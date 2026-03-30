[홍성] 민주당 군수 후보, '경선 확정'… 이종화·손세희 2파전

더불어민주당 홍성군수 후보로 이종화 충남도의원과 손세희 전 대한한돈협회장의 경선이 확정됐다.
지난 29일 민주당 충남도당은 기초지방자치단체장 예비경선 결과를 발표했다.
지난 28일과 29일 실시한 예비경선 결과 명원식 전국농어민위원회 부위원장, 조용한 충남기술학원 원장, 정만철 농촌과 자치 연구소장 등 3명이 컷오프됐다.
그러면서 이종화 충남도의원과 손세희 전 대한한돈협회장의 경선을 확정했다.
국민의힘으로 4선 도의원인 이종화 의원은 지난해 12월 윤석열의 불법 비상계엄 사과를 촉구하며 국민의힘을 탈당하고 더불어민주당에 입당했다.
이어 지난 11일 이 의원은 "홍성의 자부심, 경험이 다른 군수 후보"라면서 "준비는 끝났고 이제 실천으로 증명하겠다"며 공식적으로 군수 출마를 선언했다. (관련 기사 : '비상계엄 비판하며 국힘 탈당' 이종화 도의원, 홍성군수 출마 선언
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오랜 기간 보수정당에서 정치를 해온 이 의원의 군수 출마는 단 한 번도 민주당에 군수를 허락하지 않았던 보수 표심을 생각하면 보수와 중도층 흡수라는 이점이 있다.
경선 확정에 이 의원은 30일 기자와 한 통화에서 "어려운 가운데 1차 경선에서 지지를 해준 당원들에게 감사하다"면서 "내란 정당을 심판하고 민주당의 승리를 위해 열심히 노력해 경선에 임할 것"이라며 지지를 호소했다.
이 의원은 충남대 대학원 건축학과 박사과정을 수료했으며, 홍성군의회 4, 5대 의원을 비롯해 지난 2012년부터 현재까지 4선 충남도의원을 지내고 있다.
마찬가지로 1차 경선을 통과한 손세희 전 회장은 지난 5일 오전, 홍성군 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "홍성의 전성기를 성과로 증명하겠다"면서 지방선거 출사표를 던진 바 있다. (관련 기사 : [홍성] 손세희 전 대한한돈협회장, 군수 출마 선언…"민주당 최초 군수 될 것"
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경선 확정에 손 전 회장은 30일 "(경선 확정은) 본선에서 이길 수 있는 유일한 필승 카드가 누구인지 증명된 결과"라면서 "당원동지들께서 정체된 홍성을 깨울 강력한 돌파구로 손세희를 선택할 것"이라며 경선 승리를 자신했다.
손 전 대한한돈협회 회장은 홍성고, 충남대학교 축산학과를 졸업하고 홍성군테니스협회장을 역임했으며, 민주당 정책위원회 부의장을 맡고 있다.
이런 가운데 경선에서 컷오프된 정만철 농촌과 자치 연구소장은 "예비경선의 결과를 깨끗이 승복하며 홍성군민과 당원 여러분의 선택을 무겁고 겸허한 마음으로 받아들이겠다"면서 "홍성 발전을 향한 길을 멈추지 않겠다"고 말했다.
선거 때마다 보수 표심이 강한 홍성에서 인물난에 시달렸던 민주당으로서는 모처럼 치열한 공천 경쟁이 될 것으로 보인다. 지방자치 출범 후 홍성군은 단 한 번도 민주당에 군수를 내주지 않았다.
한편, 민주당 홍성예산지역위에 따르면 오는 4월 초 일반 시민 50%, 당원 50% 비율로 여론조사를 실시해 군수 후보를 결정할 예정이다.