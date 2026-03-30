인공지능(AI)에도 끄떡없는 직업은?

큰사진보기 ▲지난 28일 열린 남북통합문화센터 '남북더보기' 미용사 편 토크콘서트 현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김영래 교수는 기술과 자부심으로 미용사를 평생 업으로 삼는 젊은이들이 많다고 말했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲북한 은덕원 미용사 출신인 문미화씨는 한국에서 요양보호사 등으로 새로운 인생에 도전하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 28일 서울 강서구 통일부 남북통합문화센터 '남북더보기' 미용사 편 현장을 찾았다. 남북더보기는 남북한 직업군의 경험을 공유하는 '토크콘서트'로 2023년부터 사회통합을 도모하는 취지로 통일부와 한국행정학회 협력사업으로 진행되고 있다.이날 남북더보기에는 김영래 정화예술대학교 전임교수와 문미화 전 평안북도 정주시 은덕원 미용사가 초대됐다. 김 교수는 40년 이미용 실력으로 현재 대학에서 학생들을 가르치고 문씨는 북에서 미용사로 30년 활동하다 2016년 탈북했다.미용사의 위상은 달라졌다. 과거에는 자격증을 따 미용실을 여는 것이 자영업자의 꿈이었다. 미용실은 동네 사랑방으로도 기능했다. 이제는 미용실이라는 표현이 어색할 정도로 살롱이나 카페 등 다양한 이름으로 웰빙과 휴식, 예술공간으로 탈바꿈했다.김 교수는 "이제는 대학에서 이미용을 전공하고 기술과 함께 고객을 만족시키는 자부심으로 미용사를 평생 업으로 삼는 젊은이들이 많다"며 "이미용사는 인공지능(AI) 확산에 따른 구직난이 예상되는 가운데도 끄떡없는 직군으로 평가받고 있다"라며 미용사에 대한 밝은 미래를 강조했다.김 교수는 "배울 때는 아카데미도 없고 가발도 흔치 않아 혼자 연습하며 고생했다"고 한다. 지금은 분위기가 많이 바뀌어 하루 종일 일해도 피곤하지 않을 정도로 미용실은 놀이터 같은 곳이라고 말했다. 김 교수에게 미용사라는 직업은 단순한 기술이 아니라 사람들에게 미적 자신감을 부여하는 크리에이터이다.문씨도 북에서 아무나 할 수 없는 미용사에 대한 자부심은 김 교수 못지않았다. 문씨는 미용사를 하면서 월급 5천 원을 받았다. 그것으로는 쌀 1kg을 살 정도로 적었지만 식구 모두를 먹여 살릴 수 있었다. 집에서 일하거나 별도 미용 출장으로 버는 가외 수입이 많았기 때문이다. 돈도 벌고 멋 내는 사람들을 돕고 만나는 시간이 즐겁고 보람 있었다.문씨는 북에서 형부 덕분에 ' 은덕원'에 취업해 기술을 배우기 시작했다. 은덕원은 남한의 찜질방 같은 대중목욕시설로 북한은 전국의 시군에 한두 개씩 공공시설로 지어 운영하고 있다. 은덕원이라는 명칭은 당과 수령이 인민에게 베푼 은혜와 덕을 상징하는 시설이라는 뜻이다.그에 따르면 북에는 미용학원이 없으며 전문학교가 있지만 공식적으로 미용사가 되는 길은 따로 없다. 그가 본격적으로 일하던 80~90년대 당시만 해도 미용재료와 기구는 보잘것없고 일부는 중국에서 들여왔다. 북에서는 헤어스타일 사진을 보고 자신의 머리 스타일 선택하고 있다. 과거 남한에서도 그런 시절이 있었는데 북한은 여전히 자신의 개성보다 사진 모델에 의존하고 있다는 것이다.문씨는 은덕원에 들어가서 실력을 연마하기 위해 한동안 마을 60대 노인을 대상으로 머리를 무료로 깎아주었다고 한다. 조카도 연습대상이었는데 한 번은 조카 머리를 손질하다 그만 귀를 자르고 말았다고 고백했다. 끔찍했지만 이를 계기로 실력은 하루가 다르게 늘었다고 말했다. 현재 미용사의 길을 자신을 닮은 셋째 딸이 이어가고 있다고 전했다.이날 관심은 역시 문씨의 한국 적응에 집중됐다. '내일배움카드'로 자격을 취득해 '요양보호사'로 새로운 인생에 도전한 그는 입심이 좋아 각종 방송 출연으로 이름을 알리고 있다. 문씨는 먼저 탈북한 첫째 딸의 권유로 갑자기 막내딸과 함께 한국에 들어왔다. 행방불명된 둘째 딸을 방송활동을 통해 11년 만에 재회하는 기쁨도 있었다.두 사람 모두 재능 나눔에도 열심이다. 김 교수는 보육원과 노인복지관, 종교시설 등을 찾아 정기적으로 손기술을 보여주고 있다. 그는 한 달에 두 번 정도 봉사활동에 할애하고 있다고 한다. 탈북 후 미용사 직업인의 길은 접었지만 문씨의 재능은 유용하게 쓰이고 있다. 그는 "주간보호센터 어르신을 대상으로 1년 동안 커트 봉사를 했는데 그때마다 북에 두고 온 부모님을 떠올렸다"라고 말했다.김 교수에 따르면 현재 남한에는 미용실이 전국에 26만 개에 이른다. 이중 남성 미용사가 25%를 차지하고 있다. 문씨는 북에서는 80년대 당시만 해도 ' 남성 이발사'는 있어도 ' 남성 미용사'가 없었다고 말했다. 그는 기술 수준을 보려고 처음 대전의 한 미용실에서 남성 미용사에게 머리를 맡겼는데 그때 기분은 어색하면서 묘했다고 한다.2개월마다 개최하는 남북더보기는 센터 인기프로그램으로 자리 잡았다. 이날 백여 명의 방청객 중 반 이상이 북한 관련 연구자와 탈북민인 것으로 알려졌다. 북한학 박사과정에 있는 한 학생은 "프로그램을 통해 접하는 남북한 직업 비교는 늘 유익하고 흥미롭다"며 소감을 말했다.이날 두 미용사는 같은 길을 걸었지만 서로 다른 체제의 현실에 대해 소통하며 공감했다. 북한에서 미용사라는 직업은 누구나 마음대로 할 수 있는 것이 아니어서 직업선택의 자유가 제한받고 있다. 반면 대한민국의 이미용 기술 수준과 디자인은 'K뷰티'로 불릴 만큼 국제적 위상이 높다는 평가이다. 향후 남북이 교류한다면 미용분야 협력부터 논의하면 좋을 듯하다.