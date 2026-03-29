"그걸 조지냐"는 한동훈 전 대표님, 사과는 본인이 하셔야 합니다

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲한동훈 국민의힘 전 대표가 2월 27일 오후 대구 서문시장을 찾은 자리에서 지지자들에게 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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