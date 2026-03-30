[주장] 부여 백마강을 위해 '리와일딩'을 제안한다

큰사진보기 ▲2023년 침수된 백마강 정원 조성 예정지 현황 ⓒ 함종호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백마강의 억새밭 ⓒ 함종호 관련사진보기

큰사진보기 ▲백마강을 굽어보는 야생의 눈빛, 말똥가리 ⓒ 함종호 관련사진보기

큰사진보기 ▲억새 덤불 사이에서 힘차게 뛰어오르는 고라니의 강인한 생명력 ⓒ 함종호 관련사진보기

현재 충남 부여군은 백마강변 둔치를 활용한 대규모 정원 조성 사업을 추진하고 있다. 역사와 생태가 공존하는 백마강을 지역의 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 의지다. 하지만 이 야심 찬 계획 뒤에는 깊은 우려의 목소리도 적지 않다. 기후 위기 시대에 상습 침수 구역인 강변에 수백억 원의 예산을 들여 인공적인 꽃밭과 조형물을 설치하는 방식이 과연 지속 가능한가에 대한 근본적인 의문이다.지난 25일 부여문화원에서 열린 '백마강정원 성공조건 토론회'에서 확인한 현장의 목소리는 냉정했다. 전문가들은 현재 부여군이 추진하는 인공 조경 방식으로는 지자체의 재정을 갉아먹는 '유지관리의 늪'이 될 뿐만 아니라, 국가정원 승격도 매우 불투명할 것 이라고 경고했다.인공 정원은 막대한 조성비보다 매년 투입되는 유지관리비가 더 무서운 법이다. 특히 상습 침수 구역인 백마강변에 인공정원과 시설물을 만드는 것은 매년 반복되는 수해 복구와 조경 관리에 수십억 원의 혈세를 쏟아붓는 '밑 빠진 독에 물 붓기'식 행정이 될 가능성이 크다.필자는 이 구조적 결함을 해결할 유일한 대안으로 '리와일딩(Rewilding, 야생 복원)'을 제안한다.리와일딩의 핵심은 '인간의 통제권을 자연에게 돌려주는 것'이다. 억지로 물길을 막거나 외래종 꽃을 심는 대신, 강 스스로 범람하고 퇴적하며 생태계가 자가 회복(Self-regulation)할 수 있도록 돕는 '자연 기반 해법'이다. 이는 시간이 흐를수록 가치가 높아지는'살아있는 유산'을 만드는 일이다.필자는 '백마강 리와일딩' 5대 실행 전략을 제안한다.백마강 둔치 약 100만 평(약 330만㎡) 부지를 대상으로 거대한 생태 복원 거점을 조성한다. 인간의 간섭을 최소화해 자연 스스로 회복하게 두는 '리와일딩 핵심 존(Core Zone)'을 중심으로, 외곽에는 시민들이 야생의 변화를 관찰하고 예술로 향유할 수 있는 '야생 체험·예술존'을 조화롭게 배치한다. 이는 국내 최대 규모의 야생 복원 모델이 될 것이다.외래종과 전시성 식물을 모두 걷어내고, 백마강 본연의 자생종 중심의 '자연 천이'를 유도한다. 핵심은 "인간이 심는 것이 아니라, 자연이 스스로 돌아오게 하는 것"이다. 억새와 버드나무 군락이 스스로 확장하며 탄소를 흡수하는 거대한 천연 필터 역할을 하게 된다.인공 정원에서는 볼 수 없는 백마강만의 '야생 사파리' 체험, 멸종위기종 복원을 테마로 한 '생태 교육 프로그램', 그리고 자연의 생명력을 화폭에 담는 '에코 스케치 및 야생 사진 투어' 등 차별화된 고부가가치 콘텐츠를 구축한다. 이는 일회성 방문에 그치는 꽃구경이 아니라, 전 세계 생태 관광객들이 찾아오는 '대한민국 생태 관광의 메카'로서 사계절 지속 가능한 수익 구조를 창출할 것이다.관 주도의 일방적 행정에서 벗어나 주민, 지역 예술가, 환경 전문가가 함께 참여하는 '리와일딩 민관 협의회'를 상설 운영한다.방문객 수라는 단순 수치를 넘어, 생물다양성 회복 지수와 탄소 흡수량을 성공의 잣대로 설정해 기후 위기 시대의 표준 모델을 제시한다.필자는 꿈을 꾼다. 백마강 너른 들판에 온갖 새들의 노래가 끊이지 않고, 억새 물결 사이로 고라니가 마음껏 뛰어다니고, 맑아진 강물에는 수달이 제 집인 양 헤엄치며 노니는 그런 세상을 말이다.인간은 그동안 너무 많은 야생의 영토를 무단으로 점령해왔다. 이제는 아주 조금이라도, 그 본래의 주인들에게 온전한 자연을 돌려주고 싶다.