"조선인을 보면 죽이라"... 다나시에서 드러난 두 개의 기억

우라노 젠지로 · 시모다 도미사부로 · 고미네 준케이 · 사사 도지가 · 가요켄지



다이쇼시대의 기억이 아직 선명했던 1957년에, 마을 노인들이 간토대지진에 대해 말한 귀중한 자료 <노인들이 말하는 다나시정(町) 근세사>에서, 우라노 젠지로는 "밤이 되면 조선인이 온다고 해서 대나무 숲으로 도망쳤다" 라고 말하고 있음.



[중략] 시모다 도미사부로의 일기에는, 이미 9월 2일에 "유언비어 등으로 민심이 불안에 휩싸였다"라는 기록이 등장함. (<사료편> Ⅱ 336) [중략] 다나시에서의 유언비어에 대해서는, 고미네 준도 다음과 같이 말하고 있음.



"다나시에서도 조선인이 우물 안에 독을 넣으니 조심하라는 유언비어가 퍼졌기 때문에, 우물을 중심으로 자경단이 경계하였다." (1988년 10월 31일 청취 기록) 자경단은 소방단원이었던 것으로 전해짐.



관할 구역 내에서의 '민심의 동요'는 3일 이후에도 격렬하게 계속되었으며, 때로는 경종을 난타하여 비상을 알리고, 때로는 무기와 흉기를 들고 통행인을 불러 세워 심문하였음.



"조선인 한 무리가 기치조지 순사 주재소를 습격했다."

"하치오지 방면에서 조선인 300명 집단이 관내로 습격해 오려 한다."



이와 같은 유언비어가 활발히 퍼졌음. 다나시 분서는 조사 결과, 유언비어와 같은 사실은 없다고 판단하여 조선인을 보호하였음. 그러나 소요 상태에 이른 민중은 경찰에 반항하였고, 심지어 경찰서장을 암살해야 한다고 주장하는 자들까지 있었다고 함. 분서는 이러한 오해를 해명하고, 자경단에 대한 단속을 '엄격히 시행'하였음. 이것이 지진 발생 1개월 후에 정리된 다나시 분서의 보고임.



그러나 다나시 분서 보고서와 다나시 주민들의 기억은 크게 어긋남. 앞서 인용한 <노인들이 말하는 다나시정 근세사>에 따르면, 우라노 젠지로는 "경찰서장은 남자들은 몽둥이나 칼을 들고, 조선인이 오면 죽이라고 명령할 정도였다"라고 말했으며, 사사 도시는 "서장이 우리 집에 와서 조선인을 발견하는 즉시 죽이라고 말했다. 그래서 남편이 '차라리 일시적으로 조선인을 수용하는 편이 낫다'고 말했던 것을 기억한다"라고 증언하였음.



경찰이 자경단을 단속한 일은 당시 실제로 있었을 수 있으나, 기억이 아직 선명했던 시기에 노인들의 증언 내용이 서로 일치한다는 점을 고려하면, 경찰이 처음부터 자경단을 단속했다고 보기는 어려움. [중략] 다나시 분서의 보고에는 사후적 합리화가 포함되어 있다고 보이며, 지진 직후 다나시에서는 조선인을 둘러싼 유언비어가 경찰을 포함한 사회 전체에서 공유되고 있었다고 보는 것이 타당할 것임.



[중략] 지진 이후 외지에서 귀국한 가요 겐지에 따르면, 9월 20일 중앙선 기치조지 역에서 하차한 이후 여러 곳에서 소방대 자경단의 검문을 받아 조선인으로 의심받았고, 겨우 다나시까지 귀향할 수 있었다고 함(<노인들이 말하는 다나시정 근세사>). 다나시와 그 주변에서 유언비어가 가라앉기까지는 상당한 시간이 걸렸던 것으로 보임.



(다나시시 기획부 시사편찬위원회 편, <다나시 시사 제3권 통사편>, 다나시시 기획부 시사편찬실, 1995년)