"침략전쟁 파병, 절대 안돼"... 촛불집회 반전평화 목소리

큰사진보기 ▲최형숙 서울자주연합 준비위원장최형숙 서울자주연합 준비위원장이 28일 오후 184차 촛불집회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲184차 촛불집회내란청산 촉구 184차 촛불집회 참가자들이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

최형숙 서울자주연합 준비위원장이 28일 내란청산 촉구 184차 촛불집회 무대에서 이재명 정부를 향해 "이란 침략전쟁 가담 아닌, 평화를 지키는 결단이 필요하다"고 촉구했다.최형숙 서울자주연합 준비위원장은 28일 오후 4시 서울 서초구 대법원 앞(지하철 서초역 7번 출구)에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 184차 촛불대행진'집회에서 발언을 했다.그는 "미국과 이란이 협상을 벌이는 중에 미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁이 장기화되고 있다"며 "어린이 180여 명을 비롯한 수많은 민간인들이 죽고 다쳤다. 세기의 깡패 트럼프는 이제 에너지시설과 담수시설까지 폭격하고 있다"고 말했다.이어 "이란 전쟁은 결코 먼 나라의 이야기가 아니다. 호르무즈 해협을 지나는 한국 유조선의 70~80%가 이 지역을 통과하고 있다"며 "우리 원유 수입의 약 60% 이상이 중동에 의존하고 있다. 이는 우리의 생존과 직결된 문제"라고 꼬집었다.그는 "상황이 여의치 않자 트럼프는 동맹국들에게 호르무즈 파병을 강요하고 있다. 군함을 파견하면 어떻게 되겠는가"라며 "이란 미사일의 표적이 되어 우리의 젊은 장병들이 목숨을 잃을 것이다. 우리의 민생은 더욱 악화될 것"이라고 밝혔다."지금 우리 정부가 해야할 일은 침략전쟁 가담이 아니라 평화를 지키는 결단이다. 정부는 그 어떤 명분으로도 이란 전쟁에 우리 군대를 파병해서는 안 된다. 이는 우리 나라의 주권을 파괴하고 국민의 생명과 안전, 그리고 민생을 위협하는 선택이다. 이제 우리는 새로운 길을 선택해야 한다. 자주와 균형 외교이다."그는 "한국은 이란과의 외교적 협력을 강화하여 호르무즈 해협에서 우리의 유조선이 안전하게 통과할 수 있도록 해야 한다"며 "군사적 개입이 아니라 외교적 협상으로 우리의 주권과 안보, 경제와 에너지를 지켜야 한다. 실제로 다수의 국가들이 군사적 충돌 속에서도 외교 채널을 통해 자국 선박의 안전을 확보해왔다"고 말했다.이어 "이 과정에서 국회는 적극적이고 주도적인 역할을 해야 한다"며 "국민의 대표기관인 국회가 미국의 침략전쟁 중단을 촉구하고 파병을 허용하지 말아야 한다"고 강조했다."역사는 언제나 깨어있는 시민의 힘으로 전진해왔다. 전쟁을 막고 평화를 지켜온 것도, 외세의 간섭을 이겨내고 주권을 세워온 것도 바로 국민이었다. 지금 우리는 다시 한 번 선택의 기로에 서 있다. 전쟁의 길인가. 평화의 길인가. 종속의 길인가. 자주의 길인가."마지막으로 그는 "우리 국가의 자주권을 지키는 주권자의 목소리를 높여야 한다"며 "반전평화의 함성을 울려 퍼지게 해야 한다. 거리에서, 일터에서, 우리의 뜻을 분명히 밝히자"고 호소하며 '미국과 이스라엘은 침략전쟁 중지하라' '침략전쟁 파병강요 미국을 규탄한다'를 외쳤다.이날 한창민 사회민주당 의원은 "반드시 4월 이전에 조희대를 탄핵할 수 있도록 힘을 모아야 달라고 요청드린다"며 "힘을 모아주시면, 우리는 여러분들의 대의기관으로서 약속했던 조희대 탄핵을 반드시 완수하겠다"고 밝혔다.한서진 경기촛불행동 공동대표는 "민주당은 조희대 탄핵을 당론으로 정하고, 지방선거 전에 조희대를 탄핵해야 한다"며 "스스로 물러날 기회를 걷어찬 조희대에게 남은 것은 오직 국민의 철퇴 뿐"이라고 밝혔다.유장희 청년촛불행동 사무국장은 "집권 여당인 민주당은 조희대 탄핵을 당론으로 채택하고 최대한 빠른 속도로 국회에서 조희대 탄핵소추안을 통과시켜야 한다"며 "이것이 국민의 명령"이라고 말했다.이날 이득우 조선일보폐간시민실천단 단장은 "sbs '그것이 알고 싶다' 이재명 조폭 연루설 방송을 알고 계실 것"이라며 "이 정도면 조희대 대법원장 못지 않은 노골적인 대선 개입이 아닌가"라고 피력했다.이어 "sbs 노조가 '권력 감시는 테러가 아니다. 언론 길들이기 중단하라'라는 제목의 성명을 발표했다"며 "적반하장이고 후안무치의 극치"라고 강조했다.184차 촛불집회에서는 가수 임대한, 가수 백자 등이 노래 공연을 펼쳤고 촛불대행진이 이어졌다.