"충격적인 '교회 여고생 학대 살해' 사건... 종교의 위험성 확인해"

큰사진보기 ▲최광일 JTBC PD ⓒ 최광일 제공 관련사진보기

- 지난 13일 기쁜소식선교회에 대한 보도를 했잖아요. 반응이 어땠나요?

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- 기쁜소식선교회에 대한 취재는 어떻게 하게 됐나요?

- 그러면 기쁜소식선교회는 어떤 곳인가요.

- 저도 2024년에 해당 보도를 본 것 같아요. 하지만 당시에는 '한 교회'라고 했지 기쁜소식선교회라고 하지 않았던 것 같은데 공개한 이유가 있을까요.

- 기쁜소식선교회도 박은숙씨의 폭력과 가혹행위를 알았을까요?

- 폭언도 많았던 것 같나요.

- '윤비어천가' 부르는 구원파 신도들에 대한 보도를 했는데. 왜 이렇게 했을까요?

- 추가 취재 계획이 있나요?

- 취재하며 느낀 점이나 어려운 점이 있었을까요?

- 취재했는데 보도가 나오지 않은 것이 있나요?

2024년 가을, 인천의 한 교회에서 여고생이 폭행으로 사망하는 사건이 있었다. 지난 1월 29일 대법원은 이 사건과 관련해 아동학대살해 등 혐의로 '기쁜소식선교회' 그라시아스합창단 단장 박은숙과 신도 김아무개씨에게 징역 25년, 단원 조아무개씨에게 징역 22년 형을 확정했다.최근 JTBC는 <뉴스룸>을 통해 해당 사건과 관련해 또 다른 피해자의 증언을 보도했으며, 2024년 기쁜소식선교회 모임에서 등장한 이른바 '윤비어천가' 논란도 함께 다뤘다. 취재 뒷이야기를 들어보기 위해 지난 26일 이 사건을 취재한 최광일 PD와 전화 인터뷰를 했다. 다음은 최 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."유튜브에서 몇십만 명이 봤고, 기사가 나간 이후 추가 제보들이 들어오고 있습니다. 많은 사람이 기쁜소식선교회의 위험성·정파성에 대한 실태를 확인할 수 있었습니다.""처음에 아시는 지인이 이런 문제가 있다고 카페를 소개해 줬습니다. 그 카페에 가입해서 몇 번 글을 올리다 보니 박은숙(박옥수가 설립한 종교 단체 '기쁜소식선교회' 딸이자 그라시아스합창단 단장)에 대해 고소장을 쓴 피해자들이 저에게 연락 주셨어요. 제일 먼저 확인했던 건 이게 형사 사건으로 어떤 결과가 나왔는지였어요.사실 지금 시대에 종교 단체에서 사람을 때려서 죽일 수 있다고 생각 못 했어요. 근데 2024년에 사람을 폭행해 사망한 케이스가 있더라고요. 더군다나 그 가해자가 박옥수 목사의 딸이라는 게 저에겐 충격이었습니다. 이번에 저희에게 제보를 주셨던 분들은 박옥수 목사의 딸 박은숙에게 맞았던 피해자들인데요. 2023년도에 음성이 녹음된 것들인데, 무조건 (취재)해야 한다고 생각했습니다. 피해자들이 더 나올 수 있으니, 기쁜소식선교회의 이름과 박은숙의 얼굴을 공개하자고 했죠.그리고 윤석열 대통령과 관련된 의혹 부분들도 저희가 같이 보도했었는데요. 기쁜소식선교회가 주최한 대형 행사에 특정 인물이 참석해 특정 대통령을 노골적으로 찬양하는 모습은 매우 이례적이었습니다. 의문을 갖고 추가로 취재해 보니, 이 행사에 참여한 일부 인사들이 납득하기 어려운 행동들을 이어가고 있었습니다. 특히 계엄 이후 사법 절차가 진행 중임에도 '탄핵 무효'를 주장하며 단식에 나서는 과정에 신도들이 조직적으로 동원된 의혹도 확인됐습니다. 이 종교가 왜 이런 행보를 보이는지 궁금해지면서, 취재를 두 갈래로 나눠 진행하게 됐습니다.""기쁜소식선교회와 구원파는 한 뿌리가 맞고요. 이 종파의 특징은 구원받으면 모든 죄가 사해진다는 걸 믿어요. 그래서 구원파라고 불리는 거고요. 구원이 목적이라면, 어떤 걸 시켜도 믿고 따라야 하는 분위기가 있습니다. 그라시아스 합창단을 취재한 바에 따르면, 말도 안 되는 생활을 한 것 같습니다. 그러다 보니 이 피해자들이 함부로 입을 못 여는 상황이었어요.파열음이 나오기 시작한 건, 2024년도 여고생 사망 사건부터라고 보는데요. 그 여고생은 가정에 문제가 생겨서 정신적으로 충격을 크게 받았어요. 그 여고생의 가족이 귀신을 쫓아달라고 아이를 박은숙이 단장으로 있던 그라시아스 합창단에 보낸 거예요. 근데 박은숙은 전문가가 아니잖아요. 박은숙은 그 아이가 귀신 들렸다며 폭행한 거예요. 그러다 여고생이 사망했습니다.제보자들 주장에 따르면, 박은숙이 잠시 자리를 비운 사이에도 (다른 사람에 의해) 폭행이 이어졌고 그때 여고생이 호흡을 멈췄다고 합니다. 이때 박은숙에게 폭행을 지시받았던 가해자는 당황해 119에 신고했다고 합니다. 이 신고를 통해 사건이 수면 위로 드러나게 된 것으로 보입니다.""2024년은 대법원 판결이 나기 전이었잖아요. 사망한 건 사실이지만 (법적 조치 등의 위험으로 인해) 박은숙이나 기쁜소식선교회라는 얘기를 하기가 어려웠던 거예요. 근데 지난 2026년 1월 29일 대법원 판결이 나서, 저는 공개한 겁니다.""박은숙의 폭력과 가혹행위에 대해 선교회가 알고 있었는지는 확실치 않습니다. 다만 사건 이후 교회 관계자들을 직접 만나 이야기를 나눠봤지만, 모르는 척하거나 명확한 설명을 피하는 태도를 보이는 듯했습니다. 이런 문제가 있었다면 최소한 합창단 차원의 사과와 재발 방지 대책이 나와야 하는데, 아무런 반성 없이 공연은 계속되고 있는 듯합니다. 결국 박은숙 개인만 사라졌을 뿐이라고 봅니다.""폭언도 많았죠. 말도 안 되는 이야기들을 하고 듣기 거북한 이야기들이 너무 많았어요.""사실 이유에 대해서는 잘 모르겠어요. 2024년에 'YC 청년회의'라는 단체가 조직된 건 확인됩니다. 또 보도에 등장한 윤아무개씨가 정치 활동에 관심을 보여온 정황도 있습니다. 이 단체 인사들이 단식집회 등 정치적 활동에 참여하는 사례가 포착된 것도 사실입니다. 다만 해당 행사나 활동의 구체적인 의도에 대해서는 확인된 바가 없습니다. 그러나 윤 전 대통령 탄핵 이후, 이 단체 인사들이 단식집회 등 정치적 활동에 참여하는 사례가 포착된 것도 사실입니다.""조금 더 제보 들어온 것들이 있어서 확인 중에 있습니다. (제보가 들어온 건) 교회의 구조적인 문제와 관련된 내용들인데요. 폭행이 가능했던 시스템과 관련된 이야기들이 조금씩 나오고 있어서 확인 중에 있어요.""이게 아직도 이런 일이 있다는 게 무섭습니다. 수만 명의 사람들은 (이 사건을 보도한) 저를 악마로 몰기도 할 거예요. 왜냐하면 그 사람들은 정말 (이 종교를) 믿거든요. 그게 제일 어렵습니다.""(구원파) 2세 피해자들의 상처들 같은 경우 취재가 좀 덜 되어서 못 담았는데 보도하고 싶었어요. 부모가 구원파를 믿었던 사람들이고 그 2세들이 그대로 거기에 있으니까, 가정도 사실 구원파를 믿지 자식을 선택하지는 않거든요. 그러다 보니까 이 사람들은 어쩔 수 없이 거기서 평생 사는 거예요."(한편, '기쁜소식선교회가 구원파 계열'이라는 주장에 대해 기쁜소식선교회 측은 앞서 언론 등을 통해 "박옥수 목사의 기쁜소식선교회는 구원파와는 아무런 관련이 없으며, 전혀 다른 조직이다"라고 밝혀왔다. - 편집자 주)