"조선인을 보면 죽이라"... 다나시에서 드러난 두 개의 기억

1957년 아직 다이쇼 시대(1912년~1926년)의 기억이 선명하던 시기. 도쿄 다나시 지역의 노인들은 간토대지진 당시를 이렇게 기억하고 있었다.
"경찰서장이 남자들에게 몽둥이나 칼을 들게 하고, 조선인을 보면 죽이라고 말했다."
그러나 공식 기록은 전혀 다른 이야기를 전한다.
"유언비어는 사실이 아니었으며, 경찰은 조선인을 보호했다."
같은 사건을 두고 전혀 다른 두 개의 기록이 남아 있다. 무엇이 실제로 일어났던 것일까.
유언비어가 만든 공포
|다나시에서 드러난 두 개의 기억
|우라노 젠지로 · 시모다 도미사부로 · 고미네 준케이 · 사사 도지가 · 가요켄지
다이쇼시대의 기억이 아직 선명했던 1957년에, 마을 노인들이 간토대지진에 대해 말한 귀중한 자료 <노인들이 말하는 다나시정(町) 근세사>에서, 우라노 젠지로는 "밤이 되면 조선인이 온다고 해서 대나무 숲으로 도망쳤다" 라고 말하고 있음.
[중략] 시모다 도미사부로의 일기에는, 이미 9월 2일에 "유언비어 등으로 민심이 불안에 휩싸였다"라는 기록이 등장함. (<사료편> Ⅱ 336) [중략] 다나시에서의 유언비어에 대해서는, 고미네 준도 다음과 같이 말하고 있음.
"다나시에서도 조선인이 우물 안에 독을 넣으니 조심하라는 유언비어가 퍼졌기 때문에, 우물을 중심으로 자경단이 경계하였다." (1988년 10월 31일 청취 기록) 자경단은 소방단원이었던 것으로 전해짐.
관할 구역 내에서의 '민심의 동요'는 3일 이후에도 격렬하게 계속되었으며, 때로는 경종을 난타하여 비상을 알리고, 때로는 무기와 흉기를 들고 통행인을 불러 세워 심문하였음.
"조선인 한 무리가 기치조지 순사 주재소를 습격했다."
"하치오지 방면에서 조선인 300명 집단이 관내로 습격해 오려 한다."
이와 같은 유언비어가 활발히 퍼졌음. 다나시 분서는 조사 결과, 유언비어와 같은 사실은 없다고 판단하여 조선인을 보호하였음. 그러나 소요 상태에 이른 민중은 경찰에 반항하였고, 심지어 경찰서장을 암살해야 한다고 주장하는 자들까지 있었다고 함. 분서는 이러한 오해를 해명하고, 자경단에 대한 단속을 '엄격히 시행'하였음. 이것이 지진 발생 1개월 후에 정리된 다나시 분서의 보고임.
그러나 다나시 분서 보고서와 다나시 주민들의 기억은 크게 어긋남. 앞서 인용한 <노인들이 말하는 다나시정 근세사>에 따르면, 우라노 젠지로는 "경찰서장은 남자들은 몽둥이나 칼을 들고, 조선인이 오면 죽이라고 명령할 정도였다"라고 말했으며, 사사 도시는 "서장이 우리 집에 와서 조선인을 발견하는 즉시 죽이라고 말했다. 그래서 남편이 '차라리 일시적으로 조선인을 수용하는 편이 낫다'고 말했던 것을 기억한다"라고 증언하였음.
경찰이 자경단을 단속한 일은 당시 실제로 있었을 수 있으나, 기억이 아직 선명했던 시기에 노인들의 증언 내용이 서로 일치한다는 점을 고려하면, 경찰이 처음부터 자경단을 단속했다고 보기는 어려움. [중략] 다나시 분서의 보고에는 사후적 합리화가 포함되어 있다고 보이며, 지진 직후 다나시에서는 조선인을 둘러싼 유언비어가 경찰을 포함한 사회 전체에서 공유되고 있었다고 보는 것이 타당할 것임.
[중략] 지진 이후 외지에서 귀국한 가요 겐지에 따르면, 9월 20일 중앙선 기치조지 역에서 하차한 이후 여러 곳에서 소방대 자경단의 검문을 받아 조선인으로 의심받았고, 겨우 다나시까지 귀향할 수 있었다고 함(<노인들이 말하는 다나시정 근세사>). 다나시와 그 주변에서 유언비어가 가라앉기까지는 상당한 시간이 걸렸던 것으로 보임.
(다나시시 기획부 시사편찬위원회 편, <다나시 시사 제3권 통사편>, 다나시시 기획부 시사편찬실, 1995년)
지진이 발생한 직후, 다나시 일대에는 급속히 소문이 퍼졌다.
"조선인이 우물에 독을 넣었다."
"수백 명이 몰려와 습격한다."
"주재소가 공격당했다."
이 소문들은 곧 마을 전체를 뒤흔들었다. 사람들은 무기를 들고 나섰다. 청년단, 재향군인, 소방대가 중심이 되어 자경단이 조직되었고, 밤새 마을을 지키기 시작했다. 통행인은 붙잡혀 신문을 당했다. 경종이 울리면 사람들은 일제히 모여들었다. 공포는 더 이상 감정이 아니라 행동이 되었다.
이미 시작된 폭력의 분위기
주민들의 기억 속에서 가장 충격적인 장면은 따로 있다.
"조선인을 발견하면 즉시 죽이라고 했다."
이 증언은 단순한 과장이 아니다. 여러 증언이 서로 비슷한 내용을 반복하고 있기 때문이다. 이 시점에서 상황은 분명해진다. 문제는 단순한 유언비어가 아니었다. 이미 마을 전체가 "누군가를 죽여도 되는 상태"로 기울어지고 있었다.
경찰은 무엇을 했는가
한 달 뒤 작성된 경찰 보고서는 이렇게 정리한다. 유언비어는 사실이 아니었다. 경찰은 조선인을 보호했다. 자경단을 단속했다. 이 기록만 보면 경찰은 혼란을 수습한 주체로 보인다. 그러나 주민들의 기억은 그와 정반대의 장면을 보여준다. 경찰이 폭력을 제지한 것이 아니라, 오히려 그 분위기 속에 있었던 것 아니냐는 의문이 남는다.
엇갈리는 기억
다나시 주민들의 증언은 서로 다른 개인에게서 나왔지만, 내용은 놀라울 정도로 일치한다. 살해를 명령했다는 기억, 조선인을 숨기려 했던 상황, 자경단의 긴장과 흥분. 반면 경찰 기록은 질서와 통제를 강조한다. 이 차이는 단순한 착오로 보기 어렵다.
다나시 그리고 그 주변에서는 유언비어가 쉽게 사라지지 않았다. 9월 20일에도 사람들은 계속 검문을 당했고, 조선인으로 의심 받았다. 공포는 단기간에 끝나지 않았다. 그리고 시간이 흐르면서, 사건은 다른 모습으로 정리되었다.
이 사건은 하나를 보여준다. 폭력은 갑자기 시작되지 않는다. 소문이 퍼지고, 사람들이 모이고, 경계가 조직되고, 그리고 어느 순간 누군가를 죽여도 된다는 분위기가 만들어진다. 그 이후, 사건은 다시 정리된다. 기록은 질서를 말하고, 기억은 공포를 말한다.
다나시의 사례는 묻는다. 우리는 무엇을 믿어야 하는가. 공식 기록인가, 아니면 사람들의 기억인가. 아마 중요한 것은 둘 중 하나를 선택하는 일이 아닐지도 모른다. 그 사이에서, 당시 사회가 어떤 상태였는지를 읽어내는 일일 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 1923news에도 실립니다.이 기사는 ‘기억과 평화를 위한 1923역사관’ 공동번역팀이 일본 니시자키 마사오의 『간토대진재 조선인 학살의 기록 – 도쿄 지구별 1100개의 증언』을 번역하며, 제178차 모임에서 선별한 증언을 바탕으로 작성되었습니다.