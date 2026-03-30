"폭군 트럼프에 대한 국민의 저항"... 시위로 들끓은 미국

▲브루스 스프링스틴, '미니애폴리스의 거리들' 공연ICE 폭력에 희생된 르네굿과 알렉스 프레티를 추모하며 미네소타주 의사당에서 열린 집회에는 브루스 스프링스틴, 조안 바에즈, 제인 폰다, 버니 샌더스 상원의원, 일한 오마르 하원의원 등 유명 인사와 정치인들이 대거 참석했다. https://www.nokings.org/ 에서 생방송되었다. https://www.youtube.com/live/KKnRODQDuTo?si=Gm6KZ5y9Pt5vfzr4 ⓒ https://www.nokings.org/ 관련사진보기