지금 제일 맛있는 머위 나물, 양념 세 개면 끝장 납니다

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"완전 꽃밭이 되어 버렸네!"

"노란색이랑 보라색이 어울려서 예쁘네."

"상추 싹 났어. 귀엽다. 너무 촘촘해서 자라면 솎아 주기 해야겠어."

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'일주일이라는 시간이 이토록 대단한 시간일 줄이야!'

큰사진보기 ▲느루뜰의 이른 봄일주일 동안 느루뜰은 민들레, 광대나물, 복숭아꽃, 배꽃을 피웠고 상추 싹을 틔웠다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'시간을 온전히 산다는 것은 어떤 것일까?'

'아무런 잡념 없이 행위에만 집중하는 일이 가능할까?'

큰사진보기 ▲당근 씨앗 심기당근 씨앗을 심고 풀도 뽑고 나뭇가지도 살피며 ⓒ 이정미 관련사진보기

"머위 나물은 지금이 제일 맛있어. 먹어 봐봐. 시골에서 직접 딴 거야."

큰사진보기 ▲나물 반찬 만들기바쁜 평일을 위해 느루뜰에서 딴 채소들을 다듬고 씻고 데쳐서 집으로 가져옵니다. ⓒ 이정미 관련사진보기