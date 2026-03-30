취임 300일 만에 열리는 청와대 '정식' 홈페이지, 뭐가 달라졌나?

▲청와대가 이재명 대통령 취임 300일을 맞은 30일 '국민주권 실현'과 '참여와 소통'의 국정 철학을 구현한 정식 홈페이지를 공개한다고 밝혔다. 2026.3.30 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기