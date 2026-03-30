[사진] 섬진강이 거울로, 구례 분홍빛 터널의 장관

큰사진보기 ▲구례 동해마을 섬진강벚꽃길(30일 촬영) ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 섬진강벚꽃길의 벚꽃 반영(30일 촬영) ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 동해마을 섬진강벚꽃길(30일 촬영) ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

어김없이 봄은 찾아왔고, 지리산 자락 구례는 다시 한번 세상에서 가장 거대한 분홍빛 한 폭의 그림으로 변모했습니다. 구례의 봄은 산수유의 노란 설렘으로 시작되지만, 그 절정은 단연 섬진강을 따라 굽이굽이 이어지는 벚꽃길입니다. 그중에서도 문척면 동해마을로 향하는 길목은 지금, 생애 가장 찬란한 봄날을 맞이하고 있습니다. 벚꽃이 '만개'했습니다.동해마을 섬진강 벚꽃길은 단순히 꽃이 많은 길이 아닙니다. 맑은 섬진강 물줄기를 곁에 두고, 수십 년 된 벚나무들이 켜켜이 쌓아 올린 분홍빛 터널입니다. 낮 시간에 찾아와 흐드러진 꽃잔치를 즐기는 것도 좋지만, 이 길의 진짜 숨은 매력을 만나려면 조금 부지런을 떨어야 합니다.바로 이른 아침 새벽 안개가 걷히기 시작하는 이른 아침입니다. 나른한 새벽 공기를 가르며 강변길에 들어서면, 어둠과 빛이 교차하는 모호한 경계 속에서 벚꽃들은 수줍게 숨을 고르고 있습니다. 잔잔하던 섬진강 수면이 거대한 거울이 되어, 강변에 핀 만개한 벚꽃들을 오롯이 담아내는 것입니다.하늘에도 분홍빛 꽃구름, 강물 속에도 분홍빛 꽃구름입니다. 어디가 하늘이고 어디가 물인지 모를 경계의 모호함 속에 서 있으면, 마치 현실의 일상을 벗어나 분홍빛 꿈결 속을 걷는 듯한 착각에 빠집니다. 바람조차 숨을 죽인 아침, 강물 위에 그려진 완벽한 '벚꽃 데칼코마니'는 자연이 인간에게 허락한 가장 극적이고 감성적인 위로입니다.하지만 이 찬란한 아름다움은 영원하지 않기에 더욱 애틋합니다. 지금은 터질 듯 풍성한 자태를 뽐내고 있지만, 다가오는 주중이면 이 아름다움은 또 다른 형태의 경이로움으로 변모할 것입니다. 따스한 봄바람이 불어올 때마다 만개했던 꽃잎들은 미련 없이 가지를 놓아줄 준비를 하고 있습니다.주중의 동해마을 벚꽃길은 꽃비가 되어 날릴 것으로 보입니다. 하늘거리는 분홍빛 꽃잎들이 강바람에 실려 은하수처럼 흩날릴 때, 이 길은 세상에서 가장 낭만적인 이별의 무대가 됩니다.찬란하게 피어난 만개의 순간, 강물에 비친 데칼코마니의 신비로움, 그리고 곧 닥쳐올 꽃비의 낭만까지. 지금 구례 동해마을 섬진강 벚꽃길은 인생에서 꼭 한번 마주해야 할 가장 감성적인 봄의 서사시를 쓰고 있습니다. 이 짧고 눈부신 봄날의 꿈을 놓치지 않기를, 잠시 일상을 멈추고 구례의 분홍빛 품에 안겨보기를 권합니다.