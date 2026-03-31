생명들이 이어갈 천막농성... 끝났지만, 끝이 아닙니다

▲ 우리의 농성은 강이 흐르길 바라는 마음들이 모여 이어졌다. ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

▲ 우리가 강에서 만난 수달의 모습. 사람을 향한 호기심의 눈빛이었다. ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

▲ 우리는 강에서 수많은 생명과 눈을 마주쳤다. ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

▲ 함께 강의 친구들이 되어준 동지들 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

▲ 농성하는 와중에도 간절한 마음으로 열었던 전국 생명지킴이대회 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 세종보 재가동 중단과 4대강 재자연화를 요구하는 천막농성장에서 보고 느낀 것들을 썼습니다. 고맙습니다.