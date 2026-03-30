제주의 또 다른 매력... '봄날의 선물'을 건네준 우도

"우도 여행 포인트는 뭐야?"

"많지. 서빈백사, 우도봉, 비양도 등등. 특히 비양도는 우도에 딸린 섬 중의 또 섬이야."

큰사진보기 ▲"어서 오십쇼!" 구수한 입담의 기사님이 말한 우도 소의 선한 눈망울을 닮은 조각상이 여행객을 반긴다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어이쿠, 어서들 오십쇼! 우리 우도 소들은요, 눈망울이 워낙 예뻐서 그저 가만히 들여다만 봐도 세상 시름 다 잊고 마음이 보들보들 착해집니다. 오늘 하루는 소 눈 닮아서 다들 선하게들 여행하십쇼!"

큰사진보기 ▲서빈백사의 아름다운 풍광. "한 줌이라도 가져가면 안 돼요." 자연의 선물을 귀하게 여기는 아내의 마음이 하얀 홍조단괴 위에 포근히 내려앉는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"이게 귀한 홍조단괴래. 세상에 이렇게 예쁠 수가! 한 줌이라도 가져가면 안 되는 거 알지!"

큰사진보기 ▲수직의 기암절벽이 아찔하게 펼쳐진 우도봉 아래로 짙푸른 바다가 끊임없이 생명력을 뿜어낸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"당신, 저 성산일출봉이 뭐로 보여?"

"여기서 보니까 꼭 코뿔소 같은데!"

큰사진보기 ▲바다를 호위하는 거대한 장수처럼 서 있는 성산일출봉. 그 너머로 수만 마리 은갈치가 퍼덕이는 듯한 윤슬이 장관이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲하얀색과 빨간색 등대가 선명한 자태로 반기는 길. 서로에게 분명하고 따뜻한 길잡이가 되어주길 소망하며 걷는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲척박한 섬 환경에서도 삶을 일구려 물을 모은 저수지. 그 한가운데서 솟구치는 분수가 '지혜로운 공존'을 이야기한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"우도 땅콩은 우리가 농사지은 것보다 알이 좀 작네? 근데 맛은 훨씬 더 고소하지 않아?"

"그러게. 작아도 속이 꽉 찼네. 이래서 사람들이 우도 땅콩, 땅콩 하는 모양이야."

큰사진보기 ▲우도 땅콩 아이스크림. 작아도 속이 꽉 찬 우도 땅콩의 고소함이 여행의 피로를 녹여주는 달콤한 위로가 된다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲우도에는 섬 중의 섬 비양도가 있고, 등대섬이 또 있다. 물길 위로 발을 번쩍 들고 질주하는 외국인의 천진난만한 모습! 여행자들에게 웃음을 자아냈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲간절한 소망이 층층이 쌓인 비양도 소원 성취탑. 정성을 다해 쌓아 올린 저 돌탑처럼 우리네 삶도 견고하기를. ⓒ 전갑남 관련사진보기

날씨가 여행에서 차지하는 비중은 참으로 크다. 해마다 겪는 초봄의 꽃샘추위는 이곳 제주도 피해 가지 못했다. '바람 많은 제주도'라는 수식어를 익히 알고 있어 그러려니 했건만, 며칠간 유독 바람이 심술궂게 불어댔다.섬 속의 섬 우도에 가려는데 과연 배가 뜨려나 걱정이 앞섰다. 다행히 일기예보상으로는 '오케이'다. 우리는 종달항에서 9시 반에 출발하는 첫 배 시간을 맞추기 위해 이른 아침부터 서둘렀다.나의 대답에 아내의 눈이 반짝였다. 아내는 이곳에 대한 기대가 무척 큰 모양이다. 넘실대는 파도를 가르며 도착한 천진항. 배에서 내리자마자 만난 순환버스 기사님의 넉살이 보통이 아니다.너스레를 떠는 기사님의 구수한 입담에 잔뜩 움츠렸던 여행자들의 마음이 일순간 무장해제 된다. 그의 목소리를 가이드 삼아 우리의 일주가 본격적으로 시작되었다.가장 먼저 닿은 곳은 눈부신 서빈백사. 흔히 산호사 해변이라 부르지만, 사실 이곳의 알갱이는 '홍조단괴(紅藻團塊)'라는 귀한 존재다. 붉은 해조류가 바닷속 탄산칼슘을 흡수해 돌처럼 굳어 형성된 것이다.이곳은 세계적으로도 보기 드문 풍광이라 천연기념물로 지정되어 보호받고 있다. 하얀 해변 위로 파도가 밀려들 때마다 알갱이들이 서로 몸을 비비며 내는 '자글자글'한 소리가 귓가를 기분 좋게 간질였다. 아내는 한동안 넋을 잃고 바다를 바라보더니, 조심스레 하얀 알갱이들을 손바닥에 올려보았다.아내의 당부에 나는 빙그레 웃으며 고개를 끄덕였다. 자연의 선물은 그 자리에 있을 때 가장 아름다운 법이다. 하얗게 부서지는 파도와 해변의 조화는 육지에서 묻어온 번뇌를 씻어내기에 충분했다.우도봉으로 향하는 길에 '톨칸이'에 잠깐 내렸다. '소의 여물통'이라는 뜻을 가진 이곳은 웅장한 절벽의 기개가 남달랐다. 이어 우리는 이번 여정의 하이라이트인 가장 높은 우도봉으로 향했다. 등성이를 타고 오르는 길, 사방이 탁 트이며 불어오는 바람에 가슴이 먼저 열렸다.산등성이에 오르자 발밑으로 수직의 기암절벽이 아찔하게 펼쳐졌다. 짙푸른 바다는 하얀 포말을 일으키며 연신 바위틈을 파고들었다. 검푸른 바다 위로 쏟아지는 햇살이 부서지며 만드는 은빛 윤슬은 마치 수만 마리의 은갈치가 퍼덕이는 듯 눈이 시리도록 신비로웠다. 고개를 드니 저 멀리 한라산의 능선이 신령스럽게 서 있고, 코앞에는 지미봉과 성산일출봉이 바다를 호위하는 거대한 장수처럼 웅장하게 우리 앞에 서 있었다.아내의 비유에 성산일출봉이 한결 친근하게 다가왔다. 바다를 향해 뿔을 치켜든 거대한 코뿔소의 기상! 익숙한 풍경도 아내의 시선을 빌리니 이토록 새롭고 정겨운 모습으로 변한다.저 멀리 우도의 길잡이인 하얀색과 빨간색 등대가 선명한 자태로 우리를 반겼다. 보통 바다에서 하얀색 등대는 좌항로를, 빨간색 등대는 우항로를 뜻하는 안전한 약속이라 한다. 거친 바다의 이정표가 되어주는 그 색깔들을 보며, 우리는 서로에게 저 등대 같은 분명하고 따뜻한 길잡이가 되어주길 소망하며 한 걸음 한 걸음 발을 옮겼다.드디어 우도 등대 정상. 발밑 분화구 너머로 정갈한 모양의 저수지가 보이고 그 한가운데서 분수가 힘차게 솟구치고 있다. 물이 부족한 이곳에서 농사용 빗물을 받아두는 저수지일 터였다. 거친 자연 그대로를 두는 것이 순리라지만, 삶을 일구기 위해 물을 모으고 다듬어온 섬사람들의 흔적 또한 소중한 역사가 아닐까 싶다. 분수에서 뿜어져 나오는 물줄기는 마치 섬의 강인한 생명력을 증명하는 듯해 내 마음속엔 '지혜로운 공존'이라는 답이 조용히 내려앉았다.풍경과 사유를 뒤로하고 비양도로 향하는 길목, 코끝을 스치는 고소함에 발길이 멈췄다. 우도 땅콩의 낱알을 살펴보던 아내가 내 소매를 끌며 한마디 건넸다.모진 바닷바람과 척박한 돌밭을 견뎌내며 스스로를 단단하게 키워낸 섬사람들의 내공이 이 작은 알갱이에 응축된 듯했다. 우리는 그 고소함을 아이스크림과 막걸리로도 맛보았다. 아이스크림은 진한 풍미를 남기며 찬 바람에 굳었던 몸을 녹여주었지만, 우도 땅콩 막걸리는 우리 입맛에는 조금 달큰했다. 아마도 섬의 척박한 삶을 달래려 그 옛날 누군가 설탕 한 스푼의 위로를 보탠 것은 아닐까 짐작해 볼 뿐이었다. 입안에 남은 달콤하고 고소한 여운을 즐기며 우리는 마지막 여정으로 발길을 옮겼다.부속 섬 비양도는 다리 하나로 가볍게 건너갈 수 있는 또 다른 매력의 공간이다. 낮은 돌담 너머로 해녀들이 널어놓은 테왁과 소박한 어촌 마을의 일상이 참 평화로운 제주의 풍광을 자아낸다.비양도 등대까지 이어지는 길에 물이 빠지려는데, 건너자니 신발이 젖을 것 같아 망설여졌다. 그때 전기자전거를 탄 외국인이 거침없이 나타났다. 그는 젖은 바닥을 향해 돌진하더니, 물이 튈세라 양발을 번쩍 들고는 멋지게 물길을 가로질러 갔다. 그 천진난만한 질주와 넉살 좋은 웃음에 우리 부부도 절로 웃음이 터졌다.등대 근처 '소원 성취탑' 주변에는 여행자들의 활기찬 웃음소리가 가득했다. 일출의 명소답게 수많은 사람들이 정성스레 쌓아 올린 돌탑에는 저마다의 간절한 소망이 깃들어 있었다. 어떤 이는 가족의 건강을, 어떤 이는 못다 이룬 꿈의 성취를 돌 하나하나에 얹었으리라. 바람 한 점에도 무너지지 않게 층층이 쌓인 돌들을 보며, 우리네 삶 또한 저렇게 정성을 다해 쌓아 올려야 함을 새삼 깨닫는다.변덕스러운 날씨와 매서운 바람을 뚫고 만난 우도 여행! 결국 우리 부부에게 잊지 못할 봄날의 선물이었고, 다시 일상을 살아갈 지혜로운 용기를 건네주었다.