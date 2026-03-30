민주당 서산시장 예비후보들, 경선 뒤 승복·협력 의지 확인

큰사진보기 ▲지난 28일 서산축협 대회의실에서 열린 ‘서산시장 예비후보자 합동토론회’(더불어민주당 서산·태안지역위원회 주관)에서는 이완섭 시장의 시정을 둘러싼 공방이 이어졌다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세 후보는 경선은 치열하게 치르되 결과에는 승복하고, 이후에는 민주당 승리를 위해 함께하겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

더불어민주당 서산시장 예비후보들이 한자리에 모여 현 시정 운영에 대한 비판과 함께 지역 현안 해법을 놓고 맞붙었다. 후보들은 대산공단 위기와 민생 악화에 대한 대응책을 경쟁적으로 내놓으면서도, 경선 이후에는 결과에 승복하고 힘을 모으겠다고 밝혔다.지난 28일 서산축협 대회의실에서 열린 '서산시장 예비후보자 합동토론회'(더불어민주당 서산·태안지역위원회 주관)에서는 이완섭 시장의 시정을 둘러싼 토론이 이어졌다. 맹정호 전 서산시장, 한기남 전 청와대 행정관, 박상무 전 충남도의원은 현 시정을 두고 "불통", "전시행정"이라고 비판하며 시정 전환 필요성을 강조했다.박상무 예비후보는 신청사 부지 선정 과정을 거론하며 "시민 의견이 충분히 반영되지 않은 채 추진됐다"고 비판했다. 맹정호 예비후보는 중앙도서관 사업이 공영주차장 중심으로 바뀐 점을 짚으며 "전임 시정 사업의 연속성이 훼손됐다"고 주장했다. 한기남 예비후보는 "지역 산업과 민생이 함께 흔들리는 상황에서 보다 적극적인 대응이 필요하다"고 말했다.이날 토론회에서 세 후보는 대산석유화학단지의 위기를 서산의 핵심 현안으로 꼽았다. 수소·바이오 등 미래 산업 전환과 대산단지 국가산단 지정 필요성에는 대체로 공감했지만, 해법의 우선순위와 방식에서는 차이를 보였다.맹정호 예비후보는 시장 취임 직후 비상경제 대응체계를 가동하겠다고 밝히며 행정 경험과 중앙정부와의 협력 가능성을 강점으로 내세웠다. 한기남 예비후보는 '서산형 에너지 연금'과 '완전 공영 버스제'를 제시하며 직접적인 민생 지원을 강조했다. 박상무 예비후보는 읍면동을 직접 찾아가는 '이동 시장실'과 '마을 기본소득' 구상을 언급하며 현장 밀착형 행정을 내세웠다.후보 간 견제도 이어졌다. 한기남 예비후보는 맹정호 예비후보의 과거 행정통합 관련 입장을 문제 삼았고, 맹 예비후보는 한 후보의 공영버스제 공약을 두고 재정 부담 가능성을 지적했다. 경선이 본격화하면서 정책의 실현 가능성과 행정 철학을 둘러싼 검증도 함께 이뤄진 셈이다.다만 토론 말미에는 경쟁보다 통합에 방점이 찍혔다. 상대 후보의 장점을 말해달라는 질문에 후보들은 서로의 강점을 언급했고, 경선 이후 협력 의지도 밝혔다. 세 후보는 경선은 치열하게 치르되 결과에는 승복하고, 이후에는 민주당 승리를 위해 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.이날 토론회는 현 시정에 대한 비판과 함께 민주당 내부의 정책 경쟁, 경선 이후 통합 가능성을 함께 드러낸 자리였다. 후보들은 서로 다른 해법을 제시했지만, 현 시정에 대한 문제의식과 정권 교체 필요성만큼은 공통적으로 내세웠다.