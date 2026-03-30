주호영 "부당한 컷오프, 법원이 구해줄 것... 당 잔꾀 부리지 말라"

국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(경선 배제)된 주호영 의원이 당의 결정을 강하게 비판하며 가처분 인용을 자신했습니다. 6선 국회의원인 주 의원은 이번 사태를 보수 정당의 고질적인 '공천 농단'으로 규정했습니다. 당이 가처분 결과를 무시할 경우 경선 절차 전체를 중단시키는 추가 법적 조치에 나서겠다고 밝혔습니다.
"성적 가장 좋은 두 사람 끊어낸 부당한 컷오프… 법원이 바로잡아 줄 것"
주호영 의원은 30일 KBS 1라디오 <전격시사>와의 전화 인터뷰에서 컷오프가 위법한 이유를 세 가지로 요약해 설명했습니다.
주 의원은 "당헌·당규상 공천은 민주적으로 해야 하고 스스로 정한 기준이 있음에도 이번 컷오프는 어디에도 해당하지 않는 잘못된 결정이다"라고 말했습니다. 이어 "컷오프는 난립 방지를 위해 성적이 안 좋은 사람을 끊어내는 것인데, 당은 자기들 설명으로도 성적이 제일 좋은 두 사람을 끊어냈다"라며 "의결 절차 역시 찬반을 정확히 헤아리지 않고 반대 의견을 무시한 채 통과시킨 부실하고 부당한 컷오프다"라고 비판했습니다.
법원의 가처분 인용 가능성에 대해서는 긍정적으로 내다봤습니다. 판사 출신인 주 의원은 "국민의 세금이 1년에 200억 원 가까이 들어가는 정당은 재량권이 제한되며, 정해진 기준을 벗어나면 안 된다"면서 "이번 컷오프는 당이 스스로 정한 기준을 벗어났기 때문에 법원이 구해 줄 것으로 믿는다"라고 말했습니다.
"보수 궤멸의 근본 원인은 공천 농단… 장동혁 대표의 배제 정치 탓"
주 의원은 2016년, 2020년에 이어 반복되는 공천 파동을 언급하며 당 지도부를 직격했습니다. 그는 "보수가 참패하고 궤멸된 원인이 모두 공천 농단에 있다"라며 "이한구, 김형오 공관위원장에 이어 이번 이정현 위원장까지, 정치를 끝낸 사람들이 와서 멋대로 공천을 엉망으로 만들고 책임은 지지 않는다"라고 꼬집었습니다.
특히 주 의원은 "장동혁 대표가 배제의 정치를 하며 당내에서 클 사람들을 다 잘라내고 있다"면서 "자신의 차기 당권 도전이나 대선 후보가 되기 위해 당원이 가장 많은 대구·경북 지역을 장악하려는 의도다"라고 주장했습니다. 아울러 "제가 대구시장 후보가 되면 한동훈 전 대표가 지역에 온다는 말이 있으니 그것만이라도 막아야겠다는 정치적 셈법도 복합적으로 작용했다"라고 덧붙였습니다.
"당이 가처분 무시하면 경선 전체 정지… 신당 창당 권유는 이간책"
주 의원은 무소속 출마 등 향후 행보에 대해 모든 가능성을 열어두었습니다. 그는 "교토삼굴(토끼조차 위기를 대비해 굴을 세 개 판다)이라는 말이 있듯 모든 경우의 수를 점검하고 준비하고 있다"라고 밝혔습니다.
당이 법원의 가처분 인용 결정을 무시하고 경선을 강행할 가능성에 대해서는 강력한 경고를 남겼습니다. 주 의원은 "당이 가처분을 무시하고 잔꾀를 낼 확률이 있지만, 이번에는 경선에서 배제한 것 자체가 잘못이므로 말을 듣지 않으면 경선 절차 전체를 정지하는 가처분이 가능하다"면서 "제발 법원이 결정하면 따라야지 잔꾀를 부리지 말라"고 경고했습니다.
민주당 인사들의 무소속 출마 및 신당 창당 권유에 대해서는 "보수 표를 갈라 민주당이 어부지리를 얻으려는 고도의 이간책(반간지계)이다"라고 선을 그었습니다.
"김부겸, 대구·경북 통합 미루는 것은 제비 다리 부러뜨린 놀부 심보"
더불어민주당 소속으로 대구시장에 출마할 것으로 알려진 김부겸 전 총리를 향해서도 날을 세웠습니다. 주 의원은 김 전 총리를 '여당의 거물'이라 평가하면서도, 대구 시민을 향한 명확한 해명이 선행되어야 한다고 지적했습니다.
주 의원은 "김 전 총리는 문재인 정부 시절 탈원전 정책과 이재명 대통령의 사법 파괴 3법 등 방탄 행보에 대해 책임 있는 답변을 해야 한다"라고 압박했습니다.
특히 대구·경북 시도 통합과 관련해 "통합이 되면 김 후보에게 절대 불리하기 때문에 민주당이 할 수 있는데도 하지 않고 있다"라며 "문제를 해결하지 않고 있다가 나중에 자신이 해결하겠다고 나서는 것은, 마치 놀부가 제비 다리를 부러뜨려 놓고 붕대를 감아주는 것과 비슷하다"라고 비판했습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.