인천시, '2026 여행가는 달' 인천시티투어 40% 할인

인천시(시장 유정복)와 인천관광공사(사장 유지상)는 '2026 여행가는 달'을 맞아, 오는 4월 1일부터 12일까지 인천시티투어 순환형 노선을 이용하는 관광객을 대상으로 40% 할인 혜택을 제공한다.
이번 행사는 본격적인 봄 여행철을 맞아 인천을 방문하는 관광객들이 보다 경제적이고 편리하게 주요 관광지를 둘러볼 수 있도록 마련됐다. 할인을 적용할 때 순환형 노선 이용권을 정상가 대비 40% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 다만, 월요일과 화요일은 정기 휴무일로 운행하지 않으며, 다른 할인 혜택과의 중복 적용은 불가하다.
할인이 적용되는 순환형 노선은 개항장, 신포국제시장 등 근대 역사의 숨결이 살아있는 원도심 주요 거점을 연결하는 '인천레트로노선'과 인천대교를 건너 을왕리해수욕장, 인천국제공항 등 영종도의 탁 트인 바다 경관을 즐길 수 있는 '바다노선' 두 가지 코스로 운영된다.
유정복 시장은 "여행가는 달을 맞아 인천을 방문하는 관광객들이 보다 합리적인 가격으로 시티투어를 이용하길 바란다"면서 "앞으로도 다양한 혜택과 프로그램을 통해 인천 관광 활성화에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
한편, 자세한 운행 정보 및 예약은 인천시티투어 공식 누리집(https://citytour.ito.or.kr/) 또는 안내 전화(☎ 1899-0960)를 통해 확인할 수 있다.