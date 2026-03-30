벚꽃 아래 펼쳐진 청년들의 감성 공간, 여수 무슬 아트마켓

큰사진보기 ▲감성과 청년의 참여가 어우러진 ‘무슬 아트마켓’이 28일부터 29일까지 이틀간 열렸다. ⓒ 김수 관련사진보기

큰사진보기 ▲특히 추억의 종이뽑기 이벤트는 청년 운영진의 아이디어로 마련돼 세대 간 공감을 이끌어냈다. ⓒ 김수 관련사진보기

큰사진보기 ▲"우리가족 행복하게 살자" ⓒ 김수 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

벚꽃이 피어나는 계절, 감성과 청년의 참여가 어우러진 '무슬 아트마켓'이 28일부터 29일까지 이틀간 열렸다. 이번 행사는 여수 '무슬소리'에서 진행됐으며, 지역 청년들이 함께 참여해 의미를 더했다.행사 첫날 현장은 청년 셀러와 방문객이 자연스럽게 어우러지는 분위기 속에서 활기를 띠었다. 플리마켓 부스에는 청년 창작자들이 직접 제작한 소품과 생활용품, 간식 등이 진열됐다. 또한 각 부스마다 개성 있는 이야기가 더해졌다. 특히 추억의 종이뽑기 이벤트는 청년 운영진의 아이디어로 마련돼 세대 간 공감을 이끌어냈다.체험 프로그램도 눈에 띄었다. 나만의 머그컵 만들기, 도자기 마그넷 제작, 초콜릿 만들기 등 다양한 체험이 마련돼 참여형 콘텐츠로 완성도를 높였다. 또한 몽돌차담과 차 이야기를 주제로 한 클래스는 비교적 차분한 분위기 속에서 또 다른 매력을 전했다.공연 프로그램 역시 행사 분위기를 더했다. 마술, 재즈, 탭댄스 등 자유로운 형식의 공연이 이어지며 방문객들은 벚꽃 아래에서 문화와 휴식을 동시에 즐겼다.무슬 상점에는 그동안 '무슬소리'를 다녀간 방문객들이 남긴 메시지들이 빼곡히 붙어 있어 또 다른 풍경을 만들어냈다. "모두가 인생의 주인공", "모두가 행복하길", "즐겁게 해주세요"와 같은 짧은 문장들은 이 공간이 단순한 소비의 장을 넘어 감정을 나누는 장소였음을 보여준다.주최 측은 "벚꽃처럼 피어나는 감성과 사람 사이의 연결을 만들고 싶었다"며 "앞으로도 지역과 함께하는 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.벚꽃이 만개한 봄날, 무슬 아트마켓은 일상 속에서 잠시 머물러갈 수 있는 작은 쉼표이자 지역 문화의 가능성을 엿볼 수 있는 자리였다.