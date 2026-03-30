67만 명 몰렸다... 논산딸기축제 '대박'의 진짜 이유

큰사진보기 ▲29일 충남 논산시민가족공원에서 열린 제28회 논산딸기축제에 관광객이 대거 몰려 북새통을 이루고 있다. 외국인 방문객들도 축제장을 찾아 딸기 체험과 다양한 프로그램을 즐기며 현장은 하루 종일 활기를 띠었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 논산딸기축제 기간 중 열린시장실 앞에서 어린이 관광객을 맞이하고 있다. 백 시장은 축제 내내 현장을 지키며 직원들과 함께 관람객 불편을 세심히 살폈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲논산딸기축제장 내 딸기호떡 판매부스에 관람객들이 몰려 길게 줄을 서 있다. 달콤한 딸기호떡은 축제 기간 내내 큰 인기를 끌며 연일 북적였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산딸기축제 주무대 앞에 모인 관람객들이 공연을 즐기며 축제의 열기를 만끽하고 있다. 다양한 무대 프로그램이 이어지며 현장은 늦은 시간까지 활기를 띠었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 논산딸기축제 폐막식에서 백성현 논산시장을 비롯한 내빈들이 ‘2027 논산세계딸기산업엑스포’ 성공을 기원하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산딸기축제장 딸기 판매 부스에 관람객들이 몰려 북새통을 이루고 있다. 신선한 논산딸기는 연일 완판을 기록하며 방문객들을 사로잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시민가족공원. 지난 28일과 29일 이틀간 이곳은 말 그대로 '발 디딜 틈'이 없었다. 가족 단위 관광객부터 젊은 층까지 인파가 쉼 없이 밀려들었다. 하지만 축제장은 놀랍게도 차분했다. 큰 혼잡 속에서도 눈에 띄는 안전사고 하나 없이 행사가 마무리됐다.논산시에 따르면, 지난 26일부터 29일까지 열린 '제28회 논산딸기축제'는 67만 명이 찾고, 딸기 150톤이 팔리며 15억2000만 원의 매출을 올렸다. 수치만 보면 '대박'이다. 그러나 이번 축제를 들여다보면 숫자보다 더 눈에 띄는 것은 따로 있다. '운영'이다.이번 축제의 핵심은 무대 위가 아니라 '현장 뒤편'에 있었다. 백성현 논산시장이 축제장 한켠에 마련한 '열린시장실'이 상징적이다. 시장이 책상에 앉아 있는 대신 현장으로 내려왔다. 주차 불편, 동선 혼잡, 편의시설 부족 같은 민원이 접수되면 즉각 조치가 이뤄졌다.백성현 시장은 폐막식에서 "주차 문제, 접근성, 동선, 편의시설까지 하나하나 기록했다"며 "내년에는 완전히 다른 모습으로 보이겠다"고 밝혔다. 현장을 통째로 '리허설' 삼아 다음 축제를 준비하는 방식이다.이 같은 운영 방식은 행사 전반에 반영됐다. 논산문화관광재단을 중심으로 한 조직은 현장에서 빠르게 움직였고, 자원봉사자들은 곳곳에서 관람객을 안내하며 혼잡을 완충했다.논산시 자원봉사센터가 운영한 봉사 인력은 '현장 안전 요원' 역할까지 수행했다는 평가다. 경찰과 소방, 사회단체도 유기적으로 맞물렸다.결과적으로 '사람은 많고 사고는 없는' 축제가 만들어졌다. 지역 축제에서 가장 어려운 과제를 풀어낸 셈이다.콘텐츠 역시 달라졌다. 딸기 판매에 머물지 않았다. 딸기 떡·호떡·모찌·음료·막걸리까지 이어진 '딸기 디저트 라인'은 연일 완판을 기록했다. 캐릭터 굿즈 '스윗벨과 삼총사'는 오전에 품절되는 일이 반복됐고, 예약 판매로 이어졌다.체험 프로그램도 촘촘했다. 어린이 상상마당과 자연놀이, 헬기 체험, 딸기 무드등 만들기까지 가족 단위 방문객의 체류 시간을 늘렸다. 여기에 스마트팜형 홍보관, 딸기 디저트 카페, 대기업 참여 부스까지 더해지며 '볼거리·먹거리·체험'이 균형을 이뤘다.특히 SNS를 통한 확산은 예상보다 강했다. MZ세대 유입이 눈에 띄게 늘면서 축제 분위기 자체가 젊어졌다. '지역 축제는 올드하다'는 공식을 깨는 장면이었다.경제 효과도 분명했다. 축제장 주변 음식점과 카페, 숙박업소까지 손님이 이어지며 지역 상권 전반이 들썩였다. '딸기 하나'가 지역 경제를 움직인 셈이다.특히 올해는 작년보다 훨씬 많은 15만여박스의 딸기가 팔렸음에도 일찍부터 백 시장의 특별지시로 품질관리위원회를 수차례 가동하여 작년보다 소비자 민원이 현저하게 줄어 불과 2-3건의 민원만이 있었던 것으로 집계됐다. 지난 해의 경우 소비자 품질 불만 민원이 10여 건이었다. 올해는 축제기간 한낮의 온도가 20도이상으로 올라가 무르기 쉬운 환경에서도 선전했다는 평이다.무대 위에서는 논산딸기어린이 동요제와 인기가수 공연이 이어졌고, 폐막식에서는 '2027 논산세계딸기산업엑스포'를 기원하는 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 이번 축제가 '프리 엑스포' 성격을 띠고 있다는 점을 분명히 한 대목이다.백성현 시장은 "이 축제는 시민과 관광객이 함께 만든 결과"라며 "K-푸드와 K-팝을 넘어 'K-논산베리'를 세계에 알리겠다"고 말했다. 그러면서 "논산이 하면 다르다는 평가를 듣고 싶다"는 말도 덧붙였다.