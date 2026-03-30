주호영 "부당한 컷오프, 법원이 구해줄 것... 당 잔꾀 부리지 말라"

큰사진보기 ▲대구시장 '공천 배제' 효력정지 가처분 신청한 주호영국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(경선 배제)된 주호영 의원이 당의 결정을 강하게 비판하며 가처분 인용을 자신했습니다. 6선 국회의원인 주 의원은 이번 사태를 보수 정당의 고질적인 '공천 농단'으로 규정했습니다. 당이 가처분 결과를 무시할 경우 경선 절차 전체를 중단시키는 추가 법적 조치에 나서겠다고 밝혔습니다.주호영 의원은 30일 KBS 1라디오 <전격시사>와의 전화 인터뷰에서 컷오프가 위법한 이유를 세 가지로 요약해 설명했습니다.주 의원은 "당헌·당규상 공천은 민주적으로 해야 하고 스스로 정한 기준이 있음에도 이번 컷오프는 어디에도 해당하지 않는 잘못된 결정이다"라고 말했습니다. 이어 "컷오프는 난립 방지를 위해 성적이 안 좋은 사람을 끊어내는 것인데, 당은 자기들 설명으로도 성적이 제일 좋은 두 사람을 끊어냈다"라며 "의결 절차 역시 찬반을 정확히 헤아리지 않고 반대 의견을 무시한 채 통과시킨 부실하고 부당한 컷오프다"라고 비판했습니다.법원의 가처분 인용 가능성에 대해서는 긍정적으로 내다봤습니다. 판사 출신인 주 의원은 "국민의 세금이 1년에 200억 원 가까이 들어가는 정당은 재량권이 제한되며, 정해진 기준을 벗어나면 안 된다"면서 "이번 컷오프는 당이 스스로 정한 기준을 벗어났기 때문에 법원이 구해 줄 것으로 믿는다"라고 말했습니다.주 의원은 2016년, 2020년에 이어 반복되는 공천 파동을 언급하며 당 지도부를 직격했습니다. 그는 "보수가 참패하고 궤멸된 원인이 모두 공천 농단에 있다"라며 "이한구, 김형오 공관위원장에 이어 이번 이정현 위원장까지, 정치를 끝낸 사람들이 와서 멋대로 공천을 엉망으로 만들고 책임은 지지 않는다"라고 꼬집었습니다.특히 주 의원은 "장동혁 대표가 배제의 정치를 하며 당내에서 클 사람들을 다 잘라내고 있다"면서 "자신의 차기 당권 도전이나 대선 후보가 되기 위해 당원이 가장 많은 대구·경북 지역을 장악하려는 의도다"라고 주장했습니다. 아울러 "제가 대구시장 후보가 되면 한동훈 전 대표가 지역에 온다는 말이 있으니 그것만이라도 막아야겠다는 정치적 셈법도 복합적으로 작용했다"라고 덧붙였습니다.주 의원은 무소속 출마 등 향후 행보에 대해 모든 가능성을 열어두었습니다. 그는 "교토삼굴(토끼조차 위기를 대비해 굴을 세 개 판다)이라는 말이 있듯 모든 경우의 수를 점검하고 준비하고 있다"라고 밝혔습니다.당이 법원의 가처분 인용 결정을 무시하고 경선을 강행할 가능성에 대해서는 강력한 경고를 남겼습니다. 주 의원은 "당이 가처분을 무시하고 잔꾀를 낼 확률이 있지만, 이번에는 경선에서 배제한 것 자체가 잘못이므로 말을 듣지 않으면 경선 절차 전체를 정지하는 가처분이 가능하다"면서 "제발 법원이 결정하면 따라야지 잔꾀를 부리지 말라"고 경고했습니다.민주당 인사들의 무소속 출마 및 신당 창당 권유에 대해서는 "보수 표를 갈라 민주당이 어부지리를 얻으려는 고도의 이간책(반간지계)이다"라고 선을 그었습니다.더불어민주당 소속으로 대구시장에 출마할 것으로 알려진 김부겸 전 총리를 향해서도 날을 세웠습니다. 주 의원은 김 전 총리를 '여당의 거물'이라 평가하면서도, 대구 시민을 향한 명확한 해명이 선행되어야 한다고 지적했습니다.주 의원은 "김 전 총리는 문재인 정부 시절 탈원전 정책과 이재명 대통령의 사법 파괴 3법 등 방탄 행보에 대해 책임 있는 답변을 해야 한다"라고 압박했습니다.특히 대구·경북 시도 통합과 관련해 "통합이 되면 김 후보에게 절대 불리하기 때문에 민주당이 할 수 있는데도 하지 않고 있다"라며 "문제를 해결하지 않고 있다가 나중에 자신이 해결하겠다고 나서는 것은, 마치 놀부가 제비 다리를 부러뜨려 놓고 붕대를 감아주는 것과 비슷하다"라고 비판했습니다.