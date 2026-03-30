클라우드 시장 매출 9조 원 넘어... 2024년보다 25.5% 성장

큰사진보기 ▲국내 클라우드 분야 시장의 2024년 전체 매출액이 9조 2600억 원으로 집계됐다. ⓒ steve_j on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲3개년 클라우드 서비스 부문별 매출액 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲클라우드 서비스 부문별 공급기업 수 3개년 추이 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3개년 클라우드 인력 추이(위 표)와 2024년 클라우드 관련 인력 현황(아래 표) ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

국내 클라우드 분야 시장의 2024년 전체 매출액이 9조 2600억 원으로 집계됐다. 이는 전년도 7조 4000억 원보다 25.2%(1조 8700억 원) 늘어난 수치다. 인공지능(AI) 시대 핵심 기반시설(인프라) 중 하나인 클라우드 국내 시장은 최근 5년간(2020~2024) 연평균성장률 23.2%를 기록하며 꾸준히 성장하고 있다.과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(nipa)은 30일 이같은 내용을 담은 '2025년 클라우드 산업 실태조사' 결과를 발표했다. 이 조사는 2024년도 국내 클라우드 시장 매출액, 기업 수, 인력 실태 등 산업 전반에 대한 종합적인 현황을 조사·분석한 것이다.클라우드 서비스 유형별 매출액을 보면 ▲서비스형 인프라(IaaS) 부문은 2023년 3조 1700억 원에서 2024년 3조 9400억 원(24.4%↑)이었으며, ▲서비스형 플랫폼(PaaS) 부문은 2023년 4700억 원 → 2024년 5700억 원(22.0%↑), ▲서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문은 2023년 2조 5900억 원 → 2024년 3조 2200억 원(24.2%↑)으로 늘었다.특히 클라우드 관리 서비스(CMS) 부문 매출액은 2023년 1조 1300억 원에서 2024년 1조 4800억 원으로 전년 대비 31.4% 증가하며 가장 두드러진 성장세를 보였다.매출 규모 증가와 함께 기업 수도 늘어났다. 2024년 클라우드 기업 수는 모두 2712개로 전년보다 323개(13.5%↑) 많아졌다. 이 중 SaaS 기업은 1894개(15.3%↑), IaaS 기업은 457개(4.8%↑)로 SaaS 기업이 클라우드 기업의 69.8%를 차지했다.또 CMS 기업은 전년보다 47.9%나 대폭 늘어난 139개로, 전 서비스 유형 중 가장 높은 증가세를 보였다. 증가분의 대부분(77.8%, 35개)이 30인 이상 기업에서 발생한 것으로 파악됐다.인력 역시 늘어났지만 전년도에 비하면 다소 둔화된 증가율을 보였다. 2024년 클라우드 전체 인력은 3만 3217명으로 2023년보다 2563명(8.4%↑) 늘었다. 이는 2022년→2023년 인력 증가율 15.3%보다 낮은 규모다.가장 큰 비중으로 늘어난 인력 분야는 클라우드 개발자로 1만 1146명(33.6%)을 차지했다. 다음으로 클라우드 운영(19.7%), 기획·영업·지원(17.1%), 클라우드 아키텍트(15.6%), 클라우드 보안(14.1%) 순으로 나타났다.최동원 과기정통부 인공지능인프라정책관은 "국내 클라우드 시장 매출액이 9조 원을 넘어서며 AI 시대의 핵심 인프라로 자리잡고 있다"라면서 "국가 AI 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반인 클라우드 수요 확대에 발맞춰 민간 클라우드 시장의 지속적인 성장과 공공 부문의 민간 클라우드 도입 확산을 위해 적극적으로 노력해 나가겠다"라고 전했다.한편 과기정통부는 클라우드 산업의 지속적인 성장을 위해 국가AI컴퓨팅센터 구축, 그래픽처리장치(GPU) 구매 및 임차 지원 등 GPU 마중물 사업과 이를 수용할 인공지능 데이터센터 생태계 조성을 해나간다는 계획이다. 또 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트, 인공지능전환(AX) 원스톱 바우처 등 클라우드 수요를 새롭게 만들어낼 수 있는 핵심 사업들도 추진할 예정이다.