"중동정세에 협력대응을" 머리 맞댄 울산 석유화학 '노사정'

큰사진보기 ▲울산시는 30일 시청 경제부시장실에서 안효대 울산시 경제부시장 주재로 시와 노동계, 기업 관계자들이 참석한 가운데 ‘중동발 위기 대응 울산석유화학 노사정 간담회’를 열고 중동 정세가 지역 석유화학산업에 미치는 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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최근 중동 정세 악화로 유가 상승과 원료 수급 불확실성, 물류 차질 우려 등 대외 경제 여건의 불확실성이 커지고 있다. 이에 석유화학산업이 지역의 주력업종인 울산광역시에서 노사정이 '중동발 위기 대응 울산석유화학'을 위해 머리를 맞댔다.노사정은 30일 울산시청에서 만나 중동 정세가 지역 석유화학산업에 미치는 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했다.앞서 울산시는 근래들어 국제 석유화학산업아 요동치면서 지난해부터 '울산 석유화학산업 위기 대응 협의체'를 구성·운영하고 있다. 특히 지난 3월 10일에는 시장 주재 경제상황 점검회의와 기업 간담회를 통해 관련 동향을 점검하고 대응 방안을 논의한 바 있다.30일 노사정 만남은 한국노총 울산지역본부가 "노사정 협력을 통한 대응책을 마련하자"고 제안해 울산시와 기업이 공감하면서 이뤄졌다.노사정은 이날 울산시청 경제부시장실에서 안효대 울산시 경제부시장을 비롯해 노동계, 기업 관계자 등 10여 명이 참석해 최근 산업 동향과 중동 정세 영향, 현장 애로사항을 공유하고 대응 방안을 논의했다.울산시 관계자는 "이날 간담회에서는 특히 원료 수급과 수출입 여건, 생산 및 경영환경 변화, 고용 안정 등 산업 전반에 미치는 영향을 점검하고, 위기 상황에 공동 대응하기 위한 노사정 협력 방안을 중점적으로 다뤘다"고 밝혔다.이어 "울산시는 이번 간담회를 통해 제기된 애로사항과 건의사항을 면밀히 검토하고, 노동계와 기업, 관계기관과 협력을 통해 지역 주력산업의 안정적 운영과 경쟁력 유지를 위한 대응을 강화해 나갈 방침"이라고 덧붙였다.이날 간담회에서 안효대 경제부시장은 "중동 정세 불안이 장기화될 경우 지역 주력산업인 석유화학산업에도 상당한 영향이 예상되는 만큼 현장의 목소리를 듣고 신속히 대응하는 것이 중요하다"라며 "앞으로도 노사정이 함께 힘을 모아 지역 산업의 충격을 최소화하고 기업과 근로자가 체감할 수 있는 실질적인 대응 방안을 마련하겠다"라고 말했다.한편 울산시는 경제부시장을 단장으로 비상대응, 주력산업 지원, 수출기업 지원, 에너지 수급, 물가 대응 등 5개 반으로 구성된 비상경제 전담팀(TF)을 운영하며 지역경제 대응체계를 강화하고 있다.