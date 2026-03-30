나시족의 성지와 고향에 가다

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

큰사진보기 ▲신룡삼첩수 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲신천(神泉)의 동파십라 동상 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲동파십라묘와 호위 동물 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲동파십라(가운데)를 우마와 수곡이 협시하고 있다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲동파문자(위), 목우(아래 왼쪽), 석우(아래 오른쪽) ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲수허고진이 차마고도 역원마을이었음을 보여주는 군마 동상 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲청룡하의 물을 끌어들인 고택 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲사방청음 광장: 뒤로 옥룡설산이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

옥수채는 나시족 동파문화의 중심지다. 옥룡설산 감해자와 리장고성으로 이어지는 옥천로(玉泉路)에서 서쪽으로 옥봉사로(玉峰寺路)를 따라가면 옥수채 여유풍경구에 이르게 된다. 옥수채는 옥룡설산에서 흘러내리는 물을 활용해 만든 풍경구로, 신룡삼첩수(神龍三疊水), 동파벽화랑(東巴壁畫廊), 동파교 사당으로 이루어져 있다. 신룡삼첩수는 신룡이 만들어내는 3단의 폭포로, 용이 나와(出龍) 싸움을 하고(戰龍) 떠난다(送龍)는 의미를 지니고 있다.동파벽화랑은 동파교의 역사와 문화를 보여주는 갤러리다. 4개 벽면에 여섯 가지 장면의 이야기를 담고 있다. 1. 흰 달걀과 검은 달걀의 신화 2. 천당, 인간, 지옥 이야기 3. 자연과 노동의 공생 4. 흑백의 전투 5. 이루지 못하고 죽은 청춘남녀의 사랑 이야기 6. 인간과 자연의 화해와 공존. 이를 통해 나시족의 세계관과 종교관, 이상과 현실, 사는 이야기 등을 보여준다. 동파교 사당은 말 그대로 나시족이 숭배하는 신에게 제사 지내는 곳이다.먼저 3단의 폭포로 이루어져 있는 신룡삼첩수를 지나 나시족 조상인 동파십라(東巴什羅) 동상이 있는 곳으로 올라간다. 신비한 샘(神泉)이라 불리는 연못 속에 나시족 동파교 시조 동파십라 동상이 모셔져 있다. 몸의 아랫부분은 용처럼 줄이 있는 배와 비늘이 있는 등으로 이루어져 있다. 윗부분은 보관을 쓴 모습으로 관세음보살의 변형으로 보인다. 자비로우면서도 근엄한 할머니상을 하고 있다. 동상 앞에는 대자연신이라는 명패를 세워놓았다.그러므로 동파십라는 대자연의 화신으로 이해하면 될 것 같다. 이 샘이 리장을 관통하는 옥하의 발원지가 되기 때문에 연못 옆에는 리장원(麗江源)이라는 표지석이 세워져 있다. 동상 주변에 네 가지 동물이 신을 호위하고 있다. 연못 주변으로 타르초를 걸어 이곳이 신비한 영역임을 알리고 있다. 그래서 사람들은 이곳을 동파의 요람, 동파의 성지, 리장의 근원이라 부른다. 이곳에는 또 동파협회가 위치해, 동파 문화, 음악과 춤 등 무형문화유산을 전승 교육하고 있다.신비한 샘 서쪽으로 동파교 사당인 동파십라묘((東巴什羅廟)가 있다. 사당은 입구의 화합원(和合院), 본전인 동파십라전, 동파문화전청으로 이루어져 있다. 화합원은 신과 인간이 조화롭게 만나는 건물이라는 뜻이다. 문 양쪽에 신선처럼 보이는 두 명의 노인이 지키고 있다. 북쪽의 신선은 하얀 야크를 탄 채 도끼를 들고 있다. 남쪽의 신선은 붉은 바탕에 검은 줄이 있는 호랑이를 탄 채 언월도를 들고 있다. 화합원을 지나면 탁 트인 공간이 나오고, 계단을 통해 윗공간으로 올라갈 수 있다.그곳에 돌을 쌓아 탑을 만들고, 오방색 천으로 탑을 감쌌다. 그런데 이것은 탑이 아니라 신도들이 향을 피워 하늘에게 비는 천향로(天香爐)라고 한다. 향로탑을 지나 다시 계단을 오르면 본전인 동파십라전에 이르게 된다. 전각 양쪽에 대자연신인 동파십라를 지키는 두 마리의 동물, 흰 야크와 붉은 호랑이 조각상이 앉아 있다. 사당 안 한 가운데 동파십라가 앉아 있고, 그 좌우를 우마(優麻)와 수곡(修曲)이 협시하고 있다. 그리고 그 뒤에는 동파십라의 다섯 제자가 좌정하고 있다.이 사당에서는 매년 3월 5일 동파회(東巴會)가 성대하게 거행된다. 이때는 동파 사제들이 이곳에 모여 신과 조상에게 제사를 지낸다. 그리고 동파경을 낭독하며 동파춤을 춘다. 이러한 축제를 통해 나시족은 그들의 문화를 유지 계승하고 있다. 동파십라전에서 동쪽을 보면 낮은 산들이 남북으로 길게 이어진다. 이곳을 동파곡이라고 한다. 북쪽으로 멀리 옥룡설산 일부가 보이고, 남쪽으로 5㎞쯤 떨어진 곳에 나시족 마을인 바이샤고진(白沙古鎭)이 있다. 그리고 15㎞쯤 떨어진 곳에 나시족의 중심도시 리장이 있다.동파문물전청은 화합원의 남쪽에 있다. 동파교의 역사와 문화를 보여주는 유물전시관 또는 박물관이다. 이곳에서 우리는 동파 상형문자와 동파 문물을 볼 수 있었다. 동파문자는 동파경을 동파교도에게 전하기 위해 도형과 그림으로 표기한 상형문자다. 소리와 뜻을 전달하기 위해 나무나 돌에 도형을 새겨 표현했다. 갑골문보다도 더 오래된 것으로 알려져 있다. 동파문자는 1400개가 넘고, 이를 결합해 어휘를 만들기 때문에 시를 짓거나 사실을 기록하는 데 사용되었다.동파문자는 비교 언어학 및 인류 문화사 연구에 중요한 자료다. 도형과 그림으로 표현한 상형문자에서 출발, 점점 표의문자로 발전했기 때문이다. 그러므로 우리 인류가 사용하는 문자의 기원과 발전을 보여주는 중요한 사례가 된다. 그 때문에 2003년 동파문으로 쓰인 고문서와 책이 유네스코 기록유산이 되기도 했다. 윈난 북부 리장과 샹그릴라 지역 나시족 사제들이 기록용으로 문자를 사용하고 있다. 이곳에는 동파경 필사본이 전시되어 있다.동파문자 외에 이곳에는 동파문자가 새겨진 목우(木偶)와 석우(石偶)가 전시되어 있다. 목우는 동파문이 새겨진 목각 제품으로, 제사 의식에 사용되었던 것으로 보인다. 돌판에 새긴 동파문이 석우인데, 제사 때 신에게 바치던 물건으로 보인다. 천신 산신 자연신 신수(神樹) 신호(神湖) 등이 새겨져 있다. 1922년 출토되어 이곳에 오게 되었다고 한다. 그리고 토우(土偶)가 여러 점 전시되어 있다. 토우는 흙으로 만든 인형으로, 신상이나 공양물 등 제례와 관련이 있는 물건이다.옥수채를 보고 나서 우리 일행은 리장시 외곽에 있는 수허고진으로 간다. 수허고진은 농경을 중시하던 나시족의 고향마을로, 차마고도의 중요한 거점이었다. 명나라 때부터 상공업이 발달하면서 도시의 중심이 리장으로 옮겨지게 되었다. 마을을 남북으로 관통하는 청룡하(靑龍河)를 중심으로 옛길과 시장 그리고 전통가옥이 잘 남아 있다. 전통가옥이 1,000채에 이르며, 대표적인 건물로 명나라 때 대각궁(大覺宮) 청나라 때 삼성궁(三聖宮)이 있다. 이들 건물에는 당대의 벽화가 잘 남아 있다.수허고진에 나시족이 정착한 것은 춘추전국시대로 본다. 수허는 나시어 쇼우(紹塢)를 한자식으로 표기한 것이다. 원나라 때부터 수허로 불리게 되었고, 역원(驛院)마을로 발전했다. 그 때문에 따리와 샹그릴라 티벳을 이어주는 차마고도의 중심도시가 되었다. 북쪽으로 옥룡설산, 남쪽으로 문필봉, 서북쪽으로 취보산(聚寶山), 동쪽으로 상산(象山)에 둘러싸여 붉은 봉황이 책을 물고 있는(丹鳳含書)의 명당이라고 한다. 북쪽 구정용담에서 흘러내린 물이 청룡하를 이루고, 리장에 이르러 옥하가 된다.수허고진의 볼거리는 청룡교와 사방가를 중심으로 동쪽과 북쪽에 분포한다. 동쪽에 차마고도박물관이 있다. 북쪽에 구정용담과 삼성궁이 있다. 그리고 남쪽에 사방청음(四方聽音) 광장이 있다. 우리는 고진 입구 동남문 인근 주차장에 버스를 세우고, 마차를 타고 마을로 들어간다. 먼저 사방청음 광장을 지난다. 이곳은 대형 축제와 공연을 위해 만든 광장으로 수허고진의 문화중심지다. 옛날부터 역과 원이 있던 곳으로 여러 가지 말 동상을 만들어 놓았다. 이곳에 인마, 파발마, 군마를 상주시켰기 때문이다.광장 주변에는 과거 역원에 물건을 납품하던 공방들이 있었을 것이다. 그 때문인지 바로 옆에 리장공장(麗江工匠) 거리가 만들어져 있다. 광장에서 청룡하 쪽으로 가다보면 수차를 볼 수 있다. 물을 끌어들여 물레방아를 돌렸을 것으로 추정된다. 그 옆에는 2층 누각과 연못이 있는 저택을 만날 수 있다. 마차는 비화로(飛花路)를 거쳐 사방가에 이른다. 사방가 서쪽에 명나라 만력제 때 만들어진 청룡교가 있다. 길이가 25m나 되는 아치형 석교다.사방가 동쪽에 있는 차마고도박물관 자리에는 대각궁, 원천각(元天閣), 문창궁이 있었다. 1940년대 무너진 원천각과 문창궁 유지에 소학교 건물이 세워졌고, 2000년대 들어 소학교가 이전하면서 이곳에 차마고도박물관과 향토문화전시관이 들어오게 되었다. 차마고도박물관에는 800여 점의 차마고도 관련 유물이 있다. 대각궁의 대전 안에는 티베트 양식의 불화 6점이 그려져 있다. 벽화에서 문수보살과 보현보살, 제석천과 범천 같은 호법신, 십팔나한 등을 확인할 수 있다.