쓸 수가 없어서 답답하다"라고 했다.청양 전통시장 상인들도 기본소득의 효과를 체감하기 어렵다고 했다. 솥과 식기류 등을 팔고 있는 상인 B씨는 "(기본소득 효과를) 체감할 수 있는 수준은 아니다. 청양읍 사람들이 솥을 사용해 불을 떼고 음식을 만들지는 않는다. 우리 고객은 주로 면 단위 사람들이다. 면 단위 시골 주민들이 와서 돈(기본소득)을 써야 그나마 시장이 돌아간다"라며 "청양읍 사람들은 전통 시장에 잘 안나온다"라고 말했다.상인 C씨도 "청양은 인구가 3만 명도 안된다. 기본소득 사용처를 구분할 만큼 (경제) 규모가 크지 않다. 기본소득을 청양군 전체에서 쓸 수 있도록 해야 한다"라며 "청양읍에 있는 도시 주민들은 면 단위 맛집에서 식사를 할 수 있어야 하고, 반대로 시골 주민들은 청양읍 시장에서 기본소득을 사용할 수 있게 해야 한다. 그래야 경제가 돌아 간다"라고 말했다.그러면서 "시골 어르신들은 오일장만 기다린다. 그때 5일치 먹거리를 사서 들고 간다. 면 단위 주민들도 청양 읍내 전통시장에서 기본소득을 사용할 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있어 보인다"라고 말했다.고령층 인구가 많은 시골 면 단위 지역 주민들은 여전히 전통시장에서 장을 보는 경우가 많다. 그런데 기본소득 사용처가 제한되면서 그 혜택을 온전히 누리지 못하고 있는 것이다. 농협 쏠림 현상도 발생하고 있다.김유태 청양시민연대 운영위원은 "면 단위 주민들도 읍에 있는 병원과 약국을 이용할 수 있다. 하지만 전통시장에선 기본소득을 사용할 없다. 그 때문에 농협마트와 농협 농자재 마트로의 쏠림 현상이 발생하고 있다. 면 단위 주민들은 주로 농협 농자재마트에서 농자재를 구입하는 데 쓴다. 농협 농자재마트에서는 기본소득 15만 원을 모두 쓸 수 있기 때문이다"라고 말했다. 그러면서 "쏠림현상을 막기 위해서는 기본소득 사용처를 좀더 발굴할 필요가 있다"라고 했다.실제로 청양군에 따르면 지난 2월부터 3월 23일 청양군 주민들이 기본소득을 가장 많이 사용한 곳은 농협하나로마트(12%, 대략 3억 400만원)가 차지했다. 면 단위 지역 주민들의 읍내 시장 사용 제한과 농협 쏠림현상은 풀어야 할 숙제로 보인다.관련해 청양군청 관계자는 "농림축산식품부에 면 단위 주민들도 읍내 시장에서 기본소득을 사용할 수 있도록 해 달라고 건의를 했다"라며 "다만 농식품부는 6개월 정도 소비의 흐름을 본 뒤 검토하겠다는 입장이다"라고 말했다. 그러면서 "기본소득 관련 건의 사항이 들어오는 대로 농식품부에 전달하고 있다"고 말했다.